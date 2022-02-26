軍事意義堪比海灣戰爭　俄烏對兩岸「武統」的啟示

俄羅斯軍事力量在一小時內徹底癱瘓了烏克蘭整體指揮能力，並將其空軍力量幾乎完全摧毀在地面，在隨後的12小時內，地面和機降部隊完成對主要目標地區占領，大概率將在48小時內實現戰爭目標。俄羅斯在不到一天的時間裏摧毀了一個擁有15萬常備軍，以及完備軍事工業體系的中等國家。



俄軍目前推進速度和戰爭形式，相信已經成為各國軍事部門和軍事院校的推演案例，對各國將軍於戰爭的思考和啟發，堪比1990年海灣戰爭，更對未來解放軍可能的「武統臺灣」戰爭有重大啟示。俄烏戰爭開始，俄羅斯給全世界上演了一幕真實的「戰爭教學」。



這是新世紀後，首次出現聯合國常任理事國軍隊從自己國境內直接出發踏上接壤的他國國土的大規模軍事行動。在網路直播的時代，在全世界注視下，俄羅斯再次以現代化訊息技術+大規模兵團作戰，對一個全世界軍力排名第22，歐洲面積第二大的國家進行「合圍」。俄軍目前推進速度和戰爭形式，相信已經成為各國軍事部門和軍事院校的推演案例，對各國將軍於戰爭的思考和啟發，堪比1990年海灣戰爭。

硬實力對比：全球第2 vs. 全球第22

首先看棋盤上的兩方「硬實力」，根據「全球火力指數」（Global Firepower）數據，俄羅斯常規軍事力量有102.7萬人，加上國家近衛軍、邊防軍、鐵道軍、聯邦通信和情報訊息部隊後，俄羅斯軍事力量的總人數為201.9萬人。烏克蘭現役軍隊人數約255,000 人。綜合勢力俄羅斯全球第2，烏克蘭全球22（中國第3，台灣第21）。

在陸軍方面，俄羅斯的裝備優勢同樣明顯。俄軍火炮數量為5,934門，是烏克蘭的3倍多；坦克數量為13,367輛，是烏克蘭的6倍；裝甲車數量為19,783輛，幾乎是烏克蘭的7倍。空中力量也存在類似情況：俄軍的戰鬥機和直升機數量是烏克蘭的10倍。

俄羅斯海軍人數為13-15萬人，擁有74艘軍艦和51艘潛艇，擁有32艘大型水面艦艇和70艘潛艇， 此外，俄羅斯還有大量護衛艦、掃雷艦和巡邏艇而烏克蘭只有兩艘稍大點的軍艦，人數約為5,000人至7,000人之間。

空軍方面，俄羅斯空天軍是全球5個目前僅有的太空軍之一，約16.5萬軍人（包括義務兵）。俄羅斯空天軍下轄三大兵種，各兵種具體人數不詳，俄海軍另有航空兵3.1萬人。此外，俄羅斯空軍擁有1183架戰機。其中138架戰略轟炸機、導彈轟炸機：62架圖-22M3、圖-22M3M和圖-22MR可變後掠翼導彈轟炸機，60架圖-95MS渦槳戰略導彈轟炸機和16架圖-160超音速戰略轟炸機，其中包括6架最新的圖-160M1轟炸機。殲擊航空兵擁有約180架飛機。

另有，擁有264架戰機專門用於打擊地面目標。這在此次對烏戰爭初期發了重大作用。

尤其值得注意的是，俄羅斯還擁有一直7萬餘人的空降軍（藍色貝雷帽），有「一號響應力量」之稱。在此次對烏戰爭中，大量俄空降兵佔領機場的畫面在全世界範圍內得以傳播。

至於遠程打擊火力方面，俄羅斯更是具備明顯優勢，擁有超過500部陸基彈道導彈發射裝置。

2012年以來，俄羅斯國防部嚴格執行總統普京提出的軍隊換裝計劃，推出國防訂貨驗收等機制，加快新式武器研製和列裝步伐。各軍兵種現代化武器裝備佔比逐年提升。

不僅常規力量相差懸殊，而且在戰鬥經驗中，從車臣戰爭到與格魯吉亞南奧塞梯爭奪，出兵克里米亞，再到在敘利亞戰爭中，俄羅斯空軍衝突中支援敘利亞阿薩德政府軍時發揮了舉足輕重的作用。對俄羅斯而言，這是首次在衝突中獲得了大規模運用空軍的先進經驗。此前只有美國空軍可以遠離本土實施類似行動。今天俄羅斯在敘利亞獲得了之前只有美國、北約空軍才擁有的寶貴實戰經驗。

