烏克蘭局勢｜「流亡政府」或成難避終局

在俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動近兩周後，有媒體報道，西方官員預計俄羅斯將扭轉局面，而美國及其盟友已經開始在暗中為建立烏克蘭「流亡政府」等做準備。
《華盛頓郵報》3月5日報道稱，西方國家支持烏克蘭抵抗的方式已經開始形成。西方官員一直不願討論詳細的計劃，因為這些計劃的前提是俄羅斯取得軍事勝利。但據幾位美國和歐洲官員透露，作為第一步，烏克蘭的盟友正在計劃如何幫助建立和支持「流亡政府」，可能還會指導針對在烏俄羅斯力量的遊擊行動。
報道稱，如果烏克蘭總統澤連斯基及其政府不得不逃離基輔甚至逃離烏克蘭，俄羅斯可能會接管烏克蘭，美國國務院、五角大樓和其他美國機構已經制定了一系列應對計劃。一位不願透露姓名的美國政府官員稱，「我們現在正在為每一種可能性做應急計劃，包括澤連斯基在波蘭建立『流亡政府』的可能性。」
《華盛頓郵報》援引一名歐洲高級外交官的話稱，「與美國一樣，歐洲外交官也開始着手準備如果基輔『陷落』，或烏克蘭整個國家被佔領後如何支持烏克蘭政府的計劃。」
這些計劃看似在為澤連斯基政府考慮，但是在烏克蘭抵抗運動正緊要的關頭，這些西方政府透過媒體放出這些消息，與其說是幫助澤連斯基政府，倒不如說是在烏克蘭背後捅了一刀，有可能會動搖到澤連斯基政府與人民的抵抗意志，所以在西媒爆出這些新聞後，澤連斯基連忙表示他會繼續留在基輔指揮戰鬥。
眾所周知，導致烏克蘭戰爭爆發的其中一個原因，就是以美國為首的北約希望長遠將烏克蘭納入東擴範圍，從而可以將進攻性武器有針對性地部署到俄羅斯心臟地帶，對俄羅斯形成安全威懾。烏克蘭自身也因為受西方「勾引」，採取了單邊倒向西方的姿態，甘願充當西方打壓威懾俄羅斯的前緣棋子。
但是，戰爭爆發後，面對俄羅斯的強大軍事壓力，雖然烏克蘭苦苦哀求，美西方出手相助的規模甚小，直到後來俄軍作戰行動露出軟肋，迫於對自身安全與區域軍事平衡的擔憂，西方國家才開始為烏克蘭提供急切的軍事援助。
雖然如此，在國家層面，也仍然沒有任何一國願意派兵和烏克蘭並肩戰鬥，更遑論對俄羅斯宣戰，就連澤連斯基政府提出的在烏克蘭設立禁飛區的要求，美歐也給予了明確拒絕。與此形成鮮明對比的是，美歐對俄羅斯的嚴厲經濟制裁，卻留下了石油這個缺口，以縮小制裁可能對西方能源需求造成衝擊。
俄羅斯在這次戰爭中雖然露出了虛弱底層，自開戰以來損失慘重，既未展現出前蘇聯時期鐵甲洪流滾滾向前的氣勢，也未能展現出訊息化高科技條件下的現代作戰能力，甚至連敵方的通信網絡都無法切斷，但是因為雙方的實力差距，一般認為，俄羅斯終將會取得最終軍事勝利，烏克蘭必須得答應俄方提出的條件，即承認克里米亞屬俄、頓巴斯地區獨立、維持中立地位、停止軍事抵抗。
那麼，通過這場戰爭，烏克蘭能獲得什麼呢？
可以說，除了主權、領土與國家尊嚴的喪失，如果最終澤連斯基淪落成「流亡政府」，一切盡失的他只能得到不能依靠西方豪言壯語的教訓。