烏克蘭是美國「協防台灣」的範例？

俄羅斯軍隊2月24日以超乎外界想像的速度，海陸空多路進擊烏克蘭，不過兩天時間，即已兵臨烏克蘭首都基輔城下，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）不禁痛陳歐洲各國膽怯介入，看不到任何人願意與烏克蘭並肩作戰，徒留烏克蘭獨力反抗俄軍，並釋放願與俄羅斯談判之議。

與此同時，極具指標性的美國政府作為方面，儘管五角大廈24日宣佈將增派7,000名美軍前往東歐，對烏克蘭給錢給武器，但白宮已再三強調，不會有任何美軍進入烏克蘭境內。對照美國在戰前口口聲聲支持烏克蘭，事發迄今的具體行動只見有限制裁，顯然美國從未認真考量動真格地軍援烏克蘭戰線；又或者說，美國此次明知俄羅斯的可能攻擊，但早早就放棄了軍事介入的選項，凡此都促使俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）打從一開始便有恃無恐。

在孤立無援的戰況下，烏克蘭駐聯合國代表基斯提亞（Sergiy Kyslytsya）在聯合國安理會就烏克蘭危機召開的緊急會議中，沮喪且憤慨地稱道，「現在緩和局勢為時已晚，各國應協助制止俄烏衝突」，相較千里之外故土的砲聲雷鳴，基斯提亞之語不過狗吠火車，喚不醒北約國家與美國對其的一絲憐憫——當然，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）至少試圖擔任調停，唯事到如今，以美國為首的西方國家，面對俄烏近乎倒數的戰況，唯一準備好的，或僅有待戰事結束的善後工作編排，無意與烏克蘭禍福與共，唇齒相依。

烏克蘭總統澤連斯基在俄羅斯軍事行動後承認，烏克蘭只能孤軍奮戰。（AP）

眼見莫斯科秣馬厲兵揮兵基輔，做困獸之鬥的澤連斯基再如何望穿秋水，依舊盼不到美軍來援的福音，環顧全球，最心有慼慼且深感唇亡齒寒的莫過於台灣。這已然不是台灣單方面對號入座的問題，而是踏實反映在國際社會眼中，俄軍侵烏相當程度帶給北京他日武力統一台灣的示範。

例如英國首相約翰遜（Boris Johnson）示警，如果西方國家無法兑現支持烏克蘭獨立的承諾，將會為世界帶來災害，台灣恐怕也難以倖免。前美國總統特朗普（Donald Trump）也趁亂預言，「下一次危機就在台海，中國肯定向台灣動手」。美國Twitter在俄烏開戰當天的熱搜排行，台灣甚至僅次於烏克蘭高掛第二，這肉眼可見的危險，不在話下。

然而，反觀台灣政府的回應，即可預見其「烏克蘭化」的類似心態。蔡英文2月25日發文，先是譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，以及對於區域及全球和平穩定的破壞，進而強調台海局勢和烏克蘭局勢有本質上的不同。

想當然爾，蔡英文一席台灣不同於烏克蘭處境的話，說得臉不紅氣不喘，從台灣獨派與反中陣營的敍事立場來看，烏克蘭今日已敗退至此，台灣當然必要與之不同，尤其在翹首盼望一旦台海有事，美軍能夠來援的份上，台灣社會長年瀰漫在中共不敢打，美國會來幫的心態，美國今日見死不救烏克蘭的這套劇本，萬萬必要與台美關係劃清界線。

烏克蘭總統官方網站2021年9月1日發布消息稱，在澤連斯基訪美期間，美國和烏克蘭簽署了一系列協定，涉及戰略軍事合作、科技合作、邊境安全等領域，如今看來皆是紙上談兵。（烏克蘭總統官方網站）

但揮之不去的現實，烏克蘭之殤走到今日，難道還不好與台灣相提並論嗎？俄羅斯疾風式出兵，迅速掌握對烏克蘭的制空與制海權，一旦他日台海真不幸生致戰端，俄烏間強弱懸殊的對比，又何嘗不能夠是兩岸軍力直面衝突前的遵遵告誡？前美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）曾謂，「如果烏克蘭要生存與發展，不應該在西方與東方間抉擇、不應該成為一方反對另一方的前哨」，台灣與烏克蘭的共性便在於此，不明白大國政治運作的關竅，並且願當馬前卒，富貴拱手他人，把悲傷留給自己。

事實上，台灣壓根沒必要去承受烏克蘭所受到的屈辱，出兵烏克蘭對莫斯科來說，存乎普京的「一念之間」，而美國則從沒預備要出兵為誰打仗。同樣的道理套用在台海，儘管北京官方迄今矢言和平統一道路不變，但武統做為不會消失的備選項，哪怕時空環境之變，或一時突發，「武統」自然也能存乎北京的一念之間，屆時台灣要問的，與澤連斯基疾呼的美軍什麼時候來援？美軍會不會來援？兩者間又有多大的差別？

俄羅斯進犯烏克蘭的戰事一起，必然涉及道德問題，兩軍對壘下，荼毒的皆是百姓。烏克蘭人民何以至此，得攜家逃難、上演父女別離，澤連斯基、強生、拜登以及北約秘書長等人都該在塗炭生靈的帳本記上一筆，渠等何以成就了衰敗烏克蘭的符號？對照台海安全格局，所謂的「四方安全會談」（Quadrilateral Security Dialogue）成員，如美日印澳等國，過去一段時間以來，也是把台灣安全掛在嘴邊反覆播送，問題是，美國軍援烏克蘭終究是未竟的福音，烏克蘭已經示範了一次，台灣要如何確保澤連斯基之難他日不會複製在自己身上，這才是最困難的問題。