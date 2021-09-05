暗抗歐美站隊中俄　塔利班的縱橫之策

「中國是我們的偉大鄰邦，可以在阿富汗重建以及阿富汗的經濟發展與繁榮中發揮關鍵作用」——8月30日，塔利班發言人蘇哈伊爾（Suhail Saheen）在接受《南華早報》專訪時如是說道，字裏行間透露着一股期盼中國伸出合作之手的急切之情。



這不過是塔利班展示其「中國熱情」的最新例證，事實上，自北約聯軍正式撤離開始，塔利班就不斷向中國拋出橄欖枝。7月9日，同樣是塔利班發言人蘇哈伊爾在接受《南華早報》專訪時表示「塔利班視中國為一個廣受歡迎的朋友，希望中方能夠儘快參與到阿富汗重建進程中來」。

7月28日，赴華訪問的塔利班代表團首席代表，現任塔利班二號實權人物巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）向中國外長王毅明確承諾「塔利班絕不允許任何任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事，並希望中國能在即將到來的阿富汗重建進程中發揮重要作用」。

在積極靠攏中國的同時，塔利班對中國的重要戰1\略協作夥伴俄羅斯同樣熱情非凡。在潘傑希爾谷地與小馬蘇德（ Ahmad Massoud）勢力陷入拉鋸僵局之際，塔利班很快就向莫斯科方面發出調解申請。隨後，俄羅斯駐阿富汗大使館迅速成為阿富汗的「政治和解中心」。在塔利班的帶動下，阿富汗國內各路政治力量紛紛向俄羅斯發出「調解邀請函」。

與向中俄「頻繁示好」相比，塔利班對歐美陣營的態度明顯消極得多。8月下旬，當不少歐盟國家因喀布爾機場擁堵而向塔利班提出延長撤軍期限的要求時，遭到後者乾脆利落的否決。

類似的，當英法德拋出希望在喀布爾機場設立安全區的提議時，塔利班直接斥其為侵犯阿富汗主權的「粗暴提議」，並稱「阿富汗是個主權獨立的國家，在境內設立所謂的安全區全無必要」。

更有甚者，在8月31日，北約聯軍完全撤離之後，在塔利班領導層直接或間接的授意下，塔利班武裝人員及其支持者們為北約盟國舉行了極具羞辱性的「告別儀式」。

在喀布爾機場，塔利班武裝人員收繳了所有美軍遺留的軍備，並大肆鳴槍慶祝，還駕駛黑鷹直升機在喀布爾上空兜風。在阿富汗東部城市霍斯特，塔利班支持者們為北約聯軍舉行了一場「特殊葬禮」。期間，披掛美英法三國國旗以及北約旗幟的棺槨被高抬着穿過鬧市區。

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不難看出，在阿富汗亂局將定之際，作為未來執政主心骨的塔利班已在悄然間低調推進着外交戰略佈局——暗抗歐美，站隊中俄的趨勢已經愈發明顯。

其中的原因固然有塔利班與歐美之間難以逾越的「普世價值鴻溝」問題：長期以來，歐美輿論場都在不遺餘力地塑造塔利班在「普世人權」領域的斑斑劣跡。在這種經年累月的「負面塑造」下，塔利班在歐美社會的主流認知中被打上徹頭徹尾的「邪惡組織」標籤。如此，即便歐美執政當局有心與塔利班進行「務實和解」，也會受制於內部沉重的輿論壓力而無從施展。

在「價值鴻溝」之外，讓塔利班採取上述外交原則的更重要的因素在於現實的地緣環境制約。在聯軍全面撤離阿富汗之後，歐美陣營已在事實上失去了直接影響阿富汗局勢的地緣抓手。

美國早先借反恐戰爭之名在中亞國家構建的三大軍事基地已在俄羅斯的壓力下於2012年全面關停。而阿富汗的西鄰伊朗素與美國敵對，斷無任何修建前進基地的可能性。至於阿富汗的東鄰巴基斯坦，雖然在名義上屬於美國盟友之列，但因其國內民意對國家主權完整的高度敏感性，伊斯蘭堡方面也不會允許華府以任何形式在其轄下駐軍。

相比之下，中俄因其與阿富汗的天然地緣鄰接性，而坐擁施展地緣影響的先天之利。中國本身強勢的基建輸出與產業投資潛能，讓承擔百廢待興重擔的塔利班「求賢若渴」。同時，俄羅斯手握事關阿富汗基本生存命脈的北方糧道，以及對阿富汗北方少民地方勢力的直接影響力之兩大關鍵籌碼更是讓塔利班不敢有絲毫怠慢。

此外，中俄在阿富汗國內沒有歐美陣營面臨的「輿論赤字」問題。這一點對於憑藉「反美」旗幟起家的塔利班來說尤為重要：在喀布爾機場爆炸案發生的當口，為打擊爆炸實施者，同時也是塔利班認定的「危險的敵對勢力」伊斯蘭國—呼羅珊分支（ISIS-K），塔利班領導層從實用主義出發，一度表示不干涉美軍在阿富汗的反恐行動。

這一表態在支持者群體中引發了廣泛不滿，而在美軍依「塔利班所願」出動無人機在首都喀布爾執行「定點清除」行動之後，塔利班更是遭遇了空前的民意反彈——不僅支持者一方強烈批評，許多中間派也對塔利班能否維護主權完整提出了質疑。

在輿論重壓之下，塔利班只得轉為強烈譴責美軍的「不當行徑」，但輿論失分已然不可避免。在這種環境下，即便塔利班有心推動與歐美國家的「實用主義」合作，其面臨的內部民意壓力都將使其困難重重。

可以預見的是，隨着北約聯軍的全面撤離，中俄已經佔據了阿富汗大棋局博弈的先手位置。而對於重掌大權的塔利班來說，在暗抗歐美（明面不撕破臉）的前提下與中俄站隊無疑是當下性價比最高的戰略選項。