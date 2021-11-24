九萬俄軍全線出擊？　烏克蘭重啟戰爭荒誕劇情

到11月下旬，隨着北約在烏克蘭周邊的活動隨演習等加劇，在美、俄軍事對峙之際，夾纏其中的烏克蘭也開始了相關動作。



烏克蘭除去接收美國提供的毒刺便攜式防空導彈系統（MANPADS），在美國軍事顧問指導下繼續向東烏克蘭地區發動小規模進攻外，還像2021年2月時一樣，繼續醖釀並宣布「俄軍逼近一線」、「大舉進攻」的相關事宜。

到11月22日，其情報部門首腦布達諾夫（Kirill Budanov） 就拋出了一個「9.2萬俄軍於2022年1月至2月間」全線進攻烏克蘭的情報。

布達諾夫指出，俄軍從2021年4月至11月在烏克蘭與俄羅斯、白俄羅斯邊境動態部署了53至40個「營戰術群」（BTG），總兵力在10.5萬至9.2萬人不等。其中包括1,300輛到1,200輛各型坦克；3,400輛到2,900輛各型裝甲車輛；34到28處地面衛星指揮部；1,800門至1,600門各型火炮；近600架各型航空器；91艘各型艦船及6艘潛艇。這種大規模的配置或與俄方下階段的對烏克蘭軍事行動有關。

在接受美國媒體採訪時，布達諾夫強調烏克蘭在「與美方協調」後，得出了俄軍可能在2022年1月五路全面突襲烏克蘭的可能。即俄軍可能借道白俄羅斯、烏克蘭北部邊境、東烏克蘭、克里米亞及黑海，以現有的全部40個「營戰術群」的兵力奪取基輔以東的第聶伯河沿岸地區以及敖德薩及馬裏烏波爾兩處港口。加之美國哥倫比亞廣播公司新聞同日也稱「隨着天氣寒冷， 俄羅斯入侵烏克蘭的可能性越來越大」，一時間，這場風波就突然滿城風雨。

根據烏克蘭方面的情報，俄軍幾乎要對烏克蘭展開一場滅國性質的全面打擊。其出兵方向甚至包括白俄羅斯。（liveumap網頁截圖）

但對分析人士來說，烏克蘭情報部門的這次戰爭威脅可能又是一次「狼來了」式的威脅。現年35歲的布達諾夫和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）身邊的很多幕僚一樣年輕而缺少經驗，他在2020年被澤連斯基擢升之前，一直在東烏克蘭前線參與行動，和汽車炸彈及類似事件打交道。他有關俄軍佈防的更多訊息來自於其「美國同行」。

俄羅斯《觀點報》、美國《紐約時報》等媒體認為，烏克蘭此次喊話可能是在美國情報官員的授意下展開的。

就在11月上旬，美國曾在烏克蘭外交部長庫萊巴（Dimitry Kuleba）訪美，簽署《美烏戰略伙伴關係憲章》前談及過「俄羅斯正準備入侵烏克蘭」的相關消息。到11月中旬，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）也向北約通報「俄羅斯準備軍事入侵」。在烏克蘭的美國情報官員甚至強調「如果沒有西方干預，（入侵）可能會在幾周內發生」，在美國的充分影響下，烏克蘭情報部門11月下旬的「警告」就顯得人云亦云。

從2021年4月開始，烏克蘭就擺出了準備應對「俄羅斯入侵」的姿勢：

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事實上，烏克蘭方面從2021年4月下旬就一直在營造俄羅斯「入侵」的氣氛。從4月20日開始，烏克蘭社交媒體盛傳「偽裝成紅十字人員的俄羅斯特種部隊」以及「1,300輛戰車」及各種兵器逼近一線，俄烏邊境一帶駐紮的俄軍也在傳言和新聞中逐漸從3月末的「四千人」，4月上旬的「一個軍」，4月中旬時的「11萬」上升到了「15萬」。澤連斯基麾下「人民公僕」黨隨即呼籲「全面動員」，以抵抗「俄羅斯入侵」。

當然，對熟悉俄羅斯行為方式的分析人士來說，俄方並不會毫無徵兆地發動突然襲擊，俄軍2008年的「奧運戰爭」、2014年對東烏克蘭的介入都是等到對方先打第一槍之後才大舉推進的。

對烏軍而言，相對於美方控制使用，不允許用於瞄準俄軍坦克的反坦克導彈，土耳其提供的TB-2無人機已成為其手中最具殺傷性的武器。（Getty）

相比之下，試圖在東烏克蘭有所作為的基輔當局就有發動更大規模襲擊的可能，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）認為，烏克蘭方面有借北約在黑海演習之際設法在東烏克蘭地區打開局面的意圖。其「俄羅斯入侵」的宣傳攻勢或許是在渲染一種以退為進的氣氛。考慮到俄羅斯對外情報局已經在11月下旬指出，烏克蘭正在像當年的格魯吉亞一樣，營造一種近乎於2008年奧運戰爭時的好戰氣氛，「尋求軍事解決自己的問題」。或許其期待的「俄羅斯入侵」亦有可能以一種意想不到的方式展開。