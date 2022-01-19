波羅申科捲土重來　烏克蘭在戰爭選項前先迎接內亂

到1月18日前後，一支人數不明的「加拿大特種部隊」據稱已經抵達烏克蘭，此舉在基輔被稱為「北約盟國遏制俄羅斯的侵略」、「支持烏克蘭政府的方式」。與此同時，俄軍和白俄羅斯方面也計劃了一場2月內於兩國展開的聯合軍演。一時間，基輔突然有了幾分風聲鶴唳的態勢。



這種戰爭即將到來的情緒對於已經在俄、烏邊境佈置了十幾萬大軍的烏克蘭是很相宜的：烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在1月上旬接待了中情局局長伯恩斯（Williaｍ Burns）等華盛頓要人之後，似乎也在故作驚恐地籌備一場「俄羅斯入侵」。

但出乎他意料的是，在計劃的俄羅斯大軍到來之前，基輔已經被另一位重量級人物攪動，此人就是此前被指控「叛國」、「通俄」的前總統波羅申科（Petro Poroshenko）。波羅申科已於1月17日在約1.5萬名支持者的簇擁下高調從國外抵達基輔，並在歡呼聲中發表演講。

對烏克蘭來說，俄軍的「威脅」永遠是虛無縹緲但存在的。（美聯社）

相比之下，澤連斯基派去試圖施加下馬威，試圖當場逮捕波羅申科的軍警卻基於「民憤」，遲遲無法下手。最終悻悻離去。澤連斯基當局本就有限的權威被再一次打翻在塵埃。一場旨在打翻現政府秩序的狂歡即將開始了。

對分析人士來說，烏克蘭政府自從2014年的廣場示威之後就毫無威勢可言，在波羅申科當局執政的2014年到2019年間，烏克蘭政府軍在克里米亞、東烏克蘭等地區被各路民團、僱傭兵和準軍事力量打得丟盔卸甲。烏克蘭當局治國理政的效率也降到了最低點，這使得以「反貪」為號召的澤連斯基及其「人民公僕」黨一踏上政治舞台，就取得了壓倒性的勝利：前政府的不良表現已經讓該國內外徹底放下了期待。

但對澤連斯基當局來說，僅僅推翻波羅申科當局是不夠的，新政府希望像「懲辦」前政府一樣，辦出幾件證明前政府罪惡的「鐵案」。結果澤連斯基當局的檢察部門時隔兩年竟不能針對波羅申科提起一項刑事訴訟，在針對此人的其他130項指控中，已結案的40項也以無罪告終。

在執政兩年後，澤連斯基的名望呈現斷崖式的下跌。（美聯社）

至2020年，隨着澤連斯基因經濟、國際局勢內外交困，雖然仍有51%的民眾支持澤連斯基的「正義事業」，但已經有超過30%的受訪烏克蘭民眾逐漸認為澤連斯基糾纏波羅申科的調查是「別有用心的政治迫害」，這甚至高於波羅申科在2019年大選時23.76%的支持率。

2021年，烏克蘭權威民調機構「基輔國際社會學研究所」的民調甚至認為波羅申科重組並領導的「歐洲團結黨」正成為烏克蘭最受歡迎的政治力量。其勢頭遠超執政的「人民公僕」黨和其他親俄反對派。另有60%的受訪民眾反對澤連斯基連任。這使得澤連斯基當局需要加快打壓波羅申科的速度，以免此人及其勢力在烏克蘭捲土重來。

到2021年12月，基輔方面終於拋出新指控，稱波羅申科在2014年到2015年期間，夥同該國著名「親俄」活動家梅德維丘克（Viktor Medvedchuk）與東烏克蘭割據政權展開煤炭交易，基輔當局因此指控波羅申科犯有「叛國」、「支持恐怖主義」等罪行。

但對烏克蘭人來說，澤連斯基的最新指控未免過於荒唐，因為波羅申科上台之後，就對東烏克蘭採取了殘酷的圍剿：波羅申科從2014年開始就宣佈「頓巴斯的分裂分子不代表任何人」、「要被掃蕩在大街上」，他還在同期派遣重兵，要求以「應對索馬里海盜的方式」應對東烏武裝。因此，澤連斯基當局的「叛國指控」很快就成了一種不切實際的笑話，以總檢察長韋內迪克託娃（Irina Venediktova）為首的烏克蘭司法機構甚至沒有針對此案簽署逮捕文件。

俄羅斯《觀點報》認為，波羅申科成功返回基輔並展開公關活動即展示了澤連斯基一側的失敗，後者此後除非能拿出明確指控，才能有效打消這位前總統、著名企業家的氣焰，這對於波羅申科而言將是十分有利的，因為波羅申科當局在東烏戰爭期間一邊重兵圍剿、一邊私通對方首腦的「犯罪事實」很難得到確認，這使得基輔當局如若組織公審，恐怕只能自取其辱。

而就當前局面來說，烏克蘭的凋敝已不再乎多一兩件羞恥的事情，基輔當局的自說自話比起烏克蘭天然氣公司即將因存量不足，被迫盜竊俄羅斯過境天然氣似乎也不那麼丟人現眼。事已至此，留給烏克蘭的位置可能也將變得尷尬起來：它將繼續在拜登（Joe Biden）與普京（Vladimir Putin）的叫板中，以笑料或近乎笑料的方式引人注意。