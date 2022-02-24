從列寧罵到赫魯曉夫　普京講話點出了前蘇聯解體的兩大根本原因

2月21日，普京簽署了承認烏克蘭東部兩個「共和國」獨立的總統令，並將軍隊開進了這兩個「共和國」維和，烏克蘭衝突進入了新歷史階段。

在簽署總統令的同時，普京還發表了一個長篇演講從根本上否認了烏克蘭的歷史合法性，稱現代烏克蘭的形成，「完全由俄羅斯，或更準確地說，由布爾什維克、共產主義俄羅斯創造的事實開始。這個過程幾乎是在1917年革命後立即開始的」。

普京還一路從列寧罵到赫魯曉夫，指責他們在蘇聯建構與維持過程中，粗暴傷害了俄羅斯的利益。

他先是批評列寧，「列寧和他的戰友們以一種非常粗暴的方式對俄羅斯本身進行了處理--通過分離，通過撕掉它自己的部分歷史領土。當然，沒有人向生活在那裏的數百萬人詢問任何事情」。

後又抱怨史達林和赫魯曉夫， 「在偉大的衛國戰爭前夕和之後，史達林已經將一些以前屬於波蘭、羅馬尼亞和匈牙利的土地併入蘇聯，並移交給烏克蘭。作為一種補償，史達林給了波蘭一些祖傳的德國土地，1954年，赫魯曉夫出於某種原因從俄羅斯手中奪走了克里米亞，還把它送給了烏克蘭」。

普京在講話中毫不客氣指出，「革命後，布爾什維克的主要任務是保留權力，即不惜一切代價。為此，他們不惜一切代價：在德皇的德國及其盟國處於最困難的軍事和經濟形勢下，第一次世界大戰的結果實際上已經註定，為了滿足國內民族主義者的任何要求，任何願望，他們不惜犧牲佈雷斯特條約的屈辱條件」。

就差沒有直接指着列寧的鼻子罵布爾什維克在當時向德國賣國求榮了。

除了上述嚴厲批評，他還指責列寧，「從俄羅斯及其人民的歷史命運的角度來看，列寧主義的建國原則不僅是一個錯誤，正如他們所說，它比錯誤更糟糕」。

「布爾什維克的政策導致了蘇維埃烏克蘭的出現，即使在今天，它也可以被合理地稱為 「弗拉基米爾-列寧烏克蘭」。他是其作者和建築師。這一點得到了檔案文件的充分證實，包括列寧對頓巴斯的嚴厲指示，頓巴斯簡直是被擠到了烏克蘭」。

（Getty）

然後對蘇共的共產主義意識形態與體制進行了全面抨擊，包括以下整整四大段文字：

「紅色恐怖和迅速過渡到史達林獨裁，共產主義意識形態的支配和共產黨對權力的壟斷，國有化和國民經濟的計劃體制，使這一切都變成了一種單純的宣言，一種對已宣佈的、但不可行的國家原則的形式。實際上，各加盟共和國沒有任何主權權利，它們根本不存在。在實踐中，一個嚴格的中央集權、性質完全統一的國家被創造出來」。

「事實上，史達林在實踐中完全貫徹的不是列寧的，而恰恰是他自己的建國思想。但他沒有對系統性文件、國家憲法進行適當的修改，沒有正式重新考慮所宣稱的建設蘇聯的列寧主義原則。顯然，似乎沒有必要這樣做--一切都在極權主義制度下運作，表面上看起來非常漂亮、有吸引力，甚至是超級民主的」。

「然而，非常遺憾的是，那些由革命激發的、但對任何正常國家都具有絕對破壞性的可憎的、烏托邦式的幻想，沒有及時從我們整個國家建立的基本的、正式的法律基礎上清除掉。沒有人想過未來，就像我們以前經常遇到的情況一樣」。

「共產黨領導人似乎相信，他們已經成功地形成了一個堅實的政府體系，他們通過自己的政策最終解決了民族問題。但是，造假、替換概念、操縱公眾意識和欺騙的代價很高。民族主義野心的病菌並沒有消失，當初為了破壞國家對民族主義傳染的免疫力而埋下的地雷就在等待着發生。我再說一遍，那顆地雷就是脱離蘇聯的權利」。

從這些文字中，可以明顯感受到普京對前蘇聯極權制度與意識形態，以及對列寧、史達林、赫魯曉夫等前蘇聯領導人的深度厭惡。

自蘇聯解體之後，一直以來，人們都在研究、尋找蘇聯解體的各種內外原因，而且也找了很多原因，但是從普京的這個講話可以發現，有兩個最根本原因被忽視了。

這兩個原因，一個是列寧等在蘇聯憲法與法律層面，賦予了各加盟共和國可依本加盟共和國民意合法脱離蘇聯的權力，一個是列寧、史達林、赫魯曉夫等前蘇聯領導人，在國家建構過程中，在國家主義和集體主義價值觀下，過多犧牲了俄羅斯這個最主要的加盟共和國的利益。

前者在前蘇聯處於上升和強大階段離心力不強的時候，危害還體現不出來，但是一旦前蘇聯在國家層面走向衰落，或在經濟上不能再為各加盟共和國帶來好處，或因為其它原因導致這些加盟共和國心理失衡，解體的危險就會立刻浮現。

後者則招致以俄羅斯為主體的民族主義者，包括葉利欽、普京等，對蘇聯產生了嚴重憎恨與不滿情緒，再加上他們本身對蘇聯制度與意識形態弊端的深刻感受與認識，就在集體心理上產生了要脱離，甚至拆解蘇聯的訴求。

就像普京說的，這種憎恨與不滿，在當時極權主義政治制度的高壓下，沒人敢表達，但是它會像野草一樣在人們的心裏生長。等到制度與意識形態控制一鬆動，它就會立刻蔓延瘋長起來。

這就可以解釋為什麼當時本來可以以俄羅斯為主體，保留下前蘇聯這個強大帝國的招牌，但葉利欽等人，卻寧可捨棄這份由強大帶來的榮耀，也要將俄羅斯從蘇聯獨立出去，把蘇聯拆分解體。