綜上，如果沒有美國和北約的全面出兵直接干預，烏克蘭在俄軍面前毫無還手之力，這在近兩日的戰爭中已經得以印證。

（多維新聞）

戰爭環境：烏克蘭平原適合俄軍大規模穿插

其次，從烏克蘭地理位置和地形來看，北面與白俄羅斯毗鄰，西與波蘭﹑斯洛伐克和匈牙利相連，南靠摩爾多瓦和羅馬尼亞，東與俄羅斯銜接。境內多為平原，除第聶伯河外幾乎無險可守，十分適合俄羅斯人擅長的大兵團穿插作戰。

回顧歷史，1943年第二次世界大戰最為膠着時期，在烏克蘭第聶伯河地區，圍繞爭奪基輔，蘇聯和德國就進行了人類歷史上最為震撼的戰爭第聶伯河會戰。它是第二次世界大戰中最大的軍事行動之一，交戰雙方總兵力近400萬人，戰線全長1,400公里，雙方的總傷亡人數估計在170萬人到270萬人之間。

當時世界上兩個最擅長基於機械化部隊的大規模兵團作戰國家，在烏克蘭廣袤平原上進行了「牙齒互相撕咬」的戰鬥，對撞的結果以蘇聯勝利結束。

在一個適合自己的地形，面對一個羸弱的對手，打一場實力懸殊的戰爭，拋開政治手段，任何稍微懂一些軍事的人都清楚，面對俄軍，烏克蘭毫無勝算。

俄烏戰爭24小時沙盤推演

回到現在的這場戰爭，自莫斯科時間清晨6時整（即烏克蘭時間清晨5時整）開始，俄羅斯軍隊就開始了四路齊推的局面——從烏克蘭東部，東北，南部和北部四個方向進軍。

首先是遠程導彈和空軍對烏克蘭軍事目標進行「精準打擊」（這也是俄方宣稱俄武裝力量未對烏克蘭城市發動任何導彈、空中或炮火打擊，目標是「烏克蘭非軍事化」，對軍事目標進行「手術刀打擊」）。

一個小時內，烏克蘭空軍與防空雷達指揮系統開戰既被俄軍導彈徹底摧毀，沒有任何實質性動作。但是因為俄羅斯戰爭經驗，極為擅長「訊息污染」，所以烏克蘭防空力量究竟遭到多少打擊目前仍然難以最終核實。

從媒體消息和部分現場畫面分析，面對四路進攻，南部港口敖德薩和北部白俄羅斯方向，烏克蘭軍隊完全沒有組織起任何反擊，防務極為空虛。

但是此前據傳聞烏克蘭方面在敖德薩部署重兵，因為這是烏克蘭唯一能接受英美援助的港口，如此輕易放棄，英美不可能再進行任何實質性的軍事援助。可見烏軍戰鬥意志之薄弱，一觸即潰。

北部白俄羅斯方向同樣讓人對烏克蘭軍隊感到疑惑，如果北部失守，意味着首度基輔將立刻遭到包圍。目前消息是俄軍已經在和烏軍爭奪基輔機場，甚至傳已攻下。北部局勢的變化，說明烏克蘭對於俄羅斯的戰爭意志一無所知。

但是在哈爾科夫和頓涅茨克方向，各方消息仍然較少，說明烏克蘭軍隊進行了相當程度的抵抗。這也與過去5年中烏克蘭大部分武裝力量都在東部前線與親俄武裝對峙有關（去年12月時，烏軍已經將約12.5萬人部署在烏東方向）。如果烏克蘭軍人尚有戰鬥意志，東部將是戰況最為激烈的戰場。但是因為北部和南部失守，以及空軍力量打擊，烏軍主力與後方的交通實際上已被切斷。

