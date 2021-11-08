美國推演台海武統的三大典型劇本

繼美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）於10月底提出「毒蛙戰略」（the Poison Frog Strategy），軍事推演解放軍將在2025年佔領東沙後，近期美國又多了台海「新劇本」。

11月3日，美國國防部發布2021年中國軍力報告，內容針對台海安全情勢、北京軍事佈局提出預測。報告指出，解放軍或將在2027年「以武逼統」，行動選項包括大規模兩棲登陸、奪取台灣外島、長期空中和海上封鎖、通過解放軍特種部隊或黑客攻擊台灣基礎設施等。報告同時預測，解放軍會極力防範美國介入兩岸衝突，以免日久生變。如若真有第三方介入，其恐會訴諸網攻、太空或核行動來解決。

然而，這份報告雖將解放軍描繪成野心勃勃，實則對其作戰實力卻「不以為然」。例如在「大規模兩棲奪島」一環，美國防部認為，此舉不僅需要強大的軍事與後援補給，也可能招致國際干預。即使解放軍成功登陸，也要面臨城市戰成本，恐對中國國家主席習近平「構成重大政治和軍事風險」。

而在奪取外島的情節推演上，美國防部則指出，如若解放軍強制登陸金門或馬祖等中型島嶼，將可展現其軍力和政治決心，並能實際獲取領土。然而此舉亦會激發台灣強烈獨立情緒，也將招致國際介入，相關成本不容忽視。

要而論之，此份報告認為，有鑑於中國頻頻發動大規模作戰訓練、解放軍持續推進軍力建設，台海衝突的風險正在上升，但北京未必能心想事成，甚至可能引火自焚。

2020年9月25日，《解放軍報》曝光火箭軍導彈齊射畫面。（微博@東風快遞）

各式劇本層出不窮

伴隨中美博弈日漸激烈，這已非美國近年第一次「預測武統」。早在2020年8月，美國中情局前副局長莫雷爾（Michael Morell）、前參聯會副主席温尼菲爾德（James A. Winnefeld），便已在美國海軍學院《議事錄》（Proceedings）期刊中，聯名刊登解放軍攻台腳本。

兩位前官員認為，北京瞄準了2020年11月的美國總統大選，將利用政權交接空隙，於12月中煽動台海緊張，並在2021年1月初啟動東海軍演，掩護大規模軍事調動。隨後，在1月19日至21日美國總統交接的3天內，解放軍將趁機攻佔金門、澎湖、馬祖等台灣外島，同時指示在台特務破壞軍事裝置和關鍵設施，癱瘓所有網路和媒體；接着，解放軍海軍艦艇、潛艇部隊將封鎖周圍航路，並在台灣東部部署兵力，防止美國第七艦隊介入，解放軍兩棲部隊亦會將地面部隊投送至台灣西岸。兩位前官員預測，「此次武統」將在3日內結束，國際雖會感到震驚，卻難以軍事幹預。屆時北京也將以「戰狼外交」向各國施壓，例如威脅日本不得干涉等。

平心而論，如此「劇本」着實精彩，卻難敵現實考驗，畢竟除了美國大選引發政壇震盪外，其餘預測無一發生。

2021年1月6日，特朗普（Donald Trump）的支持者闖入國會山，引發大規模暴亂。（Reuters）

無獨有偶，美國海軍戰爭學院教授金萊爾（Lyle J. Goldstein）也於2021年3月提出自己的武統預測，指北京或將在2022年冬季奧運過後對台動武，可能劇本共有四套，包括重演1996年台海導彈危機、封鎖台灣周遭海空域、進攻澎湖、全面閃電戰攻台等。

有鑑於當今的中美與兩岸局勢，金萊爾認為全面閃電戰攻台乃最可能選項，原因有三：第一，相較於前三種方式，全面閃電戰能讓台軍措手不及，降低其預警與回擊時間；第二，佔領台灣的既成事實，將讓華盛頓難有干涉餘地；第三，台灣軍事準備並不積極，如今的解放軍確有能力在數日內征服台灣。

而針對閃電戰細節，金萊爾也嘗試推演過程，認為解放軍的特種部隊將負責第一波攻勢，部分將以直升機與小型艦艇突進，部分將在台軍防線的後方空降製造混亂或分散注意力，其餘則會進佔台灣的中小型港口與機場。與此同時，解放軍將以彈道導彈、長程火砲打擊台軍基地、指揮中心與防空戰力。金萊爾由此建議，美國應竭力避免軍事介入台海衝突，以免遭遇毀滅性失敗。

