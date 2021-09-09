西方面對中國防疫措施所遇到的「掙扎」

自新冠肺炎疫情爆發以來，西方國家多次指責中國的防疫措施侵犯人權，但隨着疫情的深入，許多國家又不得不借鑑中國的防疫措施。



「今日俄羅斯」（RT）網站9月4日在題為《疫苗護照的虛偽：英國是如何一邊效仿中國，一邊抨擊中國的》的文章中稱，英國與其他西方國家一樣，一邊批評中國抗疫措施「侵犯人權」，一邊又效仿中國抗疫措施。

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英國負責疫苗接種部署的官員扎哈維（Nadim Zahavi）表示，英國政府將於9月底要求進入酒吧及其他室內場所時出示「疫苗護照」。俄媒文章稱，打着抗擊病毒的幌子妖魔化中國，同時複製中國「最糟糕」的方面。

文章提到，2020年5月《金融時報》發布了一篇標題為《中國的疫情防控二維碼屬於監控》的文章，作者稱，中國各地政府推出健康碼以控制人們的行動。

法新社2021年3月發布的一篇文章中說：「在中國，進入住宅樓，出行乘飛機等」都要出示相關二維碼憑證，這聽起來挺可怕的。

美國網絡影片自媒體作者郭傑瑞發布視頻，突出中美抗疫巨大差異：

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俄媒稱，疫苗護照顯然不是關於公共衛生，而是關於公共控制。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）此前還一直拿健康碼批評中國侵犯人權，可如今他宣布要在英國商店和飯店以及更多場所採用疫苗護照，而疫苗護照將在未來相當長一段時間裏成為在英國進入公共場所或參加大型公開活動的重要憑證。

文章稱，一邊仇視中國，一邊又學中國。如何解釋這種認知上的矛盾？西方精英和他們的媒體速記員，想要做的是在本國複製中國做法——至少是二維碼部分，同時卻反對北京在國際事務中發揮作用。

文章稱，中國在非洲的影響力、與俄羅斯的友誼、與伊朗的戰略伙伴關係。這些都解釋了為什麼西方精英想把自己國家變成中國的副本，同時卻一有機會就大肆指責北京，對華表現出一種19世紀的道德優越感。此刻我們卻發現了，西方越是變得像中國，其反華言論就越多。這也許可算是一種「虛偽」，也同樣是一種矛盾心理之下而難以避免的「掙扎」。