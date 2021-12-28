共同反對台獨　北京向拜登政府提新要求

中國駐美國大使秦剛於12月20日接受美國多家主流媒體的聯合採訪。秦剛就美國媒體提出的問題進行回應，包括中美關係、中美經貿合作、台灣問題、新疆問題、冬奧會、記者簽證等。

在台灣問題上，在回答如何管控危機不滑向衝突對抗時，秦剛說，「我們認為預防危機比管控危機更重要。就在美方對我們說要管控危機的同時，危機卻每天都在發生。管控危機的最佳方式是什麼?是防止和減少對華消極政策和行動，特別是不要在台灣問題上挑釁中國。台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方必須非常謹慎地對待與台灣之間的接觸，緩和緊張局勢。」

「美國說不希望與中國發生戰爭。中國主張中美和平共處。因此，和平或不打仗是中美之間的最大公約數。但雙方都面臨『台獨』的可能性，在美方慫恿下，『台獨』分裂勢力正一步步朝其目標邁進。我們希望美方真正認識到「台獨」是最大的威脅。美方應回到切實遵守一個中國原則上來。如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制『台獨』，給和平一個機會，讓和平勝出。」

當天在回答另外一個軍備競賽相關問題時，秦剛再次提到管控台海衝突的重要性。他說，「對於中美關係來說，首要的是預防危機發生，而美國把過多注意力放在危機發生後的應對上。什麼危機會讓中美陷入衝突？最令人擔心的就是台灣問題，雙方須盡最大努力預防危機。」

台灣問題最容易讓中美陷入衝突，如果不想打仗就共同反對台獨。這是秦剛旗幟鮮明提出的主張和論斷，將預防颱海衝突上升到了前所未有的高度。

秦剛的這一表態並非空穴來風。中美共同反對台獨的提法在中美領導人11月16日進行視像會晤之際也出現過。

台海局勢緊張之際，中國軍方頻繁進行全方位實戰演練。（中國央視截圖）

此前11月13日，為了給習拜視像會晤做準備，中國外長王毅同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話。王毅說，如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何「台獨」行徑，就應當信守在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾，就應當把一個中國政策落實到行動上，不再向「台獨」勢力發出錯誤信號。

美方應當明確、堅定地反對任何「台獨」行徑，這句話出現在習拜會之前的準備會上，顯然是中方積極遊說美方希望達成的共識成果。

而習拜會上，拜登（Joe Biden）就台灣問題的表態是美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。

「奉行一中，不支持台獨」是美國方面一貫的立場，並沒有突破。拜登政府其實是婉拒了中方提出的共同反對遏制台獨。

秦剛此次明確提出不想打仗就共同反對遏制台獨，表達的意思非常清楚：美國目前的立場有可能導致台海衝突。

中美官員多次就中美最核心敏感的問題溝通。圖為當地時間2021年10月31日，中國國務委員兼外長王毅在羅馬會見美國國務卿布林肯。（中國外交部）

從王毅到秦剛，中國方面反覆提及共同反對遏制台獨，目的不言而喻：拜登上台後，中美危機管控從台灣問題開始，首先要排的雷就是台海衝突。這將成為未來一段時間中美關係的側重點。

近來美國國內不斷有聲音提出要將一中政策清晰化，拜登力排眾議堅持維持一中模糊的政策。北京現在的做法則是力促美國從不支持台獨走向反對台獨，再往前邁一步。

一邊是美國國內施壓拜登政府在台灣問題上倒退，一邊是中國不斷髮出危機預警。北京的立場算是一股制約拜登政府行為的力量。即便不能促使美國進一步反對台獨，能夠達到鞭策拜登堅定不支持台獨的立場不倒退也是可以的。

從過往看，2008年台灣推動入聯公投時，美國時任總統小布殊（George W. Bush）曾當着中國時任總理温家寶的面說過「反對」台獨（oppose）。2012年時任中國國家副主席習近平同奧巴馬（Barack Obama）會晤，奧巴馬也曾說「拒絕任何台獨主張」（rejects any calls for Taiwan Independence），用詞比不支持台獨更具積極意義。在管控台海危機上，拜登政府並非沒有政策伸縮空間。