朝鮮疫情大爆發　金正恩遲遲未向中國求援嗎？

自5月12日報告首例感染新型冠狀病毒（COVID-19）的確診病例後，朝鮮疫情近來呈大爆發的態勢。

朝中社13日報道，前一日新增發熱病例1.8萬個，新增死亡病例6個。

朝中社14日報道，前一天新增發燒病例17.44萬個，新增死亡病例21個。

朝中社15日報道，前一日新增29.618萬個發燒病例，新增死亡病例15個。

但是到了16日，朝中社稱，前一日新增39.292萬個發熱患者，新增8個死亡病例。

在朝中社5月17日的報導中，從15日下午6時至16日下午6時境內新增26.951萬個發熱病例，新增死亡病例6個。

短短5天時間，單日新增從一萬多飆升到將近40萬個。

據朝鮮官方數據，自4月底至5月16日，朝鮮累計發熱病例為148.306萬個，其中81.909萬個痊癒，66.391萬個正在接受治療，累計死亡病例56個。



朝鮮領導人金正恩5月12日當天淩晨召開緊急對策會議，決定將防疫防控級別上調至最高級別。朝鮮勞動黨中央政治局5月14日、15日兩次召開緊急會議，討論防疫對策。金正恩15日下令出動人民軍確保新冠藥品供應穩定。

世界衛生組織（WHO）駐朝鮮代表薩爾瓦多（Edwin Ceniza Salvador）12日表示，世衛組織相關人士正與朝鮮保健省方面進行接觸，但尚未正式接到朝鮮有關疫情的報告。據了解，世衛組織正通過新冠疫苗實施計劃（COVAX）原定今年向朝鮮分配128.88萬劑阿斯利康疫苗，但朝鮮未表明接受之意，因此新冠疫苗實施計畫至今不曾向朝鮮提供過疫苗。

在無疫苗免疫基礎的情況下，朝鮮的疫情防控形勢堪憂。

圖為朝鮮領袖金正恩2022年5月14日在平壤出席抗疫策略會議。照片由朝鮮政府提供。（AP）

但值得注意的是，朝鮮疫情爆發後，面對中韓等國表態願意提供援助，朝鮮並沒有第一時間回應。

在5月12日的例行記者會上，中國外交部新聞發言人趙立堅稱中方隨時準備為朝方抗擊疫情全力提供支持幫助。在5月13日的例行記者會上，當被問及中國政府近期是否有支持朝鮮戰勝Omicron變異株的具體安排時，趙立堅的回應是「中方願同朝方一道，在抗擊疫情過程中相互支持，加強合作」。

但2天後，在5月16日的例行記者會上，面對能否確認朝鮮想中方提出抗疫物資請求，中國是否已經提供抗疫物資時，趙立堅的回應仍然是「中方願同包括朝方在內的國際社會一道，相互支持，加強合作，共同打贏疫情防控阻擊戰」。在記者多次追問能否清晰介紹中國將如何幫助朝鮮時，趙立堅的回應則是沒有具體的資訊提供。一言以蔽之，趙立堅既沒有確認朝鮮是否提出了請求，也沒有給出中方提供了什麼幫助的具體資訊。

韓聯社17日引述消息人士的話說朝鮮國營航空公司高麗航空的3架飛機16日上午飛抵中國遼寧省瀋陽市的一處機場裝載醫藥品，並於當天下午返朝。但是16日當天中國外交部發言人在例行記者會上並未證實這些消息。

韓國尹錫悦政府連日來多次公開表明將積極向朝提供人道主義援助，並稱不與政治掛鈎、不談任何條件。但是截至目前朝鮮未有積極回應。

是朝鮮沒有向中韓等國求援，還是朝鮮不願意接受中韓等國的援助？疫情如此嚴峻的情況下，朝鮮到底有何打算？

中國外交部新聞發言人趙立堅近來在例行記者會上接連回應記者們關於朝鮮疫情的提問。（Twitter@Lijian Zhao ）

朝鮮的疫情防控模式和其他國家不同。朝鮮實行全民公費醫療，資源有限，為了避免擠兑現象發生，朝鮮實行居家服退燒藥防疫政策，和中國的集中隔離集中、集中治療不同。從金正恩帶頭捐獻常備藥以及視察藥店看，朝鮮目前短缺的是防疫藥品。

或許中韓能夠立刻提供的基礎防護物資，朝鮮暫時並不短缺，過去一兩年有一定的儲備量。據悉，朝中跨境貨物列車今年1月曾一度重啟運行。朝鮮通過朝中貨物列車進口的物資包含大批藥品和醫療器械。

而藥品銷售方面，疫情以來中國收緊了退燒藥的管理，實行登記銷售制度。藥品出口方面，根據中國國家藥品監督管理局《關於做好疫情防控期間藥品出口監督管理的通知》的規定，中國嚴格規範了藥品出口管理，如果是首次藥品出口，需要對於進口國藥品監督管理局的規定進行詳盡的了解。

也就是說，藥品並非一般常規物資，特殊藥品需要走一定的試驗和註冊流程，並不是可以立刻捐贈和出口的。朝鮮或許已經向中方提出了藥品的購買或援助請求，但中方無論是備貨還是走藥品捐贈程式都需要一定時間。因此短時間內不會有朝鮮求援或者中國援助的細節公布。

圖為2022年5月15日，朝鮮領導人金正恩視察朝鮮平壤一家藥店。（AP）

在防疫上，只要朝鮮有需要，相信中俄以及韓國都會提供幫助。而是否求援，是否接受援助，主動權掌握在朝鮮手裏。最關鍵的是朝鮮的疫情防控安排是否需要。

現有疫情防控形勢下，朝鮮奉行的仍然是鎖國政策。自2020年2月以來，朝鮮的出入境政策就極為嚴格，2021年3月朝鮮制定了《進口物資消毒法》，要對所有進口物資進行消毒，違反相關程式、方法和秩序時，將被予以處罰。如果此時接受大量物資援助意味著需要大規模開放路空通道，消毒等入境壓力則會陡增。若不嚴格控制物資入境程式，可能帶來疫情輸入。因此朝鮮或許沒有能力立刻打開國門，大幅度擴大同外界接觸。朝鮮需要按照自身能夠承受的節奏從境外擴大抗疫物資的入境。

此外，已經主政11年的金正恩有彰顯獨立自主治理能力的需要，極力避免暴露不堪一擊、治理能力脆弱的一面。中國在同朝鮮相處時也很注重維護朝鮮的尊嚴，目前沒有關於朝鮮是否求援、中國是否援助的具體資訊，並不意味着沒有求援沒有援助，可能是相關方面封鎖了消息。