印度國防參謀長墜機身亡意味着什麼？

12月8日，印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）將軍帶領十餘名幕僚前往泰米爾納德邦。其座機因大霧撞山，機上14人有12人當場死亡。高度燒傷的拉瓦特及其親隨被緊急送往醫院救治，但終因傷重不治身故。



這位印度軍界第一人的非正常死亡給新德里帶來了震盪，很多人一邊哀悼，一邊細數他還活着時帶來的麻煩。這位軍事觀念落後的國防參謀長的軍改，早就在軍界帶來非議；他直言不諱且非典型的觀點也激怒了印度軍事、官方和外交梯隊中的許多人。而今，拉瓦特已死，他帶來的影響會過去嗎？新德里會終止或取消一些因他而來的無用功嗎？這一切問題都需要解答。

引發印軍不和的高官

就印度軍改這個層面來說，拉瓦特力主印軍從17個司令部整合為五個戰區司令部的構想本身就得罪了印度空軍和海軍，其中印軍的第二大山頭，即印度空軍，對其的反響尤為激烈。

拉瓦特這位陸軍出身的高官在整合印軍的過程中仍抱持陸軍為中心的想法，他的建軍思路秉承印軍耆宿桑達吉（Krishnaswamy Sundarji）的「冷啟動」理論，在桑達吉的「打擊軍」計劃不成功之後，他將其轉化為了兵力配置相對較少但更為緊湊的「綜合戰鬥群」。

拉瓦特墜機之後，當地民眾第一時間發現直升機觸地燃燒形成的火球，隨即發現附近焦屍，這一消息也意味着拉瓦特凶多吉少。（美聯社）

這種駐紮在中印、印巴邊境的旅級單位會由一名少校軍官指揮，下轄步兵、防空、裝甲和後勤部隊，配屬武裝直升機，具備防化學武器、生物武器、核武器作戰能力。為了進一步推動這種部隊的建成，他就開始從陸軍各部隊和空軍抽調人手和裝備，開始重組。而該計劃缺少訊息戰與網絡戰內容的安排，也被軍界人士所非議。

在2021年正式啟動四個戰區司令部的籌備工作後，拉瓦特已經拆分了印軍三大「打擊軍」（即第1、第2、第21集團軍）的裝甲兵前往一線重組，當這種拆分計劃落到印度空軍頭上時，這個印軍第二大山頭對此是持保留意見的。加之拉瓦特甚至在7月發表了「印度空軍是為地面部隊提供支持」、是印度陸軍的「一個支持部隊」等言論。這種無視空軍戰略戰術能力的發言也讓印度空軍參謀長（相當於司令）以下的官兵堅決反對軍改方案。到2021年9月，印度空軍仍在全力抵制這一戰區聯合司令部方案。

在印度空軍看來，自從拉瓦特被莫迪（Narendra Modi）擢升為國防部長以下、三軍首腦以上的第一人之後，這個陸軍出身的首腦就一直在和自己過不去。按照新軍改方案，和印度陸軍一樣擁有7個司令部的印度空軍會被精簡分拆。其中的核心資產，即42個戰鬥機飛行隊會被削減至只剩30個，並會按各地戰區、一線部隊配置進一步打散，為地面部隊提供支持。

當地很快出動軍方人員前往收拾殘局，但為時已晚。（美聯社）

由於莫迪、拉瓦特的新軍改方案鼓勵陸軍接收來自內政部的軍警部隊和準軍事部隊，即「印藏邊境警察」、「邊境安全部隊」，印度空軍可能會因為這些駐紮在中印、印巴邊境的一線部隊的需要，進一步將自己轉化為陸軍航空兵之類的定位，這對於此前還和陸軍平起平坐的空軍是不能接受的。

