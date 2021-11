習拜會｜中美元首會談要點總結

11月16日,中美兩國元首在今年2月和9月通話的基礎上,以線上視訊的方式舉行了首次會晤。上下半場近四個鐘頭的會晤,從兩國關係到具體事務,言及一系列重點。

綜合雙方會前表述、開場白和正式通稿內容,重點大致如下。



中方表述:宏觀認知、四個優先事項、中國立場與原則

中國方面,習近平先由宏觀認知層面切入。

他指出「中美發展都處在關鍵階段」,中美應「既辦好我們各自國內的事情,又承擔起應盡的國際責任」。習強調,兩國應「形成共識,積極行動」,這樣才能「引領中美關係積極向前發展」,應對一系列事務性問題和挑戰。

習近平表示,「未來50年,國際關係中最重要的事情是中美必須找到正確的相處之道」。「歷史是公正的,一個政治家的所作所為,無論是非功過,歷史都要記上一筆。希望總統先生發揮政治領導力,推動美國對華政策回歸理性務實的軌道」。

習近平強調,「總結中美關係發展經驗和教訓,新時期中美相處應堅持三點原則」。第一,相互尊重:「尊重彼此社會制度和發展道路,尊重對方核心利益和重大關切,尊重各自發展權利,平等相待,管控分歧,求同存異」。第二,和平共處:「不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線,美方提出中美可『共存』,還可加上兩個字,即和平共處」。第三,合作共贏:「中美利益深度交融,合則兩利、斗則俱傷」,「地球足夠大,容得下中美各自和共同發展」(美國奧巴馬政府時期,習近平向美國提出的論述為「太平洋足夠大,容得下中美兩國」)。

隨後,習近平強調了中美應着力推動的四方面優先事項。

第一,大國擔當,引領國際社會合作應對突出挑戰,「中方所提的全球性倡議對美國都開放,希望美方也能如此」。第二,推進經濟、能源、兩軍、執法、教育、科技、網絡、環保、地方等諸多領域的各層級交往,為中美關係注入更多正能量,「做大中美合作的蛋糕」,利用兩國外交安全、經貿財金、氣候變化團隊等對話渠道和機制平台,「推動務實合作,解決具體問題」。第三,以建設性方式管控分歧和敏感問題,防止中美關係脫軌失控,「中方當然要維護自身主權、安全、發展利益,希望美方務必謹慎處理好與此有關的問題」。第四,加強協調與合作,為世界提供更多公共產品,「促進全球發展,維護公正合理的國際秩序」。

再次,習近平介紹了中國發展道路和戰略意圖。

他以剛結束的中共第十九屆六中全會為引,重申中共的奮鬥目標就是「為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興」,而「中國人民對美好生活的嚮往,是中國發展最大內生動力,是一個必然的歷史趨勢,誰想阻擋這個歷史趨勢,中國人民不會答應,也根本阻擋不了」。

習近平強調,對外開放,「我們提出構建新發展格局,是要擴充國內市場,在更大範圍、更大規模上形成國內國際雙循環」,「這必將給各國提供更大市場、創造更多機遇」。

習近平強調,「冷戰的惡果殷鑑不遠。希望美方把不打『新冷戰』表態落到實處」。

涉及潛藏中美衝突危機的台灣問題,習近平表示台海局勢面臨新一輪緊張的原因是台灣當局一再企圖『倚美謀獨』,而美方一些人有意搞『以台制華』」,「玩火者必自焚」,「一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎」,「台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是:世界上只有一個中國,台灣是中國的一部分,中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」。「中國實現完全統一,是全體中華兒女的共同願望。我們是有耐心的,願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景,但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫,甚至突破紅線,我們將不得不採取斷然措施」。

習強調,「文明是豐富多彩的,民主也是豐富多彩的。民主不是一種定製的產品,全世界都一個模式、一個規格」。「中國不會滿世界推銷自己的道路,相反我們一直鼓勵各國找到適合本國國情的發展道路」。「我們願在相互尊重基礎上就人權問題開展對話,但我們不贊成借人權問題干涉別國內政」。

習隨後針對一些具體雙邊問題也傳遞了中方態度。

關於聯合國與多邊主義,習強調「以聯合國為核心、以國際法為基礎」,表示「沒有中美合作,多邊主義是不完整的」。

關於經貿關係,習表示不要把經貿問題政治化、不要泛化國家安全概念,雙方要做大合作「蛋糕」,而「美方應該重視國內宏觀政策外溢效應」。

關於能源安全,習表示中國將加強與美國在天然氣和新能源領域合作,維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。

關於氣候變化,習表示,「中國將用歷史上最短的時間完成全球最高的碳排放強度降幅,需要付出十分艱苦的努力。中國講究言必信、行必果,說了就要做到,做不到就不要說」。「中國仍然是世界上最大的發展中國家,發展不平衡不充分的問題十分突出。各國要堅持共同但有區別的責任原則,兼顧應對氣候變化和保障民生」。

關於公共衛生安全,習強調了世界面臨的「疫苗赤字」,重申中國把自身疫苗當做全球公共產品的承諾,並已經率先向有需要的發展中國家提供疫苗,累計超過17億劑疫苗和原液,還會考慮發展中國家的需求,增加新的捐贈。中國倡導與美國建立全球公共衛生及傳染病防控合作機制,推動開展國際交流合作。

美國表述:「防止兩國的競爭演變為衝突」

整體而言,美方通稿篇幅遠短於中方通稿,其呼籲及倡議性內容也較中方更少。

拜登歡迎兩國元首坦誠直率(candidly and straightforwardly)的溝通機遇。根據美方通告,兩國領導人討論了兩國關係的複雜本質(the complex nature of relations),以及兩國負責任地管理競爭之重要性(managing competition responsibly)。

拜登強調,美國「將繼續捍衛自己的利益和價值觀,並與我們的盟友和合作夥伴一起,確保21世紀的道路規則推進自由、開放和公平的國際體系」。不過,拜登同時強調,在與盟友及夥伴應對這些時代挑戰的同時,「將優先考慮在國內進行具有深遠意義的投資」。

隨後,拜登針對人權、經貿、印太秩序、台灣問題表明了美方態度。

在人權問題上,針對新疆、西藏、香港乃至整體人權問題,拜登對中國政府的處理手段提出憂慮。在經貿問題上,拜登清晰表述了保護美國工人和產業不受中國政府「不公平經貿手段」(unfair trade and economic practices)的必要性。針對印太秩序,拜登向習近平「傳達了」(communicated)美國堅持自己對該地區之承諾的持續決心,並重申航行自由和航空自由對該地區繁榮的重要性。在台灣問題上,拜登重申美國將以《台灣關係法》、「三個聯合公報」、「對台六項保障」為指導,繼續堅持「一中原則」。美國強烈反對任何單方面改變海峽現況、危及海峽和平穩定的企圖。

最後,拜登強調了管控兩國戰略風險的必要。綜合習拜會之前白宮發言人普薩基(Jen Psaki)以及拜登在美國通稿中的表述,美國此次峰會的重點目標就在於「為防止兩國的競爭演變為衝突」而設立「競爭準則」(terms of competition)及「常識性圍欄」(commonsense guardrails)。拜登向習表示,應「清晰而坦誠地面對雙方分歧,並在雙方利益交織之處合作」(to be clear and honest where we disagree, and work together where our interests intersect),譬如公共衛生問題、氣候問題、全球能源供應問題等。