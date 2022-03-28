火星17成功試射　朝鮮具備對美國本土核打擊的能力了嗎？

朝鮮3月24日成功試射新型洲際彈道導彈「火星17」（Hwasong-17），發射採取高角度方式進行，上升高度為6,248公里，飛行時間67分鐘，飛行距離1,090公里，最後落在朝鮮東部海域。如朝鮮以正常角度發射，射程將超過15,000公里，理論上可覆蓋美國全境，洲際彈道導彈試射顯示朝鮮武器的發展出現重大提升。

朝鮮隔日發布了一部長達12多分鐘的「荷里活式」宣傳片，朝鮮領導人金正恩在影片中身穿皮褸戴墨鏡亮相。金正恩還在慶功宴上宣稱，真正的防衛力量就是攻擊能力，朝鮮會繼續達成國防建設目標，研發更多攻擊手段裝備軍隊。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）通過發言人發表聲明，強烈譴責朝鮮發射洲際彈道導彈，稱發射違背了朝鮮在2018年宣佈的暫停此類性質發射的承諾，並明顯違反了安理會的決議。

中國官方表態稱，中方始終堅持維護半島和平穩定，堅持半島無核化，堅持通過對話協商解決問題，希望美朝積極開展對話接觸，尋求處理分歧的有效方案。中方還提出推動半島問題政治解決的四點建議：一是全力珍惜和維護朝鮮半島和平穩定；二是重視解決朝方合理關切；三是美朝儘快恢復直接對話；四是全面理解和執行安理會涉朝決議。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas Greenfield）則在聯合國安理會會議上稱，「現在不是結束制裁的時候，現在是執行制裁的時候。在沒有實質性外交進展的情況下提供製裁救濟，只會為該政權注入更多收入，並加速其實現大規模殺傷性武器和彈道武器的目標。」

從美方的表態不難發現，美國未來將會推動聯合國安理會加大對朝鮮的制裁力度，而未來美朝談判即便能夠舉行，雙方取得實質性進展的可能性也不大。

而對於朝鮮此次發射的「火星17」導彈，美韓等國從技術角度早有預判和評估。美國有不少智庫在報告中認為，朝鮮的核武小型化技術已經趨於成熟。韓國國防部曾在2018年和2020年的《國防白皮書》中宣稱，朝鮮的核武小型化技術已經達到相當高的水平。而在核武小型化成功之後，朝鮮就會試圖研製多彈頭洲際彈道導彈，「火星17」的發射證實了美韓的預判。

從理論上而言，「火星17」具備攜帶多個核彈頭並在射程上可覆蓋美國全境，對美國構成了現實的威脅。但另一方面，朝鮮如果想做出真正能夠打到美國的核彈，需要同時滿足遠程導彈發動機研製和彈頭試驗成功兩個條件。目前看來，遠程導彈試射成功說明朝鮮已經解決了發動機問題。但是在非常關鍵的彈頭試驗問題上，朝鮮或尚不具備條件。

彈頭試驗需要在公海進行，朝鮮需提前派出多艘一定量級的軍艦，在距離較遠的公海上劃定一個警戒區，並在彈頭落水後迅速打撈，否者很容易被別國獲取。但很顯然，面對國際制裁的朝鮮並不具備這樣的能力。因此，朝鮮要想真正具備核打擊美國本土的能力，僅僅一次「火星17」的發射還遠遠不夠。