美國國會山暴動事件後，蔡英文於推特上表示，美國民主的強健與韌性將持續是世界的希望燈塔。（Twitter@蔡英文）

三大典型從何而來

綜上所述，「2027年以武逼統」、「3日武統」、「冬奧後閃電攻台」等劇本，皆為中美博弈、台海變局的附帶產物，其情節元素十分類似，皆包含時間預測、過程推演等結構。然因三者的撰寫目的有所不同，敘事風格、對話對象自也互異，其看似皆在武統上做文章，實則代表了三種美式戰略報告典型。

首先，「3日武統」的敘事風格聚焦描繪過程，比起行為者的戰略選項、兵棋推演、戰場模擬，其更強調「故事性」情節，預測風格則傾向「大膽假設」。以日期為例，此份報告發表於2020年8月，卻在缺乏證據的前提下，直接主張北京將在3個月後的美國總統大選間隙動武，甚至連「東海軍演」都描述得有模有樣。

如此情節安排，自是作者身分、讀者導向交互作用之果。

此份報告雖是由兩位前官員合著，並刊登在海軍學院期刊上，卻非真要進行專業軍事模擬，而是有意趕搭美搭美國大選時事，配合「刺蝟島」引發的台海緊張，進行某種政治動員與宣傳：或為「中國威脅論」服務，或為作者累積商業聲量。

綜觀報告內容，其並未展示覆雜的計算過程、嚴謹的軍事模型，為的便是降底媒體報道門檻、增加非軍事專業讀者的閲讀意願。此般劇本早在冷戰時便已大行其道，只不過如今的主角由蘇聯換成了中國，與其說這是戰略報告，「迷你版的克蘭西（Thomas Leo Clancy Jr.）軍事小說」或許更為貼切。

台軍2021年9月漢光演習，在楓港地區實彈射擊。（中央社）

第二類「冬奧後閃電攻台」則與「毒蛙戰略」相近，屬於非官方政策倡議，其內容包含相對嚴謹的軍事分析、兵棋推演，不僅時間預測相對靠後，選項分析也更加深入，從攻打台灣離島、海空封鎖、外交合縱連橫、全面閃電戰到美軍駐台，皆有所涉。其目的是要分析現實可行性與附帶風險，以得出最終戰略建議。

以「冬奧後閃電攻台」劇本為例，其用大量篇幅分析各式解放軍動武手段後，認為閃電戰全面攻台乃當今最可能選項，並在此基礎上建議美國「避免涉入台海衝突」，即便戰事爆發，「外交手段應是遠高於軍事介入的優先選項」；正如「毒蛙戰略」也是經過三回合兵棋推演後，以美國相進退兩難的結果為基礎，建議政府應將台灣外島打造成解放軍難以拿下的「毒蛙」，而非「派軍駐台」。

雖說這般報告難脱「過程服務結果」的政治色彩，卻是三種典型中，現實參考性最高者，乃權威智庫常見的戰略報告典型。

台軍在淡水進行漢光演習。（中央社）

最後一類「2027年以武逼統」，論述風格雖與「冬奧後閃電攻台」相近，卻在根本撰寫目的上有所差異，故可稱為第三種典型。

其發布者為美國國防部，報告中但凡涉及「解放軍優勢」的分析，其根本目的皆非「長他人志氣」，而是要藉着全球注目的天然流量，型塑輿論攻勢，爭取軍事預算，乃美國對外戰略、軍工複合體政治之一環。

以此份報告對解放軍的描繪為例，其大力強調台海緊張等情緒元素，並以意識形態渲染解放軍象徵的「中國地緣野心」。理論上，國防部掌握的軍情資源十分充分，但在此份報告中，其軍事分析反不如智庫專業到位。

例如其主張解放軍登陸台灣本島後，將面臨「城市戰」煎熬，顯然是將台灣想像成另一個阿富汗，認為久未經戰的虛弱台軍有能力組織此般戰線，習慣安逸的台灣民眾也願意投身游擊戰場；所謂「2027年以武逼統」的時間點，也不過是假借「中共建軍百年」的節點，生硬套用。

如此詭異推演，並非國防部專業不足，而是這份公開的軍力報告本就「醉翁之意不在酒」：比起務實分析台海戰局，其更想炒大「中國威脅論」的國際聲量，同時為國防部、軍火商爭取更多話語權；至於專業軍事分析，自會有不公開的政策建議遞向白宮。

從「迷你軍事小說」、「智庫政策建議」到「輿論戰素材」，美國的戰略報告三典型遍佈各場域，之所以在近期頻以台海為主角，關鍵仍是兩岸關係的每況愈下。各式主張頻繁交鋒，既體現中美軍力消長的博奕力道，也在一定程度上，暴露美國內部的戰略分歧與焦慮。