又一政治素人贏得選舉　直接衝擊拜登執政表現

在11月3日維珍尼亞州州長選舉投票中，共和黨候選人揚金（Glenn Youngkin）擊敗該州前州長、民主黨候選人麥考利夫（Terry McAuliffe）。計票90%以上時，根據《紐約時報》的統計，揚金得票率為51%，領先麥考利夫近3個百分點。這是奧巴馬時代以來共和黨人首次在該州州長選舉中獲勝。前總統特朗普（Donald Trump）之後通過電話對外表示，他和揚金關係非常好，稱揚金是一位很棒的傢伙（terrific guy）。



麥考利夫曾是克林頓（Bill Clinton）夫婦和奧巴馬（Barack Obama）的政治盟友，此次州長選舉更是得到了拜登（Joe Biden）夫婦及美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的支持。正在歐洲出席氣候峰會的拜登也時刻關注該選舉，甚至一度認為麥考利夫能夠贏得這場選舉。

揚金獲勝無疑是對拜登執政士氣的一次打擊，對1年後民主黨的中期選舉選情也有一定的警示作用。

和特朗普一樣，54歲的揚金也是一個億萬富豪、政治素人，沒有任何從政經驗，之前是私募股權基金高管。雖然他推銷自己也是一名政治局外人（outsider），但在競選中並沒有採取特朗普式的競選策略，也沒有靠支持特朗普拉票，而是把握好了議題立場的平衡：一方面動員特朗普基本盤的支持，另一方面重點吸引郊區選民的支持。特朗普2020年11月大選之所以丟掉該州，主要原因就是流失了郊區選民的支持。

這種非選舉年的州長選舉，投票率相對不高。但從結果來看，此次共和黨人或保守選民投票率較高。尤其是那些被特朗普拋棄的共和黨選民，以及那些對民主黨政府現狀不滿的選民。

最重要的是，沒有了特朗普的陰影，揚金反而更容易獲得該州建制派的支持，也容易吸引拜登近幾個月在該州所流失掉的獨立選民的支持。根據《華盛頓郵報》的分析，揚金在獨立選民當中的支持率高過對手。這一分析符合近期其他民調結果。拜登在獨立選民心當中的支持率下降近20%。

議題上，揚金顯然抓住了該州選民對新冠肺炎疫情防控及校園種族歧視這兩個問題的焦慮。也就是美國的文化問題。他支持家長在學校課程設置方面享有一定的話語權，這對郊區家庭很重要。尤其反對在學校教授有關「批判性種族理論」課程。該課程支持探討通過完善法律或政策框架以解決種族歧視的問題。但在保守派看來，這種課程的設置就是一場批判白人的種族運動或社會運動，反而會進一步撕裂不同族群關係。

另外一個議題就是抓住了疫情防控期間「個人自由」的問題。很多選民已經沒有耐心接受疫情防控舉措，有些也質疑疫苗的有效性，有的也反對出台戴口罩政令。

2021年9月25日，特朗普在佐治亞州出席集會。（Reuters）

而麥考利夫就是打反特朗普牌。比如，他要求揚金譴責特朗普有關選舉被竊取的言論，指控後者仍在相信特朗普製造的陰謀論。麥考利夫甚至拿一些紅色州州長有關禁止墮胎和懈怠疫情防控的例子，攻擊揚金，結果效果一般。這說明，上次大選投票後，該州選民的注意力和關注點已經發生很大的變化。

這也說明，沒有了特朗普，民主黨人競選反而不好發力。一味地打反特朗普的標籤，民主黨已經不一定能夠拿下選舉。這對民主黨的中期選舉選情，包括2024年的大選，都有一定的警示作用。尤其是揚金能夠在種族、教育和疫情防控議題上吸引支持，說明民主黨人當前的執政表現並沒有令選民滿意。

甚至可以說，拜登的執政表現一定程度上拖累了麥考利夫的選情。該州和華府僅一河之隔，選民很容易感受到華府的不作為，尤其是拜登力推的三萬多億美元基建和社會福利開支方案，遲遲未獲國會通過，很容易激起該州基層選民、郊區選民對現狀的不滿。這種現狀就包括疫情持續、供應鏈斷裂以及消費品價格上漲等。這是拜登不得不面對的嚴峻執政現實。