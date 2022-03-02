烏克蘭局勢｜申請加入歐盟　三方各有盤算　唯恐黃粱一夢

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月28日在首都基輔簽署烏克蘭申請加入歐盟的文件，並呼籲歐盟啟動「新的特殊程序」迅速吸納烏克蘭。次日，烏克蘭駐歐盟代表琴佐夫（Vsevolod Chentsov）表示，烏克蘭申請加入的程序已經正式開始。
布魯塞爾方面對此予以積極回應，但也試圖降低烏克蘭方面的期望值，而克里姆林宮的表態也頗值得玩味。究竟烏克蘭加入歐盟，如何理解？烏、俄、歐三方又各自有怎樣的心思？
烏克蘭：最需要歐元
在2014年的克里米亞危局後，烏克蘭就已經表現出比以往任何時候都想加入歐盟和北約。2019年烏克蘭最高拉達（議會）表決通過了對憲法作出修改的決議，將烏克蘭加入北約和歐盟作為戰略目標寫入了憲法。
烏克蘭希望加入北約，可以完全實現去俄羅斯化，在防務問題上有北約撐腰。而加入歐盟更重要的原因是得到歐洲的輸血。對於烏克蘭「捉襟見肘」的經濟而言顯然是一件好事。畢竟，烏克蘭被譽為歐洲的糧倉，然而烏克蘭在經過政壇波動後經濟發展十分緩慢。
加入歐盟，當然有其政治符號意義。但揭開窗户紙——烏克蘭最需要的是用歐元。
俄：歐盟不是一個軍事集團
克里姆林宮對於烏克蘭申請加入歐盟的反饋，非常平和：「烏克蘭申請加入歐盟不是一個戰略安全問題，因為歐盟不是一個軍事集團」。
對於俄羅斯來說，如果烏克蘭加入歐盟，這個結果當然不理想。烏克蘭的終局，是建立中立國地位才最為關鍵。但俄羅斯的態度是，「歐盟並非戰略安全問題」，也就是對於俄羅斯來說，也無傷大雅。
歐盟是歐洲地區區域性以經濟合作為主的國際組織，而俄羅斯在歐盟本就有很多經濟利益牽扯。經濟是俄羅斯的軟肋，北溪二號天然氣管道已經被暫停，普京並不想跟歐盟徹底翻臉。
歐盟：口惠而實不至
布魯塞爾的表態，則可謂「政治正確」，而實則口惠而實不至。
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在前一日先做出了積極回應。她說，「長期來看，烏克蘭人確實屬於我們歐洲，他們是我們中的一員，我們也有意接納他們。」而緊接着次日在歐洲議會發表演講時則說，「前面仍有很長的路要走。我們必須結束這場戰事。我們應該討論接下來的步驟」。言下之意是，先結束戰爭，再談其他。
而歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）則回應，歐盟將會認真對待烏克蘭這一「極具象徵意義的、合理的政治請求」，但同時承認入盟過程將很艱難。他還說，歐洲國家在這個問題上有不同看法，他強調歐盟要做「堅定和清醒」的抉擇。
從行動上看，3月1日當天，歐洲議會議員投票通過一項無約束力議案，呼籲歐盟機構設法授予烏克蘭歐盟候選國地位，但同時表示任何入盟程序都應符合相應的歐盟條款。
歐盟內部最積極的要數保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脱維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克和斯洛文尼亞，這八個來自中歐和東歐的國家發表聯署信，公開呼籲歐盟成員國立即給予烏克蘭歐盟準成員國地位，並開啟成員資格談判。
烏克蘭真的能加入歐盟嗎？
烏克蘭真的能加入歐盟嗎？加入歐盟，是烏克蘭人民的訴願，但這麼多年以來卻沒有發展，可見歐盟根本沒有要帶着烏克蘭的意思。
最簡單、冰冷的原因是——烏克蘭經濟落後。近幾年加入歐盟的保加利亞、羅馬尼亞和前南斯拉夫國家克羅地亞的人均GDP已經在歐盟國家中墊底，這幾乎已經達到了歐盟接納的底線。接觸多一些歐洲人就會發現，西歐富國對這些「窮兄弟」十分不滿，對移民湧入搶工作非常憤怒。但總體來說，這些國家的人均GDP都基本在10,000美元大關附近。
而烏克蘭的情況，經濟發展水平與歐盟平均水平相差太遠，甚至比很多亞洲國家還要低。2020年烏克蘭人均GDP只得3,750美元，是國際貨幣基金組織認證的全歐洲最窮國家。歐盟平均水平是其近十倍。而烏克蘭有近4,400萬人口，是歐洲第八大人口大國，加入僅有4.47億多人口的歐盟，對於歐盟整體的就業、經濟水平所受影響難以估量。
一旦加入歐盟，廉價的烏克蘭人會直接前往西歐國家工作，會導致多少國家的工人階級不滿？接納一個「窮兄弟」，就意味着大家都要出錢幫助他，德法甘心當冤大頭嗎？別忘了，希臘、愛爾蘭、義大利、西班牙、葡萄牙相繼出現債務危機，已經一再撕裂歐盟。再加入烏克蘭，必然要拉後腿，歐盟不得不從切身利益出發考慮。
再從政治上看，烏克蘭在克里米亞危機爆發後就長期動盪，歐盟絕對不會接過這樣一個燙手山芋，給歐盟內部近年的矛盾局面火上澆油。這也就是馮德萊恩說了一番「是我們中的一員」，但還是「必須結束這場戰事」。
如此推測，歐盟聲援，言語曖昧，可能在為烏克蘭提供砝碼，但是戰爭結束以後，歐盟必然還是會回到自身利益考量。
至少，目前看，「結束戰事」是先決條件，歐盟不會為烏克蘭啟動特別程序。那麼，按照正常的加入程序，即由《歐洲聯盟條約》第49條所規範的進程，道路很漫長。
按照程序，接受申請，然後由國家元首和政府首腦組成的歐洲理事會一致正式確認。隨後才開始艱苦的談判進程，由申請國與全部歐盟成員國一對一進行。這一談判旨在確保申請國融入「歐盟共同體法律」，滿足涵蓋歐盟活動全部範圍的35個不同章節的標準，並制定一系列與之相配套的涉及民主、法治、司法獨立、尊重少數民族等方面的法律。與全部歐盟成員國談判順利結束後，入盟文件還須獲得歐洲理事會、歐盟委員會、歐洲議會同意，並在申請國和全部歐盟成員國獲得立法機構批准或通過全民公決。
須知，克羅地亞（Croatia）2013年正式加入歐盟，是最新一個加入歐盟的國家，其申請程序長達10年。