軍用無人機的中美爭鋒　台海會否爆發無人的武統？

自2003年伊拉克戰爭起，軍用無人機逐步投入戰場，改寫了近代戰爭型態。此後，伴隨無人遙控、航天科技的日新月異，軍用無人機的偵察底色上，多了一抹打擊的鮮紅，察打一體的機種由此躍升國際市場熱門。

2010年，阿拉伯之春爆發，利比亞政局受此亂流牽引，爆發了十數年的血腥內戰，並在後期出現人類史上首次大規模無人機戰爭。首先，是利比亞總理薩拉傑（Fayez al-Sarraj）領導的「民族團結政府」陣營，在土耳其拜拉克塔爾-TB2（Bayraktar TB2）無人機加持下，持續推進戰線。

然而，軍閥哈夫塔爾（Khalifa Haftar）率領的「國民軍」也不甘示弱。從阿聯酋獲取中國製翼龍-2無人機後，「國民軍」開始了絕地大反攻，率領翼龍-2以裝備火力、飛行高度、航程等各方優勢，輾壓「民族團結政府」，許多土耳其TB2甚至尚未來得及起飛，便被擊毀在機場。土耳其最終在2020年出兵利比亞，以導彈擊落多架中國的翼龍-2，這才止住哈夫塔爾的進逼。

此次過招，既預示了戰爭型態的變遷，也側寫了國產軍用無人機的崛起。曾幾何時，美國在此領域一枝獨秀，如今卻難再寡佔市場與技術。

而放眼台海兩側，差異更是判若雲泥：台灣的「騰雲無人機專案」於10月17日再傳生變，中科院（國家中山科學研究院）以「構型改變」為由，向台國防部申請延長研發期程1年至2年獲准，「漢光37」等軍演中，也是至今未有無人機蹤影；大陸一邊卻在９月的珠海航展中，展示了不少無人機領域的新突破。兩岸軍工之遙，已非千里可數。

利比亞內戰引爆人類第一場無人機大戰（點擊大圖瀏覽）：

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中國無人機優勢何在

回顧中國無人機的崛起，既有美國的無心插柳，也與中國特殊的市場優勢相關。

根據無人機市場調研機構Drone Industry Insights的數據顯示，2019年的全球無人機市場規模約為259億美元，其中軍用無人機部分便高達169億美元，幾乎是民用無人機市場規模的兩倍。其中又以美國份額最大，握有將近50%的市佔率，位處全球第一梯隊；中國、韓國、日本、以色列與歐洲則居於第二梯隊，擁有相對完整的產業鏈與生產規模，中國的成長尤其顯著，預估將在2024年擁有25%的市場份額。

在亞非地區，伊拉克、沙烏地、埃及、阿聯酋、巴基斯坦、哈薩克、烏茲別克、尼日利亞、印尼等，皆是中國的軍用無人機買家；2019年，塞爾維亞宣佈向中國訂購15架翼龍無人機，成為中國軍用無人機在歐洲的首筆訂單，也是中國有史以來對歐最大軍備出口項目，引發美國關切。

中東戰亂開啟大規模投用無人機的作戰模式（點擊大圖瀏覽）：

然而美國與其過度反應，不如反求諸己：美國自己嚴苛的軍備出口規章與法規限制，給了市場競爭者茁壯空間。

以美國簽署的《導彈科技管制建制》（Missile Technology Control Regime，簡稱MTCR）為例，其管制載重超過500公斤、射程超過300公里，可搭載大規模殺傷性武器（WMD）的系統與技術。在此規範下，美國的MQ-1和MQ-9兩款攻擊型無人機，皆為限制出口產品，故其外售給澳洲、西班牙、意大利、印度、台灣的版本，僅具備偵察功能，不具對地攻擊能力。如此限制，自會讓渴求攻擊型無人機的買家轉向中國。

此外，美國無人機的高昂售價同樣勸退了不少潛在客户。MQ-1的平均售價高達400萬美元，如此價位足以買到4架中國的翼龍無人機；MQ-9的平均售價約為2,000萬美元，性能相仿的中國製彩虹-5僅要800萬美元。即便中國無人機在某些技術指標上，未及美國突出，其性價比卻無疑是市場第一，尤其翼龍平均一架100萬美元的售價，比某些現代坦克還便宜，自然是相對現實的選項。

