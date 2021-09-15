伊朗加入上合？　俄羅斯急切助推的緣由

「本月中於杜尚別召開的上合組織年度峰會上，將正式啟動伊朗成為上合正式成員國的程序」——近日，俄羅斯負責上合組織事務的特使哈基莫夫（ Bakhtiyor Khakimov ）在接受塔斯社專訪時為伊朗的上合成員國資格申請按下了確認鍵。事實上，在哈基莫夫按下最終確認鍵之前，伊朗加入上合之路已顯現出一片坦途之勢。



8月中旬，伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）通話後即高調錶示，「伊朗加入上合組織的政治障礙已經掃除，在走完技術程序之後，伊朗將成為上合組織的正式成員」。

雖然從全球大國博弈的宏觀背景來看，伊朗成為上合正式成員國已是大勢所趨。但在這一時點加入，同時俄羅斯又如此急切助推的表現卻頗耐人尋味。

俄羅斯的現實焦慮：重返伊核協議的悖論

莫斯科方面近來對伊朗的「上合成員國」之路的推動可謂不遺餘力，早在7月中旬的上合外長峰會（杜尚別）期間，俄羅斯代表團就高調提出了吸納伊朗成為上合正式成員國的緊迫性與必要性。「我們相信現在是批准伊朗上合成員國申請的最佳時刻，因為德黑蘭方面已為此做好了充足準備」——彼時的俄羅斯代表團在會議紀錄中如是說道。

俄羅斯在「伊朗轉正」進程中如此賣力的直接原因在於其對當前騎虎難下的伊核協議問題的微妙態度。

令人頗感意外的是，俄羅斯似乎並不在意伊核協議停滯不前的現狀。這一看似反常的表現透露的恰是莫斯科方面在伊核協議問題上某種不願言明的國家利益考量：即在克宮外交智囊團看來，在俄羅斯與西方陣營陷入全面對抗拉鋸的當下，重返伊核協議的順利展開不僅對俄羅斯無甚利好，甚至會在很大程度上損害俄方的核心利益。

有關俄羅斯在伊核協議上的上述考量，伊朗前外長扎里夫（Javad Zarif）的回憶提供了同樣有力的旁證。「俄方從未想過讓伊核協議順利達成，其根源在於伊朗與西方國家關係的正常化並不符合莫斯科方面的核心利益」。

+ 3

扎里夫同時提到，在伊朗內部有不少保守派精英出於「反西方」的意識形態訴求而附和克宮戰略意圖的情形。其中於2020年初在美軍「定點清除」行動中遇害的前革命衛隊最高司令長官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）甚至為此數次趕赴莫斯科，與克宮決策層商討如何最大限度地削弱伊核協議的效能。

關於伊朗與西方國家改善關係將如何影響俄方核心利益的具體表現，克宮的外交智囊們也給出了兩點頗為有力的論證：其一是，在美伊關係緩和（以伊核協議重新達成為標誌）之後，德黑蘭方面可能會從敍利亞政局中全面抽身，從而將護衛巴沙爾政權的重任留給俄羅斯獨力承擔——這將極大增加普京當局維繫中東（敍利亞）地緣影響力的戰略成本。

其二是，完全解除制裁之後的伊朗，其原油出口或成井噴之勢，這將顯著拉低國際市場的現有油氣價格，進而極大減少油氣出口——這一俄羅斯外匯第一來源部門的總體營收。

更令克宮棘手的是，莫斯科方面目前缺乏對伊朗可能出現「戰略西轉」的切實有效反制手段。現今的德黑蘭當局，在經濟發展上主要仰賴與中國及歐美（尤其是歐盟）的協作。而在安全防衛上，以伊朗的自主化程度，普京（Vladimir Putin）當局所擅長的一對一模式「安全牌」牽制效果又相當有限。

基於上述「戰略焦慮」，批准伊朗的「上合轉正」申請，進而將其納入系統化的，由俄方主導的「集體安全」機制就成為克宮所剩無幾的「制伊籌碼」之一。

+ 3

中東地緣格局的「去美化」：俄羅斯與伊朗如何促成合力

在應時性的考量之外，俄羅斯力促伊朗「上合轉正」同樣有着更為長期的地緣戰略考量因素。在中東「去美化」進程日漸鋪開的當下，俄羅斯需要最大限度地吸納這一進程帶來的地緣紅利。

這一目標單憑俄羅斯一己之力難以達成：從普京當局自2015年介入中東亂局的種種作為來看，以俄羅斯當下的綜合國力至多只能做到在敍利亞維持強勢的軍事存在與政治輻射。在這種情形下，來自德黑蘭方面的戰略配合就成為必不可少的組成部分。

對此，大力助推伊朗的「上合轉正」，從而將德黑蘭當局納入上合這一體系化程度頗高，且由俄羅斯作為重要主導力量之一的多邊安全機制正是實現上述目標當中性價比最高的手段。

值得注意的是，普京當局的這一盤算尚需來自德黑蘭方面的必要呼應方能成形。恰在此時，保守派政治家萊希（Ebrahim Raisi）的成功當選為此鋪平了道路。據悉，在新內閣即將組建前夕，作為伊朗國家核心意志首席代表的最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei ）召見了當選總統萊希。

2021年6月21日，德黑蘭，伊朗當選總統萊希參加勝選後的首場新聞發布會。（Getty Images）

在此番會晤中，哈梅內伊對前任魯哈尼（Hassan Rouhani）當局過度取信西方，而未能對拓展與中俄關系給予足夠重視的作為提出了嚴厲批評。

同時，哈梅內伊還明確指出重返伊核協議已不是新政府現下應給予特殊關注的外交重點。相比之下，努力拓展與以中俄為代表的非西方大國關係應成為伊朗今後外交的重大優先事項——其中，正式加入上合組織更應成為重中之重。

由此，在莫斯科與德黑蘭的兩方合力之下，伊朗「上合轉正」的步伐方才驟然加速。