拜登考慮外交抵制北京冬奧　中國應對手段甚足

和中國國家主席習近平舉行視頻會晤當天，美國政府官員就向媒體透露，美國政府正在考慮對北京奧運會進行外交抵制。11月18日，美國總統拜登在和加拿大總理杜魯多會面的記者會上提到，正考慮對北京冬奧會進行外交抵制。



正在考慮、而非即將宣佈，說明拜登方面也在綜合考量，尤其在時間點的選擇上，要避免距離習拜會記憶太近。否則，輿論必然會片面地將這種可能的外交抵制視為元首峰會的「失敗」。

方式上，拜登可能會以外交抵制為主，不派高官出席開幕式；如果進行商業抵制，美國國會就需要特定的議案，或者由白宮發布專門的行政令。但拜登這樣做的可能性較小。他外交抵制的同時，也要確保習拜會後雙邊關係的重啟勢頭不受到大的干擾。

所以，策略上，拜登政府會淡化處理，平衡好國內和國外，尤其是國會議員的利益訴求。但為了避免對中美關係造成更大刺激，拜登政府可能會推動盟友抵制北京奧運會，以此降低美國所面臨的決策風險。這也是檢驗拜登「盟邦與價值觀外交」成果的一次機會。

理由方面，美國主要還是會提新疆「人權」。但所謂的新疆「種族屠殺」指控根本站不住腳。它是右翼執政時做出的草率決策，缺乏足夠證據支撐。拜登上台後的國務院內部法律團隊也曾得出結論，新疆狀況尚不構成「種族屠殺」的級別。拜登政府以此為由抵制冬奧會，實際上還是借新疆議題開展對華博弈。

習拜會也沒有討論北京奧運會的議題。中國也沒有向美方發出任何邀請，可能也預料到美國早晚會有抵制這一招。這也是美國發起貿易戰、輿論戰和科技戰以及意識形態對抗的一種延續，中國早有充分的準備。

2021年11月15日，美國總統拜登在白宮與中國國家主席習近平進行視頻會晤。（Reuters）

到目前為止，還沒有哪個國家明確站出來宣佈對北京冬奧會進行外交抵制，也沒有哪家贊助商或企業宣佈退出冬奧會。

即便美國帶頭抵制，也不會對中國帶來大的影響。一方面，國際疫情尚未得到有效控制之下，這類國際賽事的舉辦多少都會有一些限制；另一方面，北京冬奧會本身還是大國地緣政治博弈的一個縮影，美國只是把體育賽事當做了錨點。但是，現在的中國已經不是10年前的中國。經歷2008年次貸危機及成功舉辦北京夏季奧運會之後，中國更懂得如何在全球大流行的背景下利用奧運會在國際上取得突破。

中國優先做的應該還是按照自己的節奏舉辦一次成功的冬季奧運會，傳遞中國正面形象。中國也會盡可能多地邀請其他國家首腦或元首出席開幕式。

與此同時，中國也要藉機反擊。對於美國，中國反擊的重點在於掌控主動權，可以考慮「有條件」推進習拜會後的一些接觸與合作。對於美國盟友，誰附和美國抵制冬奧會，中方就該打擊誰，當然也是差別化的打擊，注重雙邊策略，逐個擊破。期間，中方也要要考慮外交成本，避免陷入美國設置的「新冷戰」陷阱。

最後，中國也可以借北京冬奧會之機，讓國際社會了解真實的新疆，包括允許聯合國人員前往新疆訪問。這是回擊美國虛假指控、防止新疆議題進一步國際化的有利方式。