洛杉磯美洲峰會：抗俄制華之際的後院失火？

第九屆美洲峰會將6月6日至10日在美國加州洛杉磯舉行，是該峰會自1994年在佛羅里達州邁阿密成立以來，首次在美國國土上舉行的會議。從拜登近來在與印太相關的外交活動看來，由美國-東盟特別峰會、印太經濟框架（IPEF）成立，到美日印澳四方安全對話（Quad）峰會，各國給面子參與往往是初步成功的定義。然而，在這場美洲峰會即將舉行之際，人們尚不清楚到底誰會來、誰不會來。



美洲峰會可算是上世紀80年代拉美民主化、蘇聯解體之後的產物，在其首屆會議上，時任美國總統克林頓（Bill Clinton）就指出了建立美洲自貿區的倡議，如今這還是「只聞樓梯響」。

這一次峰會，原該是美國區域外交的回歸。然而，拜登當局的「價格觀外交」，與特朗普只着重「美國優先」的拉美政策相比，卻有不一樣的缺點。當拜登將世界大勢描述成民主對抗專制之際，區內被美國視為專制、不尊重人權的國家，即古巴、尼加拉瓜與委內瑞拉三國，未有獲得邀請與會。此舉就引起了拉美不少國家不滿。

波利維亞、智利、洪都拉斯、墨西哥、阿根廷等國都對這些國家被拒諸門外表達過不滿。墨西哥的左翼總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）曾表明，如果上述的國家不獲邀請，他就不會親身出席。洪都拉斯方面也確定只會派外長出席，即使新上任的左翼政府在反貪方面願與美國合作。

截至6月2日，白宮依然未有就邀請名單達成最後版本。一位白宮拉美顧問稱「我們還有一些最後的考慮」。

2021年11月，洛佩斯到訪白宮與拜登會面。（Getty Images）

除了邀請名單的爭議外，拜登當局未有明確的拉美政策，也使得區內領袖不太願意花費時間、精力參與這場在洛杉磯的外交表演。例如與拜登當局關係有一定張力的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）曾表示不會參與，最終在前幾天才獲得拜登上任以來的首次通電，最終說服了博爾索納羅出席。而拉美另一大國阿根廷的總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）也是到拜登6月1日親自致電之後才確定出席。

雖然新冠疫情、衛生、經濟、教育、氣候等各大跨國議題都在議程之上，但對於美國而言，這些問題都難以與邊境移民的問題區分開來。如今拜登當局只能靠特朗普時代的抗疫特別措施驅離難民，如果墨西哥總統缺席，這將大大減弱對峰會的潛在成效。

在過去數周，拜登當局的外交努力似乎就聚焦在如何說服洛佩斯與會。

在國內的政治壓力之下，拜登無法如奧巴馬藉2015年巴拿馬第七屆美洲峰會與勞爾卡斯特羅（Raul Castro）握手破冰一般重新為美國與古巴的關係解凍；對於委內瑞拉的馬杜羅（Nicolas Maduro）政府，拜登此前為解俄烏戰爭推高能源價格的問題派官員訪問，早已引起美國國內指責，如今也不敢過於冒進地與委國修好。

2016年3月，奧巴馬成為88年來首位訪問古巴的美國總統。圖為他當時與時任總統勞爾卡斯特羅握手的合照。（Getty Images）

5月中，拜登就特別對古巴和委內瑞拉兩國小規模放寬制裁，一方面加快古巴到美的簽證審批、撤回美國古巴人匯款回家的上限，另一方面則容許雪佛龍（Chevron）與馬杜羅政府啟動石油開採的談判。這些行動似乎是希望這些國家能說服墨西哥總統出席美洲峰會。到5月30日，墨西哥總統洛佩斯依然表示正就邀請名單與美國溝通；而白宮官員則表示正考慮引入古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜三國聲音的選項。

相較於這種誰會來配合美國外交表演的爭議，中國近年卻大力展開了與拉丁美洲的合作，從貸款到投資都累計以數百甚至過千億美元計算，是拉美的第二大貿易夥伴，也是區內不少農業、礦業和能源出口的主要市場，疫情期間不少拉美國家大量使用了中國疫苗，而至少20個區內國家亦已加入了一帶一路倡議。即使區內民眾對於美國的整體印象依然比中國為佳，這種此消彼長的外交影響力卻愈來愈明顯。

