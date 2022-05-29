雪中送炭或趁火打劫？　波蘭對俄烏戰爭的兩大謀算

撰文：祁賓鴻
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作為烏克蘭的鄰國，波蘭自俄烏衝突爆發之初，便高度關注危機演化，並隨局勢變化出台不同應對策略。

回顧2004年，烏克蘭爆發橘色革命，彼時波蘭便高調支持烏方的「親歐」街頭勢力，同時呼籲「以和平方式解決衝突」；騷亂導致烏克蘭政府更迭後，波蘭也迅即承認了新上台的總統尤先科（Viktor Yushchenko）。10年過去，情勢進一步惡化，烏克蘭先是在2014年爆發克里米亞危機，又於同年開始了烏東武裝獨立衝突，波蘭的外顯立場也由此逐步升級，既強烈譴責俄羅斯干預烏克蘭主權，更在往後8年的烏東衝突中，呼籲北約強化東翼軍事部署，以應對俄羅斯日漸迫近的地緣威脅。

2022年俄烏戰爭爆發後，波蘭更在軍事援助與難民議題上，發揮顯著作用。首先，作為與烏克蘭共享長達535公里邊界的鄰國，波蘭開放機場供域外軍援配送，並以鐵路持續對烏輸入大批軍火，同時允准烏方戰鬥人員入境波蘭，接受歐美軍事顧問的指導與訓練；而在難民議題上，根據5月22日聯合國難民署（UNHCR）的數據顯示，波蘭已收容超過350萬的烏克蘭難民，遠超位居第二、收容96萬難民的羅馬尼亞。

由現實視角觀之，戰爭下的波烏關係深化，除有反俄的歷史意識共鳴外，波蘭的地緣考量、政治需求或許更為關鍵。近期的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）出訪，便體現這一趨勢。

2022年4月17日，在波蘭克拉科夫避難的烏克蘭難民，一早便齊集在一所東正教教堂參加崇拜。（Getty Images）

波蘭與烏克蘭正在協商什麼？

5月22日，杜達前往烏克蘭最高拉達（國家議會）演講，是為戰爭爆發以來，首位在最高拉達發表演說的外國元首。而除以「烏克蘭有權決定自己的未來」鼓勵聽眾外，杜達此行也與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）洽談了兩國實務合作。

根據《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）報道，杜達此次訪烏共涉以下幾大外交事務協商：波烏簽訂「睦鄰友好協議」（Neighborhood Agreement）、波烏創建聯合邊境海關管制（joint border customs control）、烏方授予在烏波蘭公民「特殊法律地位」。

針對「睦鄰友好協議」議題，杜達表示，有鑑於華沙與基輔的關係升温，雙方應簽訂新雙邊協議，涵納此次戰時創建的合作機制。對此澤連斯基回應，「經營與波蘭的關係，是當今烏克蘭最優先事務之一。」其隨後補充，波烏專家將着手研究相關文件，再轉交兩國政治部門展開協商。杜達則指出，若雙方能在2023年1月前完成簽署，此協議將具歷史紀念意義，畢竟此一時間恰是「一月起義」160周年，「1863年1月，波蘭人與烏克蘭人也曾共同對俄作戰。」

2022年5月3日，一名烏克蘭母親帶着孩子，準備坐巴士逃到波蘭。 （Getty）

而相較於「睦鄰友好協議」的模糊醖釀，另兩項事務的協商便相對具體。在波烏創建聯合邊境海關管制議題上，澤連斯基最早曾於3月表示「我們與友好的波蘭不再有邊界」，杜達亦曾在5月上旬提到「希望未來和烏克蘭沒有國界」。細究兩人前述語境，應是始於難民接收議題，進而深化到「為加入歐盟」而準備的海關與邊境聯合管制。

澤連斯基在與杜達的會談中表示，波烏將在不久的未來簽署協議，創建聯合邊境與海關管制，「當烏克蘭成為歐盟成員國時，波烏更將簽署單一有條件的邊界協議。」澤連斯基強調，所有的必要決定，都將首先為「烏克蘭的歐盟候選地位」服務，並感謝波蘭多年來「保護烏克蘭在歐洲大陸的利益」。杜達同時提議，兩國可研擬興建連通基輔與華沙的高速鐵路，

而針對「授予在烏波蘭公民特殊法律地位」，澤連斯基表示此一安排是對波蘭的「鏡像回應」。其指出，波蘭議會通過了善待烏克蘭難民的新法，「這是一個史無前例的決定，因戰爭而被迫移居波蘭的烏克蘭公民，將獲得與波蘭公民幾乎相同的權利和機會，擁有合法的居住、就業、教育、醫療和社會保障。這樣一大步，只有烏克蘭的好朋友才能做到。」

回顧戰爭初發的3月9日，波蘭議會通過了澤連斯基所述的新法，並由總統杜達簽署執行。其內容包含授予烏克蘭公民及其沒有公民身份的家庭成員，在波蘭逗留的合法性。根據法律，烏克蘭公民將可以在波蘭合法停留18個月，並可在入境該國停留9個月後，申請臨時3年的難民居留。除此之外，該法案也保障了烏克蘭難民的工作許可、醫療服務取得。

2022年3月26日，烏克蘭外長庫列巴（左二）與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（左一）在波蘭華沙與美國總統拜登會面。（AP）

俄烏戰爭帶給波蘭雙重機遇

綜合上述三大事務協商可見，波蘭正積極利用俄烏戰爭帶來的政治與地緣窗口，極大化自己的國家利益。排除尚未成形的「睦鄰友好協議」，相對具體的「創建聯合邊境海關管制」、授予在烏波蘭公民「特殊法律地位」等，皆有助於提升兩國的人才與貨物流動，後者尤其引發了一系列陰謀論猜想。

