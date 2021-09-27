拜登釋放孟晚舟的背後利益決策

美國總統拜登（Joe Biden)上台後，筆者曾在文章《拜登應重新審視孟晚舟案》一文中提到，化解和中國的外交僵局關鍵還要靠加拿大自己，但幫助加拿大解決孟晚舟案這樣一個政治案件，則該由該案的發起者和操控方美國出面。化解方式主要還是政治介入，比如撤銷對孟晚舟的引渡要求。

此次孟晚舟獲釋回到中國，就是拜登密切協調加拿大杜魯多（Justin Trudeau）政府，幕後和中國政府通過外交方式取得的成果。

2020年12月，拜登勝選後，美國司法部便開始和孟晚舟的代表開展談判，以孟晚舟認罪而換取簽署延期起訴協議（DPA），從而讓孟晚舟回到中國。不過，從2021年9月24日美國司法部公布的聲明來看，孟晚舟簽署DPA，承認誤導了金融機構，也就是美國檢方的一些「陳述性事實」，但她並沒有認罪。

對此，共和黨右翼議員自然不滿。比如盧比奧（Marco Rubio）等人就要求拜登政府向國會做出說明。這再次說明孟晚舟案背後美國的政治操弄，畢竟國會議員名義上也不該干預司法。

而事實上，孟晚舟案本身就是一個政治案例。美國司法部能夠和孟晚舟達成DPA，和拜登的政治介入是分不開的。甚至可以說，拜登個人支持撤銷起訴。

為何拜登支持達成協議、釋放孟晚舟？

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一是為了避免進一步刺激中美關係。頂着國會共和黨方面的壓力，拜登及其司法部領導班重新審視孟晚舟案，並且和孟晚舟達成DPA，釋放孟晚舟，也說明拜登政府不想讓孟晚舟案繼續拖累中美關係。

而且，從最近一系列中美雙邊對話來看，中方並不認可拜登既合作又對抗的對華策略，還是要求美國率先做出改變。拜登政府釋放孟晚舟算是糾正了特朗普（Donald Trump）時期的錯誤決策。

美國媒體普遍注意到，9月9日，白宮聲明有關中美元首通話的聲明說，拜登和習近平進行了「廣泛的戰略討論」，既談論了雙方利益相交的話題，也觸及了「利益、價值觀及觀點存在分歧」的領域。

二是孟晚舟一旦被引渡至美國，司法部起訴必然會引發國內外更多爭議。

如果美國國務院按照司法部意見，向加拿大發出引渡申請，必然也少不了延續特朗普時期的那種政治動機。但對於拜登政府而言，這個政治動機會是什麼呢？前總統特朗普把孟晚舟當做談判的「人質」。但拜登上台後一直強調說，「人類不應該成為交換籌碼」。所以，拜登對外決策上自然不會利用孟晚舟案大做文章。

而且，鑑於特朗普任內干涉司法的爭議，拜登勝選後便強調，自己不會干涉司法，相關指控按照正當程序進行即可。孟晚舟案本質上就是一種政治案件，而非真正意義上的司法案件。所以，拜登介入反而是合理的。如果引渡孟晚舟至美國，拜登及其團隊難免要接過「政治干預司法」這個鍋。

另外，借拜登主政，加拿大方面也樂於丟掉這一燙手山芋。

2021年6月11日，美國總統拜登（左）和加拿大總理杜魯多（右）出席七國集團峰會。（AP）

特朗普將孟晚舟當做人質和籌碼，並且遲遲不發引渡申請，最尷尬一方是逮捕了孟晚舟的加拿大政府。加拿大執法機構被批是為美國政治目的服務的。拜登勝選，讓加拿大看到了重新審視孟晚舟案時機。而加拿大政界主流意識就是希望拜登政府能夠放棄指控，換取兩名被中國政府拘押的加拿大公民回國。

從加拿大的視角看，釋放孟晚舟，換取兩名加拿大公民，也是杜魯多是一種政治勝利；另一方面，加拿大自己也清楚，逮捕孟晚舟是美國的一個政治操作。而特朗普的政治議程和加拿大議程並不重疊。拜登上台後注重盟邦外交，所以在對外議程上會和杜魯多政府有所重合，迴旋空間自然也大了一些。

特魯也多次敦促拜登向中方施壓釋放兩名被拘的加拿大公民。就在孟晚舟被釋放的前兩天，拜登還和杜魯多通了電話。

所以，通過司法部和孟晚舟達成協議，釋放孟晚舟，減輕加拿大負擔，符合拜登盟邦外交的思路。這也是拜登通過外交手段解決棘手問題的又一體現。雖然拜登政府同意釋放孟晚舟暫時無法改善中美關係，但它卻能夠給中國釋放一種信號，即在己方利益面前，拜登政府立場是可以改變的，體現了對華決策的靈活度。