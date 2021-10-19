25年協議為時尚早　中國與伊朗高層表態為何不同？

進入10月中下旬後，伊朗不僅將召開第二屆阿富汗鄰國外長會，還將就伊核問題與歐盟展開下一輪談判。伊朗與各大國之間的高層對話因此引發了外界的高度關注。中國外長王毅與伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir Abdollahian）在10月16日的對話就頗具參考性。在雙方存有差異的通稿中，伊朗對「25年全面合作協議」的強調壓過了一切。



根據中國外交部提供的通稿，王毅此次通話的主旨在於強調「中方願同伊方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，反對單邊霸凌行徑，捍衛國際公平正義」，在於「理解伊方在伊核問題上維護國家利益的正當立場，支持重啟全面協議恢復履約談判」。同時就伊朗舉辦阿富汗問題鄰國外長會表示了支持。

伊朗外交部的通稿則一開始就特別強調要落實中伊「25年全面合作計劃」，中方也宣布了「願落實合作文件」、「承諾繼續與德黑蘭合作」，「提供任何數量的所需疫苗」。伊朗還批評了歐洲國家在伊核協議中的不作為，對於北京關心的阿富汗鄰國外長會一事，則沒有表態。這與中方通稿中「願同中方密切配合，共同辦好第二次阿富汗鄰國外長會」的內容形成了反差。

其實，早在2021年9月3日，伊朗方面即在雙方外長的電話交談中充分展示了對「25年協議」過於積極的態度。

在中方通稿中，王毅指出，針對「中伊全面合作計劃」，兩國「可就此加強溝通，逐步落實」、「中方願同伊方一道，落實好兩國元首達成的重要共識」。同樣的消息到了德黑蘭，在伊朗外交部發布的通稿中，就成了中、伊外長「誓言實施全面戰略夥伴協議」、「北京準備落實協議」。伊朗方面還稱「中方支持伊朗加入上海合作組織」。

伊朗面對中國率先強調中伊「25年全面合作計劃」的調門與當前環境有關。對伊朗來說，中伊方面相關協議的進展受外部環境刺激。伊朗在2020年6月大舉披露「中國將在未來25年內對伊朗進行價值4,000億美元的投資」的初步內容，即與當時內外交困的初步局面有關。而今，仍未擺脱伊核危機、國內經濟危機、美國制裁的萊希（Ebrahim Raisi）新政府更希望藉助與中國的25年協議，急於取得突破。

萊希當局上台之後，德黑蘭對於中伊協議的熱忱態度是值得注意的。（美聯社）

對北京來說，中國與伊朗的合作有必要先確定意向，具體成果可另行商議。和德黑蘭不同，北京致力於長期佈局，而非拋出爆炸性新聞，並藉此吸引外界注意。

中國外交部早在2021年3月29日的答記者問中指出，該計劃重點是挖掘兩國在經濟、人文等領域的合作潛力，規劃長遠合作前景和路徑，不包括量化的具體合同或指標。這一態度意味着，北京固然已經借CGTN電視台確認了合作的25年跨度，以及包括「貿易，經濟和運輸」等領域的全面合作，但面對伊朗高強度的意向宣傳，北京仍持保留態度。

當然，大肆渲染中伊協定的伊朗一側可能也明白自己的底線。阿卜杜拉希揚與王毅的對話建立在「伊中關係是戰略性的」、「兩國元首達成的一系列共識」等前提上。伊朗方面除強調「25年協議」之外，也沒有更多內容。這對於曾經大事渲染中伊協定，甚至暗示兩國軍事合作的德黑蘭來說，已成為一種難得的矯枉過正。