5月22日澤連斯基宣佈，自己正計劃向最高拉達提交「授予在烏波蘭公民特殊法律地位」的相關法案，網上隨後流出了「草案細節」，內容大致如下：第一，在烏波蘭人可當選烏克蘭民選職位，並可被任命為烏克蘭各州和地方政府官員；第二，波蘭人可完全接觸到烏克蘭戰略相關企業的機密資料；第三，波蘭人擁有被任命為烏克蘭法官的權利；第四，波烏兩國執法機構、情報組織、武裝部隊和國家授權使用武力的其他機構將被整合。

如此近似「二十一條」的不平等內容，引發了「波蘭趁火打劫」的輿論爭議，並強化了「波蘭即將併吞西烏克蘭」的網上傳言可信度。但事實上，上述「草案內容」源於網路自媒體，不僅未獲波烏兩國官方機構證實，甚至也無任何西方媒體、相關大國為此背書，美國如此，歐盟與俄羅斯亦然。

平心而論，波烏之間雖有歷史問題，波蘭內部極右翼也主張「奪回波蘭的利沃夫」、「西烏克蘭屬於波蘭」，但單以異想天開的領土野心解釋波蘭如今所為，不免過於扁平。

2020年6月17日，波蘭總統杜達於塞羅茨克會見支持者。（AP）

首先，從政治角度來看，大舉援助烏克蘭、收容烏克蘭難民，將能為波蘭創建一定道德制高點，修復其在歐盟內部「人權低落」的形象劣勢。2015年10月，右翼法律與公正黨在波蘭大選中獲勝，保守政治勢力由此大舉回潮，杜達本人便不只一次發表不符歐盟「政治正確」標準的爭議言論，例如稱「政府有責任保護波蘭人免受難民可能帶來的流行病」、「LGBTQ乃是境外勢力滲透波蘭的意識形態，比共產主義對人類的破壞性更大。」

2021年1月，波蘭更是出台全歐最嚴厲的墮胎法案，規定婦女只有在遭到性侵害、生命受威脅等極端情況下才被允許墮胎。此一法案雖不近人情，卻合乎天主教意識濃厚的波蘭保守社群主張，也回應了部分波蘭民眾對國家出生率持續下降的擔憂。但可想而知，歐盟必會有所回應，諸如「侵犯人權」、「民主倒退」等詞語便成了彼時波蘭的關鍵字。

然此次俄烏衝突爆發後，波蘭藉着實際行動，舉國打造「抗俄保烏」的道德堡壘，歐盟與西方自也不便再批評「前塵往事」。長遠來看，杜達此舉為保守勢力的執政削減了外部壓力，有助降低日後遭歐盟藉此掣肘的概率。

2021年1月27日，波蘭華沙有示威者反對收緊墮胎法律。（Getty Images）

第二，波蘭在烏克蘭危機中的積極作為，包括近期一系列深化波烏交流的外交協商，乃是意在形塑「滿足自身地緣安全需求」的外部條件。自2004年烏克蘭第一次顏色革命起，波蘭的對烏政策便圍繞一大主旨進行「沒有自由的烏克蘭，便沒有自由的波蘭」。此處「自由」並非意指自由主義，而是聚焦「親美反俄」意識形態，波蘭認為，一個「不親俄」的烏克蘭，更能充當東歐的反俄前線，帶給包括波蘭在內的區域國家，更多地緣安全保障。

如今俄烏衝突走到戰爭境地，波蘭自然不會幻想「莫斯科包圍戰」可能發生，但其也不能坐視烏克蘭迅速成為「下一個芬蘭」，導致自己直接與親俄勢力接壤。故戰爭開始後，波蘭持續充當援烏樞紐，希望能至少延長烏克蘭的抵抗時間，以催生戰場之外其他變數，例如普京（Vladimir Putin）政權垮台、俄羅斯經濟崩潰被迫撤軍等。

但現實顯然不照上述設想發展，烏克蘭即便抵抗意志堅強，仍被俄軍寸寸蠶食，俄羅斯則成功撐過西方制裁，短期之內難見政權變天跡象。眼見情況如此，波蘭開始了第二預案：確保烏克蘭至少存在「親波勢力」。觀察戰場走勢，烏克蘭已沒有逐出俄軍的希望，但俄軍同樣無法拿下烏克蘭全境，不論戰爭結果如何，分裂的烏克蘭已成定局，哈爾科夫（Kharkiv）、赫爾松（Kherson）等地即便不加入俄羅斯，也必然是莫斯科往後的既定勢力範圍。

在此境況下，波蘭至少要預先確立，自己同烏克蘭存在不敵對的「特殊關係」；至於網傳所謂「趁勢併吞西烏克蘭」，不僅波蘭自身的政經量體、軍事能力，皆難支撐這一戰略冒進，其結果更可能賠上波蘭與歐盟的關係。簡言之，對當今波蘭而言，從外交事務協商着手推進波烏關係，才是相對符合現實的理性決策。

冷戰過後，地緣安全始終是中東歐的區域重點議題。此處小國眾多，卻無一國可對區域穩定發揮絕對影響力。時至今日，域外大國的博弈仍是宰制此處的關鍵力量，如若外部環境相對友好，中東歐便能維持一定程度的安全氛圍；然伴隨近年俄烏衝突持續升級，北約、美國與俄羅斯皆不斷提升圍繞此處的軍事存在，中東歐的安全格局已與過往不同。在此境況下，波蘭對俄烏衝突的系列回應，雖有國家利益考量，卻也反映了時代變動的撕扯震盪。

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