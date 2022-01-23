全球防疫政策分野將繼續擴大｜安邦智庫

當地時間2022年1月19日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣佈結束與新冠肺炎相關的防疫措施。他表示：「歐洲的許多國家已經忍受了進一步的冬季封鎖，但英國政府採取了不同的道路，政府已經做出了最艱難的決定，進入重症監護室的人數正在下降。我們的科學家認為，奧密克戎（Omicron）變異毒株感染浪潮現在很可能已經在全國範圍內達到了頂峰。」因此，英國政府決定英格蘭將恢復此前要求較松的防疫「A計劃」。

自1月27日起，英國的防疫政策將出現多個變化：在人群密集區域，英國政府「將相信民眾的判斷」，不強制但建議民眾建議使用口罩；政府不再要求人們居家辦公，具體工作形式由僱主決定；進入公共場所，不再強制要求出示顯示疫苗接種情況的「通行證」。此外，英國政府還決定，從1月20日起，英格蘭學校將不再強制要求學生戴口罩；關於「自我隔離」的法律將於3月24日到期後失效。

在當前新冠疫情仍在全球傳播的同時，約翰遜宣佈的這一決定無疑是「躺平」之舉。有科學家警告，如果人們的活動迅速恢復正常，感染病例仍可能再次轉高。有英國的病毒學家表示：「不能保證感染水平會像現在這樣繼續下降，鑑於病例仍然很高，我傾向於採取更漸進的方法，但我確實理解經濟上的必要性，人們希望恢復正常。」

英國宣佈放棄新冠防控措施，一個原因是目前英國式的防控，對於疫情實際上已防不勝防，尤其是對傳播更快的奧密克戎變異毒株缺乏有效辦法；另一個原因則是英國的新增感染病例持續下滑，更重要的是，英國的住院和死亡人數並沒有以確診病例同樣的程度上升。1月19日，英國新增確診病例10.75萬人，死亡359人。過去一周，英國新增確診病例下降38.9%。但死亡病例並不樂觀，過去一周內新增病死數激增14.7%。還有一個重要原因是經濟壓力，持續防控已使得英國經濟面臨巨大壓力。

雖然英國的舉措被視為「躺平」之舉，但觀察奧密克戎變異毒株的傳播及致病特點，一些新的變化的確值得關注。

相比德爾塔（Delta）毒株等病毒，奧密克戎變異毒株具有一些新的特點。比如，在前期的病毒載量很低，不容易被檢測出來，甚至根本檢測不出來；在病毒潛伏期過後則很容易體現，不過主要為輕症或無症狀感染。這種特點可以解釋，為什麼有國外旅客在登機赴中國之前的檢測報告一切正常，但飛到中國落地隔離幾天後被陸續被發現感染，而且類似的輸入病例越來越多。香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁表示，與德爾塔病毒相比，奧密克戎病毒的傳染性比較高，但其顯著特點就是病毒量很低，來得快去得也快，容易導致漏檢。由於病毒載量低，奧密克戎病例以輕症或無症狀居多，容易造成隱匿性傳播，不過病死率較低。

奧密克戎病毒的新特點，對於部分國家的防疫提供了一種新思路：如果感染病例度過了最高峰，病情多以輕症為主甚至無症狀，再加上住院率低和病死率都在降低，為什麼不選擇與病毒共存呢？實際上，英國教育大臣扎哈維在1月9日曾公開呼籲放鬆防疫，提出要讓「大流行疾病」對社會的影響向類似「地方流行病」的方向過渡，促使英國成為世界首個與病毒共存的主要經濟體之一。現在，英國終於走出了這一步，玩起了「勇敢者遊戲」，某種程度上也是一場政策賭博。

安邦智庫（ANBOUND）的研究人員要指出的是，英國政府宣佈放鬆防控是一個重要標誌，全球防疫政策和措施將會出現重大分野，本來就有差異的各國疫情防控，今後將會繼續擴大差異。我們認為，今後全球主要有兩種防疫策略：一種策略是「與病毒共存」，這種策略會在美歐國家被接受和採用，有可能成為大部分國家的防疫策略；另一種是「動態清零」、嚴防死守的策略，主要是中國採用。如果奧密克戎病毒不斷替代德爾塔病毒成為主流，再加上病毒的病死率顯著降低，新冠病毒對生命健康的影響將降低到流感水平。如果形勢發展到這一步，世界上將會有越來越多的國家採用「與病毒共存」的策略。中國可以肯定將堅持此前被證明有效的嚴格防控，追求動態清零目標。

從中國的防疫實踐來看，我們很難理解英國的放鬆政策，一種將會造成疫情感染擴大而且可能加大死亡的公共政策，在中國看來是一種非常魯莽和不負責任的政策。不過，隨着疫情特點變化，尤其是致病程度、病死率出現變化，防疫的相關政策並不是一成不變的。對於中國來說，隨着形勢的變化，有兩點需要特別重視：第一，如果大部分國家在可承受的經濟成本和生命成本之下，選擇了放鬆疫情防控，那麼「與病毒共存」將成為全球防疫的主流政策。這時候，選擇對感染病例實行「動態清零」的中國，將成為全球抗疫大潮中的少數，長期高標準的嚴格防控，將會成為區隔中國與世界的政策壁壘。第二，隨着全球經濟從疫情中恢復，嚴格防疫所付出的社會經濟成本將越來越高，這對於中國參與從疫情中恢復的世界經濟十分不利。比如，近期中國採取的「超級熔斷」措施，就使得往來中國的國際航班大減，中美航班近乎全面中斷。

面對疫情形勢的變化，結合奧密克戎病毒的傳播特點（如低載量病毒）、住院率、病死率等動態變化，我們建議，國內需要加強跟蹤和研究，基於科學態度來研究未來是否適時調整防控政策和防控目標，使中國的經濟社會發展趨於正常，平衡疫情防控與經濟發展。如果疫情緩解但國內嚴控政策沒有變，那麼，過嚴的防控政策將會成為中國社會經濟正常化的限制。在密切追蹤和科學研究的基礎上，在實際操作中，中國在政策調整上可以考慮分步走：可以在冬奧會與全國「兩會」後，放鬆一個防控等級；在今天秋天二十大之後，再放鬆一個等級。在此過程中，一方面加強新冠治療藥的研究，另一方面密切觀察疫情的發展變化。

最終分析結論：

總體來看，隨着低病毒載量的奧密克戎病毒成為主流，全球疫情形勢正在發生變化。如果未來的新冠疫情對生命健康和社會的影響降至流感水平，中國可能需要考慮調整防控策略和政策。面對全球防疫策略的重大分野，中國需要為未來可能的防控調整提前做好準備。

本文轉載自安邦智庫1月20日「每日經濟」分析專欄。

