俄羅斯被踢出SWIFT系統：美歐拋出「金融核彈」對中國的意義

在被世界批評軟弱無能之後，美歐終於掛不住顏面，於當地時間2月27日發表共同聲明，宣佈將俄羅斯數家銀行踢出SWIFT國際結算系統。與此同時，美英等還宣佈對普京、拉夫羅夫等俄羅斯高級領導人實施制裁，把對俄羅斯的經濟與金融制裁升級到了史無前例的最高等級。

毫無疑問，這次制裁會對俄羅斯經濟、民生與科技發展構成嚴重傷害，基本上等於把俄羅斯開除出了西方經濟與金融體系。中美經過多年鬥法還尚未完成脱鈎，俄羅斯與西方經濟卻率先基本「脱鈎」。如果俄羅斯軍隊在基輔前線的推進再遇阻，戰爭一旦長期化，俄羅斯的麻煩可能就要大了。所以，西方之舉可能反而會加大俄羅斯在烏速戰速決的決心。

「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）成立於1973年，總部設在比利時，它是一個位於歐洲的獨立金融業協會，但是因為美元在國際貿易與金融體系的霸主地位，它實質上由美國主導。目前全世界幾乎所有重要金融機構都是該系統成員。一個國家的主要金融機構如果被禁止使用SWIFT，對一國的金融與貿易體系來說，幾乎是災難性的。

不過，制裁與戰事進程對俄羅斯的影響不是本文想說明的重點，它是俄羅斯的核心關切，不是中國的核心關切。中國的核心關切應該是這件事會如何推動世界政治與經濟格局變化，從而有利於中國在變化中把握機會，做出最有利於中國利益與長遠未來的戰略抉擇。

對中國而言，俄羅斯銀行被西方孤立並踢出SWIFT系統，就等於是俄羅斯在做壓力測試，看看這枚「金融核彈」到底能產生多大的威力。很可能到最後，這根本無法達到阻止俄羅斯在烏克蘭軍事行動的目的，反而有利於中俄利用這個機會，趁機嘗試合作建立一個獨立於SWIFT的非美元結算系統，一個人民幣結算區域。

如果這次美歐對俄羅斯的制裁無意中能推動這件事發生，那對中國的戰略未來，對人民幣國際化，對解構美元霸權地位，都是百年難遇的好機會。

2022年2月24日爆發的俄烏戰爭，已經正式宣告「二次冷戰」來臨。好的一面是，因為美國和北約愛惜自身羽毛，「第三次世界大戰」僥倖避免；不好的一面是，不管人們願不願意，世界正以這場戰爭為發軔，開始以中俄和美國為主體，加速裂解為東西兩大陣營，中間地帶的「氧氣」會越來越稀薄。

隨着這種格局演變，最後大家恐怕都得選邊站隊，這是未來大勢。