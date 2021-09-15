加州「罷免州長」風波：兩黨防疫政策的爭拗鬧劇

美國民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）的罷免投票周二截止，是此特殊之處，是因這是歷史第二次加州州長「罷免戰」。而且，這場投票也跟因紐森「過於嚴格」的防疫規定導致不滿有關。這場州長罷免案，到底為何重要？



周一（13日），總統拜登（Joe Biden）飛抵加州長灘巿（Long Beach）為紐森站台，形容這個結果將會「引發全球迴響」（reverberate around the world）。「你要不留着紐森作為州長，不然就要個特朗普。」拜登促請加州選民支持紐森留任，直指紐森主要對手、共和黨籍候選人埃爾德（Larry Elder）是「翻版特朗普」。不僅拜登親自站台，連副總統賀錦麗、前總統奧巴馬、參議員桑德斯與沃倫都以廣告或站台支持紐森。

9月13日，拜登親抵長灘巿為紐森站台，呼籲加州選民支持紐森留任。（AP）

紐森自2019年上任加州州長，就任以來絕大部分時間都在抗疫。共和黨人一開始提出罷免紐森，是因為移民及無家者危機，但疫情以來，紐森的嚴格防疫措施則越發成為攻擊對象，加上他因去年11月因參加一場群聚派對，引發批評。

跟去年底的美國大選一樣，這是州內2,200萬民眾一人一票的全民公投。選票上有兩條問題：第一條是問是否贊成罷免紐森；第二條是讓民眾在46位候選人之中，補選接任州長。目前，保守派電台節目主持人埃爾德正是後補候選的頭號大熱。他宣稱，在履薪當日喝下第一杯茶前，就會推翻加州大部分現有強制防疫規定。

揚言要推翻防疫限制的共和黨參選人埃爾德（Larry Elder）最有力挑戰紐森州長之位，近日四出拉票。（AP）

嚴厲防疫措施惹反彈

加州政府於上月19日頒布公共衛生命令，要求參與大型室內活動的，提供疫苗接種證明或病毒檢測陰性結果，為全國首例。同時在部分公共場合重推口罩令，未接種疫苗者更須在大多數公共場合配戴口罩，包括商店、餐廳、戲院等。

雖然加州為傳統深藍州，僅四分一登記選民為共和黨人，使紐森具有一定優勢，然而疫情導致醫療負荷、各種擾民的封鎖及限制，加上州內樓價高企、失業及巿內露宿者眾多等民生問題，已導致民怨沸騰。另有民眾批評，州政府在防疫政策上執行不善，擾民而不公。

實為兩黨的「抗疫爭拗」

不過，近數周，加州的新冠病毒感染率為全國最低的州份之一，疫苗接種率則最高之列：已接種至少一劑的12歲或以上人士，比例已高達82%，全國相關比例僅73%。

「這是我們最接近就我們應該如何應對疫情，以及是否對防疫政策進行懲罰的全民公投。」紐約華格納學院（Wagner College）政府改革研究所高級學者Joshua Spivak。

誠然，加州以至一眾民主黨州份，在疫情防控、限聚令、口罩令等措施上一直採取較嚴厲的方針，加上近期拜登政府全力「谷針」，多個民主黨州份不論政府還是民間企業，都開始推出程度不一的強制接種措施。由此在美國社會引起的反彈亦見加劇，逾半數共和黨籍州長更揚言提告拜登政府，誓要推翻強制疫苗接種。

加州作為人口第一大州，對於民主黨政治形勢非常重要，拜登政府不容有失。（AP）

斥2.8億美元公投 換來一切不變?

回看加州，按目前民調看來，紐森將很可能避過今次的罷免危機，民主黨料可保住這個大州的控制權。連日來各方仍在積極造勢拉票，令這場「罷免風波」變得沸沸揚揚，已經不是罷免紐森與否的問題，而是成了兩黨不同防疫方針的「代理戰場」。

可是，這場耗費納稅人2.8億美元（逾21.8億港元）的罷免公投，其實是多數加州人並不樂見的。很大可能，這筆花費最後既無法改變加州的政治現實，亦無助抗疫或改善經濟問題。