沙利文CNN公關無新意　中國想要的是平起平坐

在美國有線電視新聞網（CNN）11月7日播出的《扎卡利亞的環球公共廣場》（Fareed Zakaria, GPS）訪談節目中，白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）提到，中美關係不是新冷戰，美國並不尋求從根本上改變（fundamentally transform）中國，而是想與中國共存。在台海問題上，沙利文強調維護地區和平與穩定這一現狀，這符合中國（大陸）、台灣和美國以及整個地區的利益，反對任何單邊改變現狀的行為。

沙利文是以務虛、審慎的方式談中美關係，尤其保持了在台海問題上的模糊策略。之所以說是務虛，主要還是因為沙利文自始至終都在強調價值觀、普世價值、規則和秩序等外交辭令，拒談被CNN提到的務實性問題。

比如，沙利文認為，評價中美關係的思路（matrix）並不是什麼協議，做出什麼樣的讓步，或者紙面上的工作，而是制定有效競爭的條件（terms），以便讓美國不僅在印太地區、更是在全球範圍內能夠捍衛自己的價值觀，推動自己的利益。他認為，這個思路是判定美國政策成功與否的標準。而過去十個月，美國在這方面的記錄可謂「良好」（strong）。

The most important relationship the US will have, for decades to come, is w/ China.



How is the Biden admin approaching it?



Pt. 2 of my conversation w/ US Nat'l Sec. Adviser @jakejsullivan: pic.twitter.com/5fmmtl9ZuQ — Fareed Zakaria (@FareedZakaria) November 7, 2021

在沙利文看來，這個思路應該始於內政，也就是內部利益，包括在抗疫、基建和科技投資等領域讓美國享有優勢；然後才是和歐洲盟友協調，確保中國無法在歐美市場「濫權」；最後即在印太地區經濟、科技和安全層面能夠追究中國的責任。

之後，沙利文聲稱要確保讓中國在全球貿易、氣候變化等方面承擔相應責任。他還認為，中國在氣候問題上的表現不是給美國的禮物（gift），也不是雙邊關係的前提（given），而是中國應該承擔的責任。

沙利文這種務虛、內政優先的外交思路最大的好處是迎合國內選民，同時避免受到國內共和黨人的批評，可謂一舉兩得。這種內政優先的外交策略本質上和特朗普的「美國優先」無異。這恰好也是拜登對華策略最大的問題。一方面，價值觀路線這種冷戰色彩的做法不可能成功，另一方面，內政優先本身就意味着拜登難在對華關係上有所作為。

即便沙利文強調不改變中國、和中國共存，也沒有新意。他效力於希拉里（Hillary Clinton）時，中美高層就曾達成過共存的共識，也就是中國國家主席習近平彼時所強調的「太平洋足夠大，容得下中美兩國」。希拉里當年也多次公開支持這一主張。

3月19日，楊潔篪在阿拉斯加同美方會談時有力回擊了拜登政府的對華指控。（Reuters）

和中國共存之外，沙利文並沒有強調平等的概念。他強調最多的反而是美國的利益、美國主導的秩序或價值觀、以及符合美國及盟友利益的印太地區秩序。雖然沙利文強調中國處理問題的方法（approach）不同，美國不尋求遏制或新冷戰，但是他主張在重塑國際秩序方面，美國（和民主盟友）要佔據主導權和有利地位。這體現了美國自由派根深蒂固的霸權思維。

中國的主張就是和平共處、平等以待。美國最大的問題就是對盟友頤指氣使發號施令，同時又要以一種優越的姿態和中國對話，按照拜登團隊的話說，就是「從優勢地位」和北京對話。只要這種姿態不變，中美之間的各種立場和利益摩擦就不會少。

而且，北京半年多來釋放的信號很明確，美國沒有資格從優勢地位出發和北京對話，美國也無法單方面定義中美關係，北京也不認可當前拜登對中美關係「競爭、對抗和合作」的三分法定位。

所以說，沙利文這個表態不算什麼改變，而是回到了特朗普上台前民主黨主政時的對華關係狀態。這算是拜登政府以一種審慎的姿態調整對華關係，只不過還是嘗試回到之前較為傳統或理性的狀態。