開戰6個小時後，24日11時30分，視第一波進攻形勢，俄羅斯對烏克蘭基輔、敖德薩、哈爾科夫和利沃夫等地發動第二波導彈襲擊。

在簡單概述目前這場俄烏戰爭形勢後，可以做一個簡單總結——俄羅斯軍事力量在1小時內徹底癱瘓了烏克蘭整體指揮能力，並將其空軍力量幾乎完全摧毀在地面上，在隨後的12小時內，地面和機降部隊完成佔領。烏克蘭軍隊並非不堪一擊，在東部有準備的烏軍進行了激烈抵抗。但俄軍利用巡航導彈和彈道導彈作為手術刀尖，挑斷敵方通信和補給線，地面部隊大穿插的戰術，繞開烏克蘭東部守軍，在不到一天的時間裏摧毀了一個擁有15萬常備軍，以及完備軍事工業體系的國家。

在這個過程中，俄羅斯軍事力量海軍（敖德薩登陸），陸軍（集團大穿插），空軍（第一波軍事打擊和空降兵佔領城市），天軍（衛星提供精準打擊目標），網軍（訊息污染），心理（戰爭意志）得以全面體現，向世界尤其是西方展示了繼承蘇軍的強大俄羅斯軍事力量，大兵團快速穿插戰術在現代訊息化的支持下有了新的發展，俄羅斯導演的這場戰爭透露出完全有別於美軍強調訊息化和單兵作戰的特質。

總體來說，俄羅斯軍事力量在一小時內徹底癱瘓了烏克蘭整體指揮能力，並將其空軍力量幾乎完全摧毀在地面上，在隨後的12小時內，地面和機降部隊完成佔領。

俄烏戰爭對解放軍「武統台灣」的啟示

最後，談一下對中國的啟示。24日中國外交部記者會上，華春瑩說中國也還是唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國。可以說，烏克蘭局勢，以及俄烏戰爭怎麼打，對中國統一台灣以及「武統怎麼打」有直接影響。

第一，快速解決戰鬥。正如俄羅斯對烏克蘭的戰爭大概率在48小時內解決一樣，如果「武統戰爭」一旦打響，解放軍對台作戰的「最高目標」就是「統一台灣」，絕不拖泥帶水有所耽誤，不會給美日歐軍事、政治干預的時間和機會。解放軍也會最短時間擊敗島內海空力量，奪取制空制海權，為後續登陸作戰提供保障，48小時內整建制「消滅」台軍戰鬥力，72小時內完全控制枱灣；

第二，現代化的體系戰會發揮作用，海、陸、空、天、網、心理戰全方面開打。各個方向包圍台灣，第一時間切斷台灣軍事控制中樞、機場、港口。通過空中火力優先覆蓋打擊目標。這都將與俄羅斯對烏戰爭極為相似。

第三，儘量減少平民傷亡，目標只針對台軍事人員和設施。

第四，「飽和式攻擊」台軍「中樞」，獅子搏兔，一舉拿下。在現代正規化戰爭，極少存在「以小搏大」的情況，無論烏克蘭還是台灣，城市戰、巷戰的可能性極小。

當然，「台海」和「烏克蘭」還是有極大的不同，相比俄軍在烏克蘭平原上大規模裝甲部隊推進，中國解放軍將面臨「搶灘登陸戰」，這是解放軍軍事實踐的薄弱環節，也是戰爭中最難的戰爭形式，不過更是解放軍近年來大力發展的方向。

更重要的是，相比目前的俄羅斯，中國統一台灣的戰爭意志只強不弱，如果台灣仍然希冀西方的保護而在「台獨」道路上繼續走遠，挑釁大國意志，對台灣人民而言並非一個好消息。

需知，大國之所以是大國，五常之所以是五常，並非因為在聯合國擁有那一張「否決權」，而是全面國力的綜合展現。