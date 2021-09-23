美國承認中國疫苗　新冠疫情讓拜登被動改變

9月20日，白宮和美國疾控中心（CDC）先後發表美國計劃於「11月後」實施的入境免隔離新標準。美方宣布，接種了包括中國科興、國藥等世界衛生組織「緊急使用清單」疫苗的人，均將視為「完全接種」新冠疫苗，亦可免隔離。這較之美方此前只認可輝瑞、莫德納和強生三種疫苗已顯出了明顯差異。



此舉已成為美國承認中國新冠疫苗的標誌。它同時也成為拜登（Joe Biden）當局在新冠疫情之下被動調整的標誌。其成效也許另當別論，但華盛頓總算在中美等領域展示了一點可見的合作意向。

變異疫情下

自6月以來，世界很多國家的新冠疫情，已出現了急劇反彈，新增確診病例和死亡病例大幅攀升。以美國為例，隨着拜登當局在2021年7月尚未完成其規劃的接種計劃，加之Delta變種肆虐，美國在7月下旬開始出現疫情高峰，日新增新冠患者大多在10萬人以上，最高峰時為9月13日，當天新增患者28.5萬人，幾乎是中國累計確診病例總數（95,851人）的三倍。

面對美國疫苗接種進度停滯不前，單日新增確診病例數居高不下，累計65萬名新冠患者病亡的局面，拜登當局在9月10日發布了嚴厲的強制接種疫苗命令。

但對美國來說，這是遠遠不夠的，他更希望在疫苗的加持下，擇機開放經濟活動，希望在大範圍接種的幫助下確保經濟重啟。而美國旅遊業、航空業的恢復將帶來立竿見影的效果。在這個時候，美國承認世界衛生組織認可的中國疫苗，讓接種過相應疫苗的各國人士入境就存在了可操作性。

不可否認，美國為首的西方國家一直質疑「中國疫苗的有效性、效率和及時性」，在2021年5、6月間，美國媒體還為泰國、馬來西亞等國質疑中國疫苗的風潮推波助瀾。與此同時，華盛頓還加大力氣，大搞其針對中國疫苗的「疫苗外交」。

誠如拜登當局所言，疫苗已成為中美博弈的重要戰場：

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拜登當局強調自己能給東南亞至少提供兩千三百萬份的疫苗，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將軍和國務卿布林肯（Antony Blinken）還用數百萬劑莫德納和強生疫苗換來了菲律賓續簽防務協議。

但隨着美國疫情乃至全球疫情的爆發，華盛頓暫時就不能像此前一樣大舉向外輸出。莫德納等藥廠的產能至少要到2022年才能因新廠投產而增加。原先計劃輸出10億劑新冠疫苗的印度同樣要到2022年才能恢復運作。到這個時候，已向國際社會輸出至少7.5億劑，且得到世界衛生組織認可的各型中國疫苗就成為美國不得不被動正視、被動認可進而被動合作的角色。

華盛頓的前景

隨着中國已向「新冠疫苗實施計劃」（COVAX）提供了至少1億劑疫苗，這使得七國集團和此前的「美日印澳」四國集團壓制中國疫苗輸出的行動變得越來越不現實，事已至此，倒不如面對現狀，承認輝瑞、強生、莫德納及中國的科興和國藥同樣有效。由此讓採用中國疫苗的各國人士正常進入美國，由此推動其經濟重啟的關鍵一步。

此外，拜登當局可能也有借承認包括中國疫苗在內的各國疫苗，展現美國民主黨當局也許擺脱前政府孤立主義政治慣性，嘗試呼籲國際合作的一面。事實上，除去美國當下選用的三種疫苗以及中國研發的兩種疫苗之外，同樣被列在世界衛生組織緊急使用清單上的還有韓國、印度和歐盟三個版本的阿斯利康疫苗。美國此前對這三種也是不認可的。而今，隨着美方也將其列入名單，此舉似乎也有助於各國人員進入美國旅遊、消費或就學。

美方此舉的前景也許是可以預料的。因為此等免隔離措施早在法國既有先例。2021年6月9日開始，法國政府規定，歐盟等二十多個「低風險國家」接種輝瑞、莫德納、阿斯利康、強生四種疫苗的人員可免隔離。這種只看疫苗，忽視隔離的手段讓變異新冠病毒在法國快速傳播，到7月上旬，法國衛生部即驚呼「增長速度前所未有」，至8月，其日新增患者是6月時的10倍，最多時達三萬人。直到9月下旬，其染疫人數才有所下降。

就全球目前防疫的格局來看，大規模接種疫苗輔以有效的管制措施才是控制新冠疫情的有效途徑。全球除中國之外，目前最具代表性的莫過於大規模接種包括中國科興疫苗在內各國疫苗，同時採取宵禁、封城等措施的智利，以及在西方大國中唯一強調新冠患者清零策略的新西蘭。後者雖然在9月22日強調強調「可能無法清零」，但新西蘭衛生部仍強調要「繼續進行追蹤、檢測、隔離措施」，堅決阻止病毒在社區繼續傳播。

但總的來說，在美國因其免隔離措施誘發新一波風潮之前，拜登當局總算在包括中美在內的各個領域展現出了一點合作意向，進而在中美關係這一「如何搞好的必答題「上填了點來自拜登政府的意見。