民主峰會唐鳳畫面被切斷　從美國對「台灣牌」的拿捏看台獨前景

據路透社援引消息人士報道，在美國主持召開「民主峰會」的視頻會議中，台灣蔡英文政府行政院政務委員唐鳳發言時，因為其展示的一張地圖將台灣與中國大陸標示為不同顏色，美國白宮官員對台方此舉感到驚愕，隨即唐鳳的視像畫面在白宮要求下被切斷，只餘聲音。

消息人士稱，白宮擔心，在美國主辦的會議上，出現將台灣與中國大陸區分開來的地圖，可能被視為與美方的「一中政策」相悖。報道還表示，地圖事件發生後，華盛頓向台北抗議了唐鳳的「脱軌行徑」，白宮國家安全委員會也對這種「挾帶私貨」的行為感到憤怒，因為在之前預演時，台方並未展示這張地圖。

拜登（Joe Biden）政府邀請台灣參加民主峰會，本已是在刀尖跳舞，它不僅面臨來自北京的巨大壓力，同時也要掌握好分寸，避免向世界傳達錯誤的訊息。華盛頓對台海兩岸的方針雖與北京有別，但亦從未改變「一中政策」，持續不支持台獨。邀請台灣參加民主峰會，是為了向世界尤其是向美國國內觀眾展現拜登政府「勇於對抗北京」的態度，傳遞白宮支持世界民主發展的決心。

既要支持台灣民主，又要不違背「一中政策」，拜登政府在安排台灣代表參會時，花費了不少心思，一些細節處理也讓世人看到了拜登政府對「台灣牌」尺度的把握。譬如在此次民主峰會中，各國代表的視像畫面下方皆標識了該國國名，唯台灣以非主權國家身份參會，所以在台灣代表視像下方並未標識「TAIWAN」。

作為世界第一強國，美國不能在全世界面前「說一套，做一套」，它還是要儘量維護自己的信譽。特別是民主黨的拜登總統相信「規則」，他不像特朗普（Donald Trump）一樣沒有底線。所以即使利用台灣，也要在美國設定的「規則」下進行，不能允許台獨人士利用美國的平台進行「一中一台」這種脱軌行徑的表演。

拜登政府遵守規則，還有一些底線。圖為2021年12月9日，美國總統拜登在華盛頓白宮南法院禮堂為民主峰會開幕式發表講話。 (美聯社）

在拜登政府任期內，美國不會更改當下對兩岸的模糊政策，也不會更改當下否定態度的既定方向。「美國優先」永遠是華盛頓台海政策的出發點，即便是類似此次民主峰會以「民主」為名，白宮對台態度也置於對華政策之下。而今蔡英文政府一再期待利用美國，在國際上推動台獨進程，力圖讓自己由「棋子」變成「棋手」，卻一再徒勞無功。

台灣前國家安全會議秘書長、「九二共識」一詞的創造者蘇起，於12月6日出席2021遠見高峰會時表示，過去25年來，台灣是一條尾巴，拉動美中兩條狗，那時台灣雖然小，卻有經濟力量，可以做很多驅動美中的事，例如李登輝可以訪問很多國家，後來還有「馬習會」，連九二共識美國都點頭，中國大陸也給回應；又例如李登輝提出兩國論，陳水扁提「一邊一國」，美中就被動地手忙腳亂。但蘇起表示，那個時代已經過去了。

當下，無論是美國、歐盟抑或日本，在表示「支持台灣民主」的情況下，也必然以自身利益為準繩，在制定對台政策時，考慮自身與中國的利害往來以及中國所可能施加的壓力及反制措施。是以，除非美國政治邏輯大變，譬如共和黨在特朗普帶領下於2022年中期選舉及2024總統選舉中勝出，將美國政治轉入全盤民粹化、與中國全面對抗的軌跡，又或是中國陷入內亂，放棄國家統一的夙願，否則台獨永無可能被西方接受。