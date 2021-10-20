拒絕作證遭國會建議起訴　特朗普前軍師班農距離坐牢尚有多遠？

10月19日，由7名民主黨人和2名共和黨人組成的眾議院特別委員會全員通過投票，一致建議對前總統特朗普戰略顧問班農（Steve Bannon）進行刑事犯罪指控，罪名是藐視國會。該委員會由眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）組建，負責調查1月6日美國國會大廈騷亂事件。而班農則一直違抗該委員會發出的傳票，拒絕到國會作證，也拒絕提供任何證據文件。



眾議院全院計劃在10月21日對該委員會關於班農藐視國會的決議進行投票。由於民主黨在該院享有微弱優勢，預計投票會獲得通過。之後再由佩洛西批准，提交至美國司法部。美國司法部檢察官決定是否對班農起訴。

從目前來看，圍繞班農的調查和可能的刑事指控，是民主黨所說的法治的體現，也是一種政治反擊。或者說是以法治為名發起的一種合理的政治反擊。國會山調查能夠持續多久，能夠得出什麼樣的結論，很有可能會影響2021年的中期選舉，更有可能影響下一次大選。所以，民主黨人不可能輕言放棄。

一方面，國會已經拿到他慫恿抗議者襲擊國會的確切證據，包括1月6日前一天在電台節目中對特朗普支持者的喊話；另一方面，班農早已被特朗普開除，並不享受「行政特權」的保護，更別用說該行政特權當前是否有效。拜登政府也已表態，特朗普提出的特權主張沒有合法依據。

2020年8月20日，班農走出曼哈頓聯邦法院。他之前被曼哈頓聯邦檢察官指控從事欺詐和洗錢活動。（Reuters）

當年水門事件中，時任總統尼克遜（Richard Nixon）也曾嘗試動用「行政特權」，阻止國會得到相關證人證詞，但最終還是被最高法院拒絕。理由是這種特權並非「絕對」，所以不適用於刑事訴訟。而且，按照以往判例，行政特權僅僅適用於和總統「官方職權」相關的事務。

但班農在國會山遇襲事件中的背後角色和言行，則和時任總統特朗普的「官方職權」沒有直接關係。如果班農硬要堅持拿「行政特權」當擋箭牌，那隻能說明自己圍繞國會山暴動的言行和時任特朗普有關。19日投票當前，眾議員切尼（Liz Cheney）就質疑稱，班農此舉似乎暴露了一件事，即特朗普個人參與組織了國會山暴動。

也就是說，班農越是抗拒調查和傳喚，國會就會懷疑背後必然有特朗普團隊扮演某種角色。

再者，班農拒絕出席國會聽證會、拒絕國會傳喚的做法就已經違反了聯邦法律。之前，班農也曾違抗過國會的傳喚，但當時特朗普是總統，即便被指控，美國的司法部也不一定會起訴。現在的司法部則不一樣，為了體現拜登強調的「法治」，很有可能會推進對班農的起訴。

特朗普一直試圖阻止此類調查。他敦促班農和其他前助理拒絕傳喚要求，聲稱白宮文件擁有行政特權。但是，和班農一道被傳喚的其他三名特朗普顧問當中，已經有兩人開始和該委員會合作，其中就包括前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。和班農不同，他們不拿行政特權為自己辯解。

共和黨籍眾議員切尼誓要將國會山暴動背後的責任人繩之以法。（AP）

除非班農改變態度，向民主黨人示軟，同意前往國會眾議院出席國會山暴動問題調查的聽證會。否則，班農最終很有可能會進監獄。一旦被起訴並被定罪，班農可能獲得少則1月、長則1年的監禁懲罰。不過，美國歷史上這類蔑視國會的指控和起訴並不常見。

拜登政府也希望通過法律追究班農等人的責任，以此維護美國民主體制的聲望。當然，這要看國會共和黨人和特朗普共和黨人如何反擊。2021年就是國會中期選舉，班農之所以對抗國會、拖延國會的相關取證調查，也是為了讓特朗普及共和黨有機會借題發揮。比如，共和黨人很有可能會阻撓拜登的一些人事提名的通過，包括聯邦法官人選的審核。

另外，這也是民主黨推進特朗普相關訴訟及案情的試金石，甚至說是一個敲門磚。如果班農最終被起訴，那就說明他所強調的行政特權無效，國會眾議院就有機會獲得授權，拿到更多有關特朗普的秘密文件，從而還原國會山暴動的前後因果。民主黨人也就有機會進一步否定特朗普。