此外，印度空軍的指揮系統被整合入「戰區司令部」之後，原先7名空軍將官執掌各地空軍基地的局面也不復存在，新戰區司令只會給三軍的5名將官保留位置，雖然拉瓦特及其軍改團隊又在國防部體系內建立了新的「軍事事務部」（DMA），該機構正在容納印度三軍將官級冗員，但該機構與印度國防部之間疊牀架屋的存在並沒有改變印度空軍即將因「軍改」而遭遇重創的前景。而今，雖然拉瓦特的死難以輕易改變這種進程，有望擔任下任國防參謀長的納拉萬（Manoj Mukund Naravane）將軍可能仍對空軍有偏見，但印度空軍總可以在裝模作樣地哀悼之餘，私下裏為仇人落難而開心。

兩線作戰的吹鼓手

至於拉瓦特對於周邊情勢的影響，這可能是一個更具戲劇性的話題：他從2017年開始一直為印度營造「兩線作戰」的氣氛，而今，這種氣氛終於在印軍的「努力」之下成為了現實。

泰米爾納德邦的本地民眾第一時間圍上前去拍攝直升機殘骸，還有救護隊員稱拉瓦特在送醫途中就已身亡。（美聯社）

資料顯示，拉瓦特從2017年中印洞朗對峙後就是堅定的戰爭鼓吹者。拉瓦特在同年9月於印度地面戰爭研究中心（CLAWS）的演講中指出，印度在中印、中巴邊境仍有開戰可能。他判定印度必須要警惕與中國開戰，印度同期也沒有和巴基斯坦和解的任何餘地，而「巴基斯坦會利用印度對中國的關注而採取行動」，但拉瓦特對此並沒有提出對策以及解決措施。

以此為起點，拉瓦特開始在新德里大舉渲染「兩線作戰」一說並因此小有名氣，到2019年底，他再次警告印度要對「同時與中國和巴基斯坦開戰做好準備」。到2020年加勒萬夜戰及班公湖對峙期間，拉瓦特隨即跟隨莫迪等人前往一線視察，宣稱中國在「新冠大流行期間，試圖改變邊境實際控制線上的現狀」，印度「需要在陸地、海上和空中進行高度的準備。」

目前，新德里的拉瓦特宅已經被軍警牢牢保護起來。（美聯社）

在2020年度中巴空軍聯合演習期間，拉瓦特繼續重提「兩線作戰」， 並藉此展示自身軍改成果，稱「印度武裝部隊有足夠的力量和儲備來應對任何威脅，並正在尋求用更多尖端技術武裝自己」。在阿富汗政府2021年9月變天之後，拉瓦特還稱中國可能會在印度邊境表現出「侵略行為」，並將在不久後介入阿富汗事務，還借用「文明衝突論」稱「中華文明正在與伊斯蘭文明（即巴基斯坦）聯手對抗西方」，這一發言讓同期前往上海合作組織峰會的印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）大為尷尬，他專門向中國外長王毅強調「印度從未贊同過所謂文明衝突論」。

也就在拉瓦特墜機身亡前不久，他還在媒體上積極強調中國是印度的頭號敵人，新德里要爭取到美俄支持，以換取和中國開戰的機會，「只要需要就會不猶豫地動用武力」。就在他墜機前一天，還在與南亞各國外長開會，強調應對「生物武器」，大談「新冠病毒源自中國」。而今，隨着這個不知疲倦的演講者被命運掐住了喉嚨，新德里軍界、政界尤其是外交界人士總算也可以鬆口氣。

事實上，面對拉瓦特之死，印度很多軍界、政界人士大有「將軍做得很好，類似的工作以後不要再做了」的感慨。譬如印度著名軍事學者索內（Pravin Sawhney）就認為，新德里當局不該再選下一任國防參謀長了，新德里應該重新評估拉瓦特以解放軍為目標的軍改的合理性，將其取消是理想的選擇。但新德里能否接受拉瓦特帶來的無用功一般的效果，並承認自己的失誤，這可能就是另一個問題了。