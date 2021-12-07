百國民主峰會　邀請台灣是拜登的對華障眼法

美國將於12月9日至10日召集一百多個國家舉行「民主峰會」（Summit for Democracy）。根據美國務院公布的名單，台灣是唯一一個受邀的非主權國家。此事必然引發中美兩國的外交爭鋒。但值得注意的是，台灣問題並非是此番中美博弈的核心。



美國召開民主峰會的目的是為了用意識形態的手段佔領全球政治的制高點，是最大限度擴大統一戰線的行為。美國將中俄等威權國家放在了對立面，是提醒美國的大多數盟友們，美國才是真正盟友，中俄和他們有着根本的不同。



台灣參會引發中美外交紛爭，只是表面上的鬥爭。最核心的鬥爭是中美作為當今世界最主要的國家，在各個領域的競爭已經白熱化，誰也不希望輸掉在民主政治領域的競賽。



有台灣問題在，北京的對美國批判一開口就帶上了本國利益色彩。這是美國邀請台灣參會的原因之一，讓北京的反擊不那麼超然。



從目前看，北京已經將鬥爭的焦點轉移到了最核心的問題上。

蔡英文在社交媒體稱宣示「向世界分享台灣的民主故事」。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

中國外交部網站12月5日發布《美國民主情況》報告，通過列舉事實、數字和各國相關機構、人士及專家觀點，梳理美國民主制度的弊端，分析美國國內民主實踐的亂象和對外輸出民主的危害，以期美國完善自身民主制度和實踐，對外改弦易轍。12月4日中國國務院新聞辦公室發布《中國的民主》白皮書。



12月2日「中外學者談民主」高端對話會在北京舉辦。中國外交部副部長樂玉成在發言中特別提到，個別國家以「民主領袖」自居，召集什麼「民主峰會」，人為把世界各國分成三六九等，貼上「民主」和「非民主」標籤，對各國民主制度說三道四，指手畫腳，這是假民主之名、行反民主之實，對國際社會團結合作沒有任何好處，對世界發展也不會有任何裨益。



中國外交部副部長謝鋒12月2日在廣州出席2021年「讀懂中國」國際會議開幕式並發表主旨演講時稱，個別國家不願正視、不去解決自身存在的嚴重人權問題，卻以人權代言人和法官自居，糾集所謂「民主峰會」，是誰給了它授權？它憑什麼替世界200多個國家和地區作主？這樣的峰會與民主沒有半點關聯，而是赤裸裸的霸權脅迫和虛張聲勢，是轉嫁國內矛盾的幌子，服務地緣政治的工具，是製造新的分裂，挑動意識形態對抗，只會給世界帶來衝突和動盪。國際社會應該擦亮眼睛，識別並拒絕這種「假冒偽劣產品」。

王毅等中國外交官已經拉開了同美國打民主辯論的陣仗。（Reuters）

中國外長王毅近來在一系列外交場合對美國民主峰會發起了輿論反擊。



11月25日，王毅在同匈牙利外長西雅爾多（Péter Szijjártó）視頻會晤時說，美方實質上是打着民主的旗號，做着反民主的事情。12月3日晚，王毅在同巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）通電話時稱，美國的目的不在民主，而在霸權。是假借民主的名義，維護其在世界上的獨霸地位。是以民主為旗號，藉機干涉別國的內政。是濫用民主的價值，在世界上製造分裂。



12月5日，王毅在中國浙江安吉同印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特舉行會談。中國外交部官方通稿顯示雙方還就民主問題交換了意見，一致認為各國應根據自身國情推進民主建設，應以本國人民是否滿意作為評判的依據，而不是把西方自己的標準強加於人。



近年來台海局勢升温的根本原因是中美矛盾加劇。美國舉辦民主峰會，邀台灣不邀大陸，不是為了撐台灣，是為了在中美博弈中贏得勝利。美國不會讓台灣這張牌輕易變成死牌，因此不會公然放棄一中，模糊化是最有利的。北京要看清美國的用意，不被台灣問題束縛手腳的同時，將真正的功力放在中美博弈上。目前看，北京也正在這樣做。