烏克蘭｜不要為戰爭行為叫好

2月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署命令，承認烏東兩個共和國獨立，隨後俄軍從東南北三個方向大舉進入烏克蘭，白羅斯也加入了對烏克蘭的戰爭。為了阻止烏克蘭加入北約，將烏克蘭非軍事化，俄羅斯克里姆林宮決定用戰爭手段，來維護俄羅斯的國家戰略安全。

據報道，俄軍已向烏克蘭發射100多枚導彈，摧毀了烏克蘭很多軍事設施。烏克蘭首都基輔也遭受炸彈襲擊，槍炮聲不時在烏克蘭的多個城市響起。俄軍已進入到距離基輔二三十公里的地區，烏軍與俄軍正在一些關鍵地區激烈交火。烏克蘭方面的消息稱，持續幾天的戰鬥已造成烏克蘭方面一百多人死亡，數百人受傷，俄軍方面也有數百人死傷。俄羅斯方面沒有發布與傷亡有關的消息。

對於俄羅斯用軍事手段懲罰烏克蘭，很多內地網友表達了「願世界和平」的期待，同時也有很多人表達了對俄羅斯和普京的讚賞與支持。一些網友表示，烏克蘭要求加入美國主導的北約背叛俄羅斯，應該被懲罰，因此他們為普京對烏克蘭的戰爭叫好，期待烏克蘭早日投降。

人是有感情的動物，大家都會根據自己的認知分出遠近親疏。那些支持普京對烏克蘭採取軍事行動的網友，顯然是比較親俄羅斯的人或主張對俄友好的人，他們受中俄友好現實的影響，對美國不斷從各方打壓中俄嚴重不滿，自然會有傾向性地支持俄羅斯的各種行動，包括對烏克蘭發動戰爭。從感性的角度看，這可以理解。

但從理性的角度看，人們公開為俄羅斯的戰爭行為叫好並不合適，也違背了中國一貫主張的「和平共處五項原則」：一，互相尊重主權和領土完整；二，互不侵犯；三，互不干涉內政；四，平等互惠；五，和平共處。

2022年2月25日，在烏克蘭首都基輔，一名陣亡士兵的屍體躺在地上，烏克蘭士兵站在旁邊。俄羅斯對烏克蘭城市和軍事基地發動空襲，並從三面派出軍隊和坦克，隨後進攻到烏克蘭首都郊區。(美聯社)

外長王毅在與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話時表示，中方一貫尊重各國的主權和領土完整。同時我們也看到，烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯，理解俄方在安全問題上的合理關切。中方主張應徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

從中可以看出，中國官方在理解俄方行為的同時，仍主張維護烏克蘭的主權和領土完整，希望雙方通過對話談判的和平方式解決問題。應該說，中國官方看待俄羅斯的戰爭行為是理性的、建設性的。

實事求是地講，烏克蘭確是被聯合國承認的主權獨立的國家，它的領土主權理應受到國際法的保護和世界人民的尊重。中國一些人為俄羅斯對烏克蘭的戰爭行為叫好，不僅侵犯了烏克蘭的主權和領土完整，也違背了國際法和基本的人道主義精神，確實不應該。

作為大國民，中國民眾需要不斷提高自己對世界的認知水平和評判能力，爭取每個人都能成為小小外交家，以理性、建設性的態度評論各種世界事件，為中國樹立文明、智慧、友好的大國形象，出一份力。雖然這樣的要求過高，但向這個方向努力仍是不錯的。