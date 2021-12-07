外交抵制北京冬奧的「劇力不足」

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）12月6日終於確認美國對來年2月北京冬奧的外交抵制，不會派出任何官員出席，以免在「新疆人權侵犯」之下讓奧運會「好像一切如常」。她表明美國的運動員會如常出席冬奧，而美國人卻在會遠方全力支持。

這條在「一切如常」與「全面抵制」之間的中間路線，似乎很快就得到新西蘭跟隨，後者雖不點名引述一些不派外交代表的因素，卻指疫情是最重要的考慮；而近來與華關係甚劣的立陶宛亦已宣布跟隨。在白宮祭出「外交抵制」大旗之後，人們都在關注其他歐美國家會否以同一辦法對待北京冬奧。



「抵制北京冬奧」的呼聲長期存在。美國此前長期不置可否的態度也惹來外界多番猜測。不必為此付出政治成本的美國國會議員和輿論界，一直以來都有抵制冬奧的呼聲。在與白宮政治立場接近的《華盛頓郵報》，呼籲抵制的評論文章更時有見諸報端。近來，彭帥事件，以至國際女子網球協會（WTA）對中國賽事的抵制，也成為了「抵制派」的最新借力點。

這一次最新抵制劇情的開端，在於11月中習拜峰會之後，最先亦由《華盛頓郵報》爆出。在習拜會之上，拜登被習近平直稱「老朋友」，中美關係也續吹暖風，給予拜登甚大的政治壓力，使白宮一方面不得不馬上澄清他沒有把習當作老朋友，另一方面也向媒體流出「外交抵制冬奧」的選項，再讓拜登親口確認其在考慮之列，來證明拜登對華的強硬姿態並沒有因為習拜會而減。

無論從國際政治，還是國內政治來看，這次外交抵制無可否認只是一個表態的行動。相較於1980年莫斯科奧運時美國因其入阿富汗而帶頭發起的「全面抵制」（即運動員也不參與），以至其後蘇聯為首對於1984年洛彬磯奧運的抵制，這次「外交抵制」之下，運動員皆將照常參賽，根本不會帶來任何實質影響。於是，外交抵制只能達至象徵性意義，而象徵性意義則需求小心的劇本鋪陳和期望管理才能在人們的觀感上帶來效果。

美國白宮發言人普薩基周一（6日）宣布，拜登政府不會派任何外交代表出席2022年北京冬奧。（美聯社）

問題是，這次外交抵制的遠近前後鋪排，都大大減弱了外交抵制的戲劇性，使得這種抵制看起來只屬人們預期之內的輕鬆平常事，未能將其所想要突顯的諸如新疆人權之類的議題進一步在國際議程中得到更多關注。

在此次抵制的公布中，白宮方面將焦點放在新疆人權問題之上。此為劇情安排上的最大缺失。

早在特朗普政府下台之前，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）為突出自己的對華鷹派定位，在離任前一天（2021年1月19日）宣稱中國政府在新疆正進行種族滅絕。由於美國國務院此前無從對大規模屠殺以外的事件作出種族滅絕定性，如果這並非在價值議題上劣跡斑斑的特朗普政府，相信就早已引爆重大外交政治地震。

美國前國務卿蓬佩奧在今年4月中國大陸禁台灣鳳梨進口時，在Twitter上發文支持台灣的鳳梨乾。（Twitter@ Mike Pompeo）

當時，礙於國內政界的反華情緒，蓬佩奧的繼任人布林肯（Antony Blinken），以至拜登，都曾表明他們認同新疆問題已構成種族滅絕。但由於這尚非官方立場，也未有掀起重大波瀾。

到了本年3月，美國國務院發表年度人權報告，正式將新疆問題定義為種族滅絕，配合了當時熱炒的新疆棉花爭議，引爆全球對新疆問題的關注。根據Google趨勢的數字，3月底全球對「新疆」一詞的搜尋熱度是近5年來的最高點。

聯合國對於種族滅絕的定義不限於屠殺（西方對新疆侵害人權的解讀從沒有此等指責），還包括了「推行意圖阻止某族群生育的措施」。因此，從部分歐美國家對新疆問題（或缺乏證據和準確認知的）指控來說，種族滅絕未必不可應用。

然而，美國國務院的種族滅絕定性以往從不輕言，且有着極強的美國介入意味——至今，緬甸羅興亞人事件尚未被正式定性為種族滅絕，而上世紀90年代的盧旺達大屠殺也到了事態幾平之際才被美國定性為種族滅絕。

對於新疆，美國的種族滅絕定性，卻沒有隨之帶來任何嚴重的後果。當時，這個一時之間的戲劇性動作已很快被各界看穿，變成了一個用詞較強的外交表態而已。而從美國自身的定性來看，美國自己就一直尋求與其認為正在進行所謂「種族滅絕」的國家政府合作，並繼續維持雙方的貿易關係——這件事情本身，更使其種族滅絕定性變成了另一則外交笑話。

習拜會：圖為2021年11月15日，美國總統拜登（左一）在白宮羅斯福室出席與中國國家主席習近平一同進行的視像會晤。羅斯福室內的熒幕顯示習近平參與會晤的情形。此外相中可見美卿布林肯（右二）及美國財長耶倫（右一）與會。（Reuters）

外交姿態的象徵性意義要能有效表達，就一定要有基本的期望管理。如果各界一直預期美國不會在新疆問題上面作出強硬外交動作，也預期美國不會以北京冬奧為外交手牌，白宮此次的外交抵制就能突顯其對新疆問題的重視和對人權價值的堅持，以「突如其來」的戲劇效果，在國際舞台上重新將新疆擺上議程。

可是，既然新疆問題早已被定性為種族滅絕，除非美國為此對華施以有重大實質後果的行動，否則只能是舊事重提式的習慣性批評。這次連運動員參賽也沒有受到影響的外交抵制，一直就處於人們的預期之中，實在難以構成任何波瀾。

因此，這次「外交抵制」大概能充當國際媒體的半天網站頭條，其劇力之不足將使之無以為繼，最終只能算是讓拜登的白宮「自我感覺良好」的一個小動作。