朴槿惠出獄　韓國復仇政治文化卻未消散

曾遭全斗煥迫害的韓國前總統金泳三和金大中，赦免了全斗煥和盧泰愚兩位前總統，希望韓國能夠就此告別復仇文化。但事與願違，之後的幾任總統盧武鉉、李明博、朴槿惠都沒有走出復仇政治怪圈。

文在寅做出了赦免朴槿惠的艱難決定，但在李明博問題上卻算計很多。而韓國兩位總統候選人的表現也是算計為上。

如此看來，韓國政治還難以告別復仇清算文化。



12月31日，入獄近4年零9個月的韓國前總統朴槿惠被韓國政府赦免出獄。根據韓國的《前總統禮遇法》，朴槿惠作為在任內被彈劾下台的總統，將不被認定為韓國國家元首，無法享受退休金、配備私人司機和秘書等待遇，只會因其曾涉及韓國最高國家機密，而保留一定的警衛服務。

朴槿惠被特赦，韓國政府給出的理由是健康狀況不佳和為了國民和解。但未被赦免的前總統李明博方面卻認為，在大選臨近時區別對待特赦，這很難讓人不聯想到利用特赦來影響總統大選。

李明博曾於2008至2013年間擔任韓國總統，2018年2月因涉嫌受收賄、濫用職權、挪用公款等罪名被批捕。2020年10月，韓國最高法院進行終審宣判，維持二審判決結果，判處李明博17年監禁。（Getty）

韓國總統大選將在2022年3月9日舉行。目前，韓國大選基本上呈現兩強格局，執政黨共同民主黨候選人李在明和最大在野黨國民力量候選人尹錫悦分別在不同機構做的民調中領先。韓國社會輿論研究所（KSOI）最近的民調結果顯示，李在明以40.3%的支持率超越尹錫悦的37.4%。而另一家民調機構Realmeter做的結果卻是尹錫悦以44.4%的支持率領先，李在明的支持率為38%。

朴槿惠當年被彈劾，現總統文在寅和李在明出力很大。在2016年「崔順實閨蜜干政事件」中，李在明作為韓國政界要求朴槿惠辭職走人的「第一人」，曾因此一度支持率迅速攀升。但時過境遷，文在寅此時赦免朴槿惠，確實想展示寬容的總統形象，可能也有利於打造執政黨致力於國民團結的良好口碑。

但李在明似乎並不認同文在寅赦免朴槿惠的做法。早在5年前參選總統時，他便曾表示自己的政府絕不會赦免朴槿惠和李在鎔，承諾建立「不論強弱，法律面前人人平等的國家」。此前，李在明也就赦免李明博和朴槿惠一事表態：「赦免為時尚早，因為這些人沒有悔悟，沒有反省，也沒有向國民道歉。」

作為韓國進步勢力的總統候選人，李在明和文在寅一樣，也是人權律師出身，曾參與了不少市民運動，被人與剛出道時的盧武鉉相提並論。在擔任韓國城南市市長期間，李在明曾在市政問題上與時任總統朴槿惠有過沖突。李在明的反日立場鮮明，主張廢除朴槿惠政府與日本政府簽署的《韓日慰安婦協議》和《韓日軍事秘密情報保護協定》。

李在明政見直率，善用社交媒體，時而就民族主義和平民主義發表言論，頻繁被保守派指作過激。（Getty）

在對華關係上，李在明認為韓國不應該參與外交抵制北京冬奧會。如果當選，他將取消薩德反導系統部署。李在明稱，部署薩德沒有必要，因為薩德只有48枚導彈，無法應對朝鮮千餘枚導彈的威脅。因此，薩德不但不能遏制朝鮮，反而有可能使朝鮮半島成為大國角力的戰場。

但保守派國民力量總統候選人尹錫悦卻認為：「為了國民團結，我會在執政初期推進赦免兩名前任總統。」出身韓國知識分子家庭的尹錫悦曾被文在寅任命為首爾中央地方檢察廳檢察長和候補檢察總長。任內，他曾坐鎮指揮調查前總統朴槿惠「親信干政門」一案和前總統李明博的貪腐案。

在薩德問題上，尹錫悦主張若要韓國撤薩德，中國應首先拆除部署在本國邊境的遠程雷達。他還批評文在寅政府上任以來始終採取「親華」政策，從而導致大部份民眾不喜歡中國，尤其是年輕一代。此外，他還主張韓國半導體產業應該和中國脱鈎。

在朴槿惠被赦免問題上，文在寅政府、執政黨候選人、反對黨候選人以及前總統李明博方面都有各自不同的看法。客觀來看，朴槿惠對於韓國政治幾乎已經沒有什麼影響力，但各方仍希望在此事中獲利。曾遭全斗煥迫害的韓國前總統金泳三和金大中，赦免了全斗煥和盧泰愚兩位前總統，希望韓國能夠就此告別復仇文化。但事與願違，之後的幾任總統盧武鉉、李明博、朴槿惠都沒有走出復仇政治怪圈。文在寅做出了赦免朴槿惠的艱難決定，但在李明博問題上卻算計很多。而韓國兩位總統候選人的表現，也是算計為上。如此看來，短期內韓國還難以告別復仇文化。