澤連斯基的哀鳴仍無法喚醒蔡英文

俄烏戰爭爆發，烏克蘭面臨滅頂之災，這個歐洲國土面積第二大的國家，在強大的俄羅斯軍事力量面前毫無還手之力，處於被單邊碾壓狀態。開戰才一個多小時，烏克蘭海空軍的戰力已經完全被摧毀，俄羅斯大軍已經包圍基輔，當前唯一的懸念，是普京（Vladimir Putin）會如何處理戰後局勢。

在這種即將滅國的危難狀態下，烏克蘭人才發現，原來歐美那些表示會和烏克蘭站在一起，幫烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的承諾是多麼荒唐和脆弱。

戰爭爆發後，澤連斯基表示已向27個歐洲國家領導人發出了求助訊息，卻沒有人和烏克蘭並肩戰鬥。美國明確表示不會向烏克蘭派兵，歐洲也無一國協助烏克蘭抵抗。

更誇張的是，美歐都聲稱對俄羅斯祭出「最嚴厲的制裁措施」，然而一提到對俄羅斯最具殺傷力的制裁方法，也就是把俄羅斯提出國際金融結算SWIFT系統，多數歐洲國家卻紛紛表示這樣會傷及本國經濟，拒絕採取這種制裁方式。真可謂悲哀至極。

烏克蘭有今日之禍，在某種程度上可謂咎由自取。作為一個身處歐洲政治板塊不穩定地帶的國家，東西分別有強敵環伺，烏克蘭本來可以在俄羅斯與歐美之間扮演橋樑角色，既保證本國的主權與領土完整，又可讓民眾過上和平安寧的幸福生活。

但是，這個國家的國民先是自廢武功，主動放棄核武器這個很多國家求之不得的護命符。後又在美歐等西方國家鼓勵下，執意要擺脱俄羅斯影響，加入西方北約陣營——理由是：俄羅斯是烏克蘭的安全威脅，只有加入北約，才能確保自身安全。

結果，這種出於擺脱俄羅斯帶來的安全威脅的心態，反而催生了俄羅斯的安全恐懼，也加速了自身國內的撕裂，最終為俄羅斯軍事介入提供了藉口，使烏克蘭擔憂的潛在安全威脅變成了現實，完美地演繹了什麼叫做「自我實現的心理預期」 。

將俄、烏、歐美的場景代入中國大陸、台灣以及美日，會發現其結構何其相似。台灣民進黨政府在台獨及中國大陸議題上的操弄，美日等台灣的安全承諾等等，簡直就是烏克蘭的翻版。而中國民眾對台灣的情緒，卻比俄羅斯民眾在烏克蘭問題上的情緒更強烈。

不同的是，烏克蘭是個主權國家，俄羅斯對烏克蘭的軍事行動是侵略性質，而台灣是中國領土的一部分，無論在事實還是法理上都不是一個獨立的主權國家，而是中國內戰的遺留。台灣與大陸的對比，反倒更像是頓巴斯與烏克蘭。這只會讓中國在台灣問題上的意志比俄羅斯在烏克蘭問題上的意志更堅決，美日等國到時候也更容易為自己的退縮尋找一個遮羞的理由。

時至今日，民進黨及美國政府方面還在不斷形塑一種「萬一台海有戰事爆發，美國會出兵救援」的想象，台灣不少民眾也認為，美日屆時一定會出於維護自身在台灣的利益而出兵救援。烏克蘭的悲劇，不僅沒有喚醒他們對殘酷現實的認知，澤連斯基的哀鳴不僅未能讓他們看到風險，反而更強化了一種要與美日抱團對抗中國大陸，更堅定向台獨開進的決心。

黑格爾說，「人類從歷史學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史汲取任何教訓」。這真是人類的莫大悲哀，這個無限循環的黑洞，會吞噬掉一切愚蠢的錯覺，蔡英文政府還是好自為之吧。