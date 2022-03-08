烏克蘭局勢｜「流亡政府」或成難避終局

在俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動近兩周後，有媒體報道，西方官員預計俄羅斯將扭轉局面，而美國及其盟友已經開始在暗中為建立烏克蘭「流亡政府」等做準備。

《華盛頓郵報》3月5日報道稱，西方國家支持烏克蘭抵抗的方式已經開始形成。西方官員一直不願討論詳細的計劃，因為這些計劃的前提是俄羅斯取得軍事勝利。但據幾位美國和歐洲官員透露，作為第一步，烏克蘭的盟友正在計劃如何幫助建立和支持「流亡政府」，可能還會指導針對在烏俄羅斯力量的遊擊行動。

報道稱，如果烏克蘭總統澤連斯基及其政府不得不逃離基輔甚至逃離烏克蘭，俄羅斯可能會接管烏克蘭，美國國務院、五角大樓和其他美國機構已經制定了一系列應對計劃。一位不願透露姓名的美國政府官員稱，「我們現在正在為每一種可能性做應急計劃，包括澤連斯基在波蘭建立『流亡政府』的可能性。」

《華盛頓郵報》援引一名歐洲高級外交官的話稱，「與美國一樣，歐洲外交官也開始着手準備如果基輔『陷落』，或烏克蘭整個國家被佔領後如何支持烏克蘭政府的計劃。」

這些計劃看似在為澤連斯基政府考慮，但是在烏克蘭抵抗運動正緊要的關頭，這些西方政府透過媒體放出這些消息，與其說是幫助澤連斯基政府，倒不如說是在烏克蘭背後捅了一刀，有可能會動搖到澤連斯基政府與人民的抵抗意志，所以在西媒爆出這些新聞後，澤連斯基連忙表示他會繼續留在基輔指揮戰鬥。

眾所周知，導致烏克蘭戰爭爆發的其中一個原因，就是以美國為首的北約希望長遠將烏克蘭納入東擴範圍，從而可以將進攻性武器有針對性地部署到俄羅斯心臟地帶，對俄羅斯形成安全威懾。烏克蘭自身也因為受西方「勾引」，採取了單邊倒向西方的姿態，甘願充當西方打壓威懾俄羅斯的前緣棋子。

美國駐聯合國大使托馬斯·格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）於2022年2月21日在聯合國總部就烏克蘭問題舉行的聯合國安理會緊急會議後發表聲明。（美聯社)

但是，戰爭爆發後，面對俄羅斯的強大軍事壓力，雖然烏克蘭苦苦哀求，美西方出手相助的規模甚小，直到後來俄軍作戰行動露出軟肋，迫於對自身安全與區域軍事平衡的擔憂，西方國家才開始為烏克蘭提供急切的軍事援助。

雖然如此，在國家層面，也仍然沒有任何一國願意派兵和烏克蘭並肩戰鬥，更遑論對俄羅斯宣戰，就連澤連斯基政府提出的在烏克蘭設立禁飛區的要求，美歐也給予了明確拒絕。與此形成鮮明對比的是，美歐對俄羅斯的嚴厲經濟制裁，卻留下了石油這個缺口，以縮小制裁可能對西方能源需求造成衝擊。

俄羅斯在這次戰爭中雖然露出了虛弱底層，自開戰以來損失慘重，既未展現出前蘇聯時期鐵甲洪流滾滾向前的氣勢，也未能展現出訊息化高科技條件下的現代作戰能力，甚至連敵方的通信網絡都無法切斷，但是因為雙方的實力差距，一般認為，俄羅斯終將會取得最終軍事勝利，烏克蘭必須得答應俄方提出的條件，即承認克里米亞屬俄、頓巴斯地區獨立、維持中立地位、停止軍事抵抗。

那麼，通過這場戰爭，烏克蘭能獲得什麼呢？

可以說，除了主權、領土與國家尊嚴的喪失，如果最終澤連斯基淪落成「流亡政府」，一切盡失的他只能得到不能依靠西方豪言壯語的教訓。