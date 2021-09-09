中國對美出口超預期　拜登的硬仗在國內

中國政府半年來不但成功控制了多點爆發的疫情，而且開展了一系列國內金融、科技和文娛等行業改革。反觀美國，新冠疫情變異病毒的蔓延、疫苗接種計劃實施的難度以及在阿富汗撤軍問題上的誤判，都讓拜登政府在應對北京挑戰方面分心法術分心乏術。



根據中國海關總署9月7日披露的數據，今年前8個月中國進出口按年增長23.7%，達到了破紀錄的2,943億美元。以美元計，8月份中國出口按年增速加快至25.6%，進口增速加快至33.1%，是２月以來增長最快的月份。貿易順差則進一步擴大至583.4億美元，均高於市場預期。其中，出口增長主要來自東盟、歐盟和美國等主要貿易伙伴的需求。彭博社9月7日分析說，這種增長規模將衝抵銷近來疫情點狀爆發所造成的經濟損失。

很多經濟分析認為，拜登延續了特朗普（Donald Trump）右翼政府時期發起的貿易戰和科技戰，但目前中國並沒有出現產業鏈和供應鏈外遷的局面。外資注入方面，中國也沒有出現美國極端派所期待的撤離潮。

雖然未來中國吸引外資還存在一些不穩定因素，西方對中國強化監管也有一些疑慮和批評，但中國也注重消除投資者疑慮。9月6日，中國證監會主席易會滿表示，面對疫情衝擊和影響，中國資本市場改革開放的步伐沒有放緩，反而進一步加快。中國將繼續向外國投資者開放資本市場。

反觀美國，經濟則面臨多重考驗。9月6日，拜登年初簽署的1.9萬億美元新冠紓困救助及相關失業援助計劃到期，超900萬美國人將失去他們的失業救助金。比如，紐約市就有80萬人失去失業救助金。拜登政府也無法勸說各州加大這方面的救助。高盛經濟學家沃克（Ronnie Walker）下調了對今年美國經濟增長的預期，由8月的6%調整至目前預估的5.7%。

拜登上台7個月以來同北京的外交接觸：

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而疫情的再次失控風險，也會加大經濟負擔。9月7日，根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）數據，美國新增新冠肺炎確診病例23多萬例；新增死亡病例1,388例，累計死亡病例超65萬。根據《紐約時報》的統計，美國累計確診病例已經超過4,000萬。

根據奧斯汀大學美亞實驗室（Meyers Lab）的一份科學模型數據，從現在到今年12月1日，美國因為新冠肺炎病毒死亡的人數預計將高達10萬。但是，美國仍有近一半（47%）的民眾尚未接種疫苗。這對拜登政府來說也是不小的挑戰。

面對新冠變種病毒的肆虐和美國經濟救助的困境，加上阿富汗撤軍導致的亂局，拜登政府對華佈局過程中很容易分心。而且，白宮佈局中美元首「習拜會」的節奏似乎也受到了影響。拜登政府派出兩名幕僚訪華後，中方並無任何訪美安排。國務卿布林肯（Antony Blinken）或國安顧問沙利文（Jake Sullivan）短期內是否訪華，也不得而知。

拜登的執政路線就是內政為先，外交決策也要符合內政利益。如果美國國內事務越繁雜，各領域矛盾越尖鋭，拜登就很難向北京做出讓步或和解的姿態。尤其考慮到明年中期選舉、甚至是兩年後的連任選舉，拜登為了提升民調，維護執政利益，都將持續對中國展現強硬。但這種內病外治的方法終究不會奏效，始終無法解決美國國內積累的各種問題。