見此境況，美國軍方自然湧現「解除出口限制」的呼籲，期盼能在「保護美國關鍵技術」的原則下，降低攻擊型無人機出口門檻，以在面對中方競爭時保持自己的市場份額，卻始終難成朝野共識，此時中國的市場規模則持續成長。

美國於2020年售台4架MQ-9攻擊無人機（點擊大圖瀏覽）：

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被忽略的台海新角

而在台海一方，台灣雖也目睹無人機世代到來，並自1990年代起着手研發台產機種，卻始終難有斬獲。不只「騰雲專案」受挫，「中翔專案」出產的鋭鳶無人機亦是差強人力，連民用信號都能對其產生干擾效果，劍翔無人機則仰賴「自殺式攻擊」，實戰能力不如真正的察打一體機種。

除此之外，在台軍設想的台海衝突劇本中，也幾乎不存在解放軍使用無人機的假設。10月起，解放軍加大了軍機擾台頻率，台國防部長邱國正遂於14日提出專案報告，洋洋灑灑列出12項「戰力精進作為」，除精進資電攻防能力、強化三軍聯合作戰效能（籌獲F16V戰機、M1A2T戰車，遠距遙攻武器等各式精準彈藥）、建構指管系統備援機制、提升後備戰力等外界熟知的規劃外，也將反制認知戰、拓展友盟國傢伙伴合作等措施納入。

珠海航展上的多種中國無人機亮相（點擊大圖瀏覽）：

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然而如此陳腔濫調，既對拒阻武統無益，也暴露了台軍「活在過去」的應戰思維。通過近年翼龍與彩虹的實戰經驗，解放軍已逐漸掌握無人機發展的兩大趨勢，一是增加戰時生存能力，二是朝向「數字化聯合作戰」精進。

綜觀軍用無人機的戰時生存能力，小型的低空慢速無人機火力不佳，但容易繞過對手防空系統；大型無人機則易被雷達偵測，諸如美國的攻擊型無人機MQ-9，其戰場生存能力僅有幾分鐘，早年中國外銷的翼龍也有此瑕疵，故而會在利比亞遭土耳其導彈擊落。為超克這般障礙，中國近年着手開發隱身無人機，例如解放軍自用的攻擊-11型，以及2020年珠海航展上首次亮相的翼龍-10。

此外，在持續提升「無人機反偵察」能力時，中國無人機的「數字化聯合作戰」體系也持續深化。以翼龍-10為例，其配備了威脅雷達作用距離400千米以上的雷達偵察系統，可確保執行任務時的生存安全，避免飛入對手雷達偵察範圍內。如若遇上F-22、F-35等戰機，因其探測距離大於200千米，能在敵機鎖定前撤離，且翼龍-10配有機載吊艙，必要時可對敵方戰機進行電子干擾。

台產無人機命運多舛（點擊大圖瀏覽）：

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放眼台海格局，倘若武統爆發，無人機將能在以下兩環節扮演重要角色。一是對美反制，如若美國當真派出航母戰鬥群，翼龍-10可搭配經特殊優化後的被動雷達系統，在美軍航母編隊300千米外進行長時偵察，為解放軍獲取重要電磁情報，甚至可對反艦彈道導彈進行末端精確引導。如此戰術持續推進，未來或許會衍生出由無人機制導、陸基導彈執行反潛任務的新突破，可大為挫傷美國在東亞海域的干預能力。

二是對台偵察。武統爆發第一步，解放軍將有極大概率以遠程火箭炮、各式導彈瓦解台灣戰力，包括空軍聯隊、沿岸機場、導彈營地等，以確保後續跨海登陸的軍力保存。翼龍-10既可避開台灣雷達系統，在距離海岸線260千米外進行環島偵察，為解放軍收集所需的火控資料，也可進行對地打擊、火砲射擊，強化第一波收效。

在可見未來，無人化的衝突趨勢不會停下，由此對照台灣高喊的「不對稱作戰」，與解放軍的無人機優勢，台海的軍事差距將持續傾斜。