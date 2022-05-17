芬蘭瑞典加入北約：俄羅斯正面臨二戰後最大地緣失算？

芬蘭政府周日（5月15日）正式宣布，它將申請加入北約。在當天舉行的聯合新聞發布會上，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö ）在和總理馬林（Sanna Marin）將這一天稱之為「一個歷史性的日子」，標誌着「一個新的時代正在開啟」。而瑞典執政社會民主黨在同一天稍後也宣布了其改變一貫反對加入北約的決定，稱加入北約是「對瑞典和瑞典人安全的最佳做法」。



雖然土耳其表明反對兩國加入，但因為北約其他國家都幾乎一致支持，不少分析也認為土耳其最終在爭得一些好處後也會有所退讓，這意味着芬蘭和瑞典成為北約成員，已經只是一個時間問題。芬蘭和瑞典加入北約將補上自北約成立以來一直在北歐方向的存在的戰略缺口，在整個歐洲方向向俄羅斯進一步逼近。

普京發動烏克蘭戰爭的其中一個主要原因，就是因為北約東擴試圖把烏克蘭納入其中，俄羅斯感到由此帶來的安全威脅，決意採取先發制人的方式對烏克蘭採取軍事行動，以永久解除這一安全威脅。

然而令普京始料未及的是，烏克蘭的威脅還沒有解除，在更重要的西北波羅的海方向，芬蘭與瑞典卻因戰爭刺激申請加入北約，使得北約進一步把邊界東擴到了俄羅斯更敏感的波羅的海邊界。」謀求絕對安全必然帶來更大的安全困境，俄羅斯現在已經陷入了這樣的困境。

芬蘭和俄羅斯之間有着長達1,300多公里的漫長邊界，它和瑞典一起扼波羅的海要衝，而且距離俄羅斯聖彼得堡只有一步之遙，芬蘭加入北約，除了在波羅的海上對俄羅斯構成軍事封堵，在陸路安全也會讓俄羅斯寢食難安。如果北約把導彈和戰略轟炸機部署到芬蘭，假如戰爭爆發，僅需十幾分鍾就可以飛臨聖彼得堡，將大大壓縮俄羅斯的反應時間。當然，這只是假設性情況，畢竟一系列東歐國家加入北約之後，北約在克里米亞事件之前，也沒有在這些國家部署軍力。

此外，有專家測算後指出，在芬蘭與瑞典加入北約後，俄羅斯與北約之間的邊境長度將增加兩倍。如此看來，除了戰略核武器需要調整部署，俄方還必須增加常規武器和兵力投入，包括擴建波羅的海艦隊和北方艦隊等，將使得俄羅斯本就捉襟見肘的經濟與軍事負擔更加沉重。

所以，在芬蘭與瑞典表示出希望加入北約的意願後，俄羅斯立刻對芬蘭與瑞典發出了安全威脅。俄聯邦安全會議副主席、前總統梅德韋傑夫警告說，若瑞芬入約，俄將被迫加強在臨近兩國地區的軍力，包括在其波羅的海沿海飛地加里寧格勒部署核武器和高超音速導彈。俄羅斯駐加拿大大使斯捷潘諾夫更是表示，若瑞芬「入約」，俄方將不得不視其為俄羅斯的對手。

在芬蘭申請加入北約後，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫於5月16日進一步表示，北約不要幻想俄羅斯會心平氣和地對待瑞典和芬蘭加入北約的行為，瑞典和芬蘭加入北約這一舉動，是北約的錯誤，未來會產生嚴重後果。

而在此前的2016年7月，普京訪問赫爾辛基時，就委婉地警告過芬蘭總統尼尼斯托，「俄羅斯尊重芬蘭的選擇，但加入北約後，意味着芬蘭軍隊將失去自主權，成為北約軍事力量一部分，那麼俄羅斯軍隊將不得不重新部署。」

但是，儘管在口頭上發出威脅，至少在目前，正深陷烏克蘭戰場的俄羅斯，恐怕對於兩國加入北約也沒有什麼太好的辦法。因為如今的情勢，已經和幾年前完全不同。

受烏克蘭戰爭刺激，歐洲各國對俄羅斯數百年根深蒂固的恐懼已經被喚醒，芬蘭與瑞典同樣如此。因為歷史原因，芬蘭與瑞典原來對加入北約一直持中立態度，尤其是芬蘭，因為歷史上與俄羅斯之間的複雜糾紛，特別是受俄芬戰爭影響以及受二戰後國際格局形塑，一直沒有加入北約的迫切願望。

但是烏克蘭戰爭爆發使得兩國民意都發生了巨大變化，芬蘭媒體「YLE」3月14日發布的一項民調數據顯示，高達62%的受訪者支持芬蘭「入約」，這個數據比今年1月同項民調增加了一倍。瑞典4月初發布的一項民調數據也顯示，瑞典國民加入北約的支持率已上升到57%，創歷史新高。

在這樣的形勢下，作為民選政府，即便不為國家安全考慮，僅僅從選票需要出發，芬蘭與瑞典執政當局也必然會順應民意加入北約。更何況即便俄羅斯現在有一萬個不願意，也沒有能力再對其它國家發出戰爭威脅，對芬蘭和瑞典來說，這樣的時機可以說是千載難逢，如果錯過，就不可能再有。

毫無疑問，俄羅斯是受芬蘭、瑞典加入北約衝擊最大的國家，也是唯一受到衝擊的國家，而芬蘭加入北約卻將徹底結束該國「芬蘭化」歷史，使得這個國家從原來受制於俄的「中立安全」，變成由北約提供保護的「絕對安全」，將深刻改變俄芬戰爭以來的地緣邊界。

北約則通過吸納芬蘭瑞典加入，進一步向東擴充了邊界，恢復了活力，如法國總統馬克龍所言，烏克蘭戰爭「好像給北約做了一次電機喚醒」，使這個已經瀕臨「腦死亡」的軍事機器又運轉了起來。