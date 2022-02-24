從「今日烏克蘭」能否看到美國的「明日台灣」政策

表面看來，拜登對台政策仍維持着戰略模糊。但要是以美國對烏克蘭的寡淡態度來判斷美國的對台政策，卻可能大錯特錯。美台儘管沒有共同協防之名，但未來很可能會有共同協防之實，從「今日烏克蘭」很難看到美國的「明日台灣」政策。



烏克蘭局勢惡化引發全球關注，而美國在烏克蘭問題上的做法也引發兩岸政府民間諸多辯論。議題的核心是如果中國大陸武統台灣，美國的態度究竟如何，會出兵「抗中保台」否？

2月19日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在慕尼黑安全會議中借題發揮，稱假如西方國家不能保證烏克蘭的安全，將在全世界產生破壞性的後果，等同於宣告台灣的安全可以受到威脅。

台灣島內對此議題也高度關注。為應對烏克蘭局勢，蔡英文政府專門成立了國安會「烏克蘭情勢因應小組」。儘管蔡英文政府堅稱美國對台承諾堅若磐石，而且台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈重要性上有本質的不同，但蔡英文也稱對烏克蘭的情況感同身受，並要求持續強化台海軍事動態因應整備，提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣。

但台灣島內藍營卻普遍懷疑美國的對台承諾，很多人開始抨擊蔡英文政府的大陸政策。中國國民黨強調，可以從烏克蘭情勢演變汲取很多心得，包括領土主權完整應受尊重、把握戰略主動很重要、自己的國防要自己顧。

馬英九政府時期的陸委會前副主委趙建民也批評蔡英文政府，認為抗中不可能保台，只會像烏克蘭一樣。處理兩岸關係「不能只顧踩油門往前衝，一邊刺激大陸，一邊拆掉所有警報器，要人們別以烏克蘭類比台灣來影響民心。」

兩岸發展研究基金會董事長丁守中認為，美國面對戰爭危機時，緊急在烏克蘭撤兵撤僑，未來一旦兩岸兵兇戰危，恐怕也會這樣對待台灣，讓台灣打一場代理人戰爭，美國則繼續靠賣軍火得利。

陸委會前主委、國安會前秘書長、「九二共識」提出者蘇起認為，蔡英文最大的錯誤是拋棄「九二共識」的政治符號，卻沒提出能建立兩岸和緩關係的新符號，只破不立將台海危機引向絕境。蘇起稱，陸美台三方如今都是鷹派當道，台灣最鷹派的是總統蔡英文。台灣處在軍事兩極的地區，美國在台海問題上是遠水救不了近火。

最近，美國拜登（Joe Biden）政府公布了任內首份印太戰略報告。在台灣問題上，美國再次保證將與該區域內外的夥伴合作，維護台灣海峽的和平與穩定，包括支持台灣的自衛能力，以確保有一個根據台灣人民的願望和最佳利益和平決定台灣未來的環境。言下之意，美國支持台灣人決定台灣的前途。

前陣子，拜登和日本首相岸田文雄舉行了線上會晤，會談後白宮發布的新聞稿也稱，兩國領導人公開表示「決心抵制中國欲改變東中國海和南中國海現狀的企圖，重申台海和平穩定及和平解決台海議題的重要性。」此外，日本政界人士也多次對台保證，「台灣有事就是日本有事」。

烏克蘭和台灣在美國戰略上孰輕孰重？一個多月前，拜登在一場記者會上談到烏克蘭危機時出現了失言風波。拜登稱，北約的行動取決於俄羅斯對烏克蘭「可能的進攻規模」，暗示西方可能不會在俄羅斯發動「小規模入侵」的情況下做出強烈反應。拜登也曾多次稱不會向烏克蘭派兵，因此俄羅斯進攻烏克蘭面臨的代價可能就是美歐更嚴厲的經濟制裁。事實也證明，美國正在落實拜登失言時的表態，不派兵、僅僅對俄羅斯祭出又一波經濟制裁。

但在中國問題上，美國表現卻非常強硬。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）上台後曾為亞太政策重新定調，推出「亞太再平衡」戰略，試圖抬高亞太在美國國家安全戰略中位置。特朗普（Donald Trump）時期，美國又提出了印太戰略。而拜登上台後，重視亞太的趨勢更加明顯。

拜登政府認為，如同冷戰時的蘇聯一樣，中國現在是美國最主要的政治博弈對手，而這場博弈將決定未來人類將生活在何種制度之下。這其實也很好理解，與國力已經大不如前的俄羅斯相比，中國成了美國最為強大的敵手，美國對中國威脅的評估要遠高於俄羅斯。實際上，如今國際政治的博弈中心已經從歐洲轉向了東亞，這也反應了美國對自身全球戰略利益的認知。

20世紀60年代，美國製定的軍事戰略目標是具備同時打贏兩場戰爭的能力。而如今，美國可能真的面臨同時在歐洲和西太平洋應對兩場軍事衝突的風險。但顯然，儘管烏克蘭危機一觸即發，但西太平洋卻是美國更為看重的。

回到台灣問題，美國不少政界學界人士認為，美國有必要向中國明示，如果大陸武力攻台美國必會協防台灣。表面看來，拜登對台政策仍維持着戰略模糊。但要是以美國對烏克蘭的態度來判斷美國對台政策，卻可能大錯特錯。美台儘管沒有共同協防之名，但未來很可能會有共同協防之實。

從本質上看，俄羅斯面對北約的不斷擠壓，憑藉自身實力想要改變歐洲的戰略版圖必然極為有限，這從普京總統13,000多字的冗長演說和對歐美喋喋不休的抱怨也能窺其一二。從美國和歐洲強國對烏克蘭的態度和動作看，其實它們並不是特別擔心俄羅斯，評估這可能只是俄羅斯一次有限的蠶食行動。但在美國決策層看來，如果台灣被大陸統一，那麼美國的印太戰略就可能面臨全面崩潰。