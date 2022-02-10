拜登政府第二次對台軍售究竟賣了什麼？

2月7日，美國國防部宣佈已經批准1億美元的對台軍售，這是拜登任內第二次對台軍售。

中國外交部發言人趙立堅回應，美國此舉「嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定」，中國將採取措施捍衛自身主權和安全利益，「請大家拭目以待」。國防部發言人亦在答記者問時表示，要求美國「立即撤銷上述對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫」。



據美方披露的訊息，此次軍售案是為期5年的「愛國者導彈工程服務」（IESP）及「戰場監視項目」（FSP）計劃，支持台灣參與「愛國者」導彈工程勤務及導彈效能鑑測計劃的設備與服務，其中包含工程服務支持，以維持、改善「愛國者」防空導彈系統。

不過據多間台媒介紹，此次軍售案雖然高達1億美元，但實質內容似乎不多。「愛國者」導彈系統的主要承包商即為雷神和洛歇・馬丁（Lockheed Martin），而1億美元的導彈系統費用中，最大筆的項目是雷神公司（Raytheon）的導彈系統「技術協助顧問費」。

美國歷來的對台軍售案，多在其中包含一筆大額的人員維持費，即美方相關各個軍備商駐台技術協助顧問代表費用，某種意義上算是美方技術代表的駐台「生活費」。2020年，雷神公司提出1億美元的顧問費用，但台空軍認為過高而一直未付，後雷神公司向美軍投訴並採取「反制措施」，取消了台軍「愛國者」導彈使用方的資格，不讓台軍參加使用方年會，甚至打算中止對台軍「愛國者」導彈進行軟硬件的例行升級。

有此背景，台灣國防部長邱國正去年上任後，向美國允諾分期付款交付這1億美元，便是此次軍售案，不過「買」來並不是任何具體的武器裝備，而是換取重新加入「愛國者」使用方的資格，並由雷神代表如約執行導彈系統的軟硬件升級。

2021年8月，美國務院覈准對台灣出售40門M109A6自行火炮、20輛M992A2系列野戰炮兵彈藥補給車，以及一套先進的野戰炮兵戰術數據系統（AFATDS）等，總價高達7.5億美元。其中，M109A6自行火炮是美軍的主力火炮，最大射程可達30公里，其火控系統先進，機動能力強，能造成大量的有效殺傷——相較於拜登政府首次對台軍售，此番軍售案明顯有些缺乏實料。

話雖如此，這次軍售仍能讓台軍得以提升部分戰力。

目前台軍防空導彈部隊的主力裝備包括台製「天弓」系列導彈及美製「愛國者2」（PAC-2）、「愛國者3」（PAC-3）等，並計劃在2025年和2026年用「愛國者3」軍購案的結餘款增購一批增強型導彈，完成交運和部署。「愛國者」是目前世界上最為知名的防空導彈系統之一，有較強的對空反導能力。其中「愛國者3」的最大攔截高度可達20千米，最小攔截高度為300米，最大攔截距離為50千米，最小攔截距離500米，搭配其他作戰系統，可形成覆蓋面較大的反導網。

台軍將增購的增強型導彈，據報即為「愛國者3」MSE導彈，該型導彈性能更先進、射程更遠，可以填補戰區高空防禦導彈和「愛國者3」導彈系統之間的空域。而未來台軍完成相關採購案後，輔以美方的技術支持和軟硬件升級，其防空反導能力有望進一步得到提升。