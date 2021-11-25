全面戰略夥伴關係：北京在東盟爭奪戰中贏了嗎？

中國國家主席習近平11月22日在北京以視頻方式出席，並主持中國－東盟建立對話關係30周年紀念峰會，正式宣佈建立中國東盟全面戰略夥伴關係。



習近平稱，這是雙方關係史上新的里程碑。中方通稿稱，「東盟各國領導人表示，東盟和中國正式建立全面戰略夥伴關係是雙方關係中具有重要歷史意義的里程碑。」



相較於東盟與美國、日本、歐盟、俄羅斯的戰略夥伴關係，印度與東盟剛剛啟動「東盟-印度發展夥伴計劃（AIDPP）」，中國同東盟從戰略夥伴關係走向全面戰略夥伴關係有着重要意義。這意味着中國在激烈的東盟競爭中勝出一步。



而綜合回望整個地區態勢，中國和東盟的關係如果要一直保持領先，壓力重重。

伴隨着世界經濟中心向東移，印太正在成為全球矚目的焦點，東盟在印太地區的重要性日益凸顯。英國渣打銀行2019年的預測數據顯示，東盟的經濟總量或將在2023年達到4萬億美元，到2030年將成為世界第四大經濟體。各大國除了不斷頒佈印太戰略，還對東盟發起了外交攻勢。



中國過去數年來一直宣稱中方將堅定不移以東盟為周邊外交優先方向。2016年俄羅斯提速東進宣稱要做東盟域內「第三股力量」 。2018年俄羅斯與東盟將雙方關係升級為戰略夥伴關係。2020年12月的歐盟東盟外長視頻會議上，雙方確認基於43年雙邊對話關係的共同價值和利益，將雙邊關係提升為戰略夥伴關係。

2021年10月27日，中國總理李克強參加東盟峰會。（AP）

2021年10月26日起，為期三天的東盟系列峰會在線上舉行。美國總統時隔4年再次出席東盟峰會，罕見地將東南亞國家置於國際舞台中央。「我們的合作夥伴關係是維持一個自由與開放的印太地區的關鍵，這是我們好幾十年來共同安全與繁榮的基礎。」拜登（Joe Biden）在峰會的開場致辭中說，「美國堅定支持東盟對『印太』和基於規則的地區秩序的展望。」



印度總理莫迪（Narendra Modi）2014年提出東盟是印度東向政策和「亞洲世紀夢」的核心。今年10月28日，莫迪 在東盟-印度領導人會議上強調東盟的核心作用始終是新德里的首要優先事項。

2020年11月27日，習近平在第十七屆中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會開幕式上致辭。習近平稱要建設更為緊密的中國－東盟命運共同體。（新華社）

習近平宣佈中國東盟關係提升為全面戰略合作夥伴之前，東盟與澳洲10月27日舉行首屆雙邊領袖峰會，宣佈建立「全面戰略夥伴關係」。就在東盟澳洲戰略合作協議簽訂的隔天，東盟輪值主席國文萊10月28日宣佈，東盟與中國的關係也一樣提升到全面戰略夥伴的水平。



從幾乎同時提升中國與東盟、澳洲與東盟關係為全面戰略夥伴關係看，東盟有着平衡各方的考量。中美矛盾日益成為當今世界最主要的矛盾，東盟作為一個整體經濟體量越來越居於世界前列，很難僅僅以中國鄰國的身份立足。它必須考慮中美鬥爭的緊迫性以及地區態勢的複雜性。東盟在政治上很難向中國靠太近，最起碼在姿態上是拒絕站隊中國的。



今次中國和東盟關係的進一步提升，更多是中國積極運籌經營的結果。



據統計，30年來，中國與東盟貿易規模擴大了85倍，超過了日本、美國與東盟的貿易額，且差距在不斷擴大。2020年，東盟超過歐盟，躍升為中國最大貨物貿易夥伴，這是東盟繼2019年超過美國成為中國第二大貿易夥伴後實現的又一突破。中國則連續12年保持東盟第一大貿易夥伴地位。

2021年9月13日，中國外交部長王毅（右）抵達新加坡，與新加坡外長維文（右）舉行會談。新加坡總理李顯龍多次公開說不希望東南亞成為美中較勁的前哨站。（中國外交部網站）

在新冠疫情防控方面，中國已向東盟共計提供3億劑次的疫苗。中國在自身疫情防控成果顯著的情況下，了解東盟的需求，比日美各國行動更加迅速。急於復甦經濟的東盟幾乎難以抵擋來自中國的援助善意和市場吸引力。



中國東盟密切合作帶來的變化正在逐步達到質變的地步。雙邊關係層級提升是自然而然的。東盟過去在軍事上同美國走得非常近，未來伴隨着中國東盟全面戰略夥伴關係的確立，中國和東盟關係將逐步補上軍事防務的短板。



逐鹿印太，爭奪東盟，各國的競爭剛剛啟航，未來必然呈現白熱化的一面，東盟迫於多方壓力奉行等距離外交，不會對中國表現得過於熱絡。中國抓住時機將同東盟的關係前推一步，美日印等各方不會坐觀中國領先，追趕恐將是下一步的必然之舉。



而對各國來說，重視東盟，不是口頭宣示這麼簡單，任何以影響力的輻射，都是以實力為前提的。