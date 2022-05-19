拜登即將首訪亞太　楊潔篪王毅接連發出警告有三重目的

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪5月18日應約同美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）通電話。

楊潔篪就中美關係提出關切，稱一段時間以來，美方採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行，中方對此堅決反對並予以有力應對。近來美方在台灣問題上的實際行動與表態大相徑庭。如美方執意打「台灣牌」，「中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益，我們說到做到。」

「說到做到」是一種最後通牒式警告。



此外，他還指出，任何出於一己私利損害亞太地區各國根本和長遠利益的行為，都註定走不遠也行不通。任何拉幫結派、搞分裂對抗的企圖都不可能得逞。

值得注意的是，拜登（Joe Biden）將於5月20至24日首訪亞太，分別與韓國新任總統尹錫悦、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議。訪日期間，拜登還會與澳洲、印度與日本領導人召開四方安全對話（QUAD）的峰會。

楊潔篪上述言論間接對拜登亞太行表達了不滿。

頻繁現身直接表達中國外交立場的是楊潔篪和王毅。圖為2021年3月18日至19日，中美高層戰略對話在安克雷奇舉行，3月19日對話結束後，楊潔篪、王毅接受媒體採訪。（新華社）

而在楊潔篪通話沙利文當天，5月18日，中國外長王毅在同日本外相林芳正舉行視頻會晤時，就日美涉華消極動向表明立場。

王毅指出，日方即將主辦美日印澳「四邊機制」峰會。令人關注和警惕的是，美國領導人還未成行，所謂日美聯手對抗中國的論調就已甚囂塵上，搞得烏煙瘴氣。

王毅稱，日美是同盟關係，中日則締結有和平友好條約。日美雙邊合作不應挑動陣營對抗，更不應損害中方的主權、安全和發展利益。希望日方汲取歷史教訓，着眼地區和平穩定，務必謹慎行事，不要為他人火中取栗，不要走以鄰為壑的歧途。

在亞太局勢方面，王毅的言論相較於楊潔篪，更加直白，是對日本的直接警告：不要選邊站隊搞小動作。

在此之前，王毅5月16日同韓國新任外長樸振舉行視頻會晤，王毅說，「今天繼續保持地區開放包容，防範新冷戰風險，反對陣營對抗，關乎中韓兩國的根本利益。」對於韓國，王毅的措辭較為温和，通過強調共同利益的方式表達中方的關切。

可以看出，北京對日本是疾言厲色敲打警告，對韓國好言相勸積極拉攏。對美國既表達了在台灣問題上的不能容忍，又表達了對美國亞太動作的不滿。

日本是美國亞太政策的最有力支持者。圖為3月24日，美國總統拜登（右）與日本首相岸田文雄（左）在比利時布魯塞爾北約總數出席七國集團領導人峰會期間搭肩並行。（AP）

拜登首次亞太行之際，北京就頻繁出言表態，有三重目的。

一是正面打阻擊戰。北京近年來頻繁強調要發揚鬥爭精神，敢於鬥爭、善於鬥爭，在危機中育新機、於變局中開新局。楊潔篪和王毅的動作體現了北京的鬥爭思路，面對不利局面，迎面而上。

二是北京通過直接亮明態度，發出清晰的信號，以牽制日韓等國的動作，同時影響亞太其他國家的選擇。

在拜登政府加大對亞太施加影響力的同時，北京的高壓言行，有利於讓亞太國家三思而後行，不至於美國一拉亞太國家就倒。

亞太國家恪守中立、謹言慎行的局面不會垂手可得。中美兩強對壘的局面已經非常清晰，北京的爭不會悄無聲息，在關鍵時刻表明立場是楊潔篪王毅的題中之義。

三是積極溝通有助於消除不必要的誤解。

楊潔篪5月16日在中共黨報《人民日報》發文提到堅決反對一些人在亞太周邊地區蓄意挑動對抗、傳播虛假資訊、破壞發展合作的行徑。

不同體量的國家有不同的生存哲學，國際政治有陽謀也有陰謀。傳播虛假資訊是手段，是一種陰謀。中國積極同各方直接溝通，無論是好消息還是壞消息，最起碼能夠將話攤開來談，能讓虛假資訊沒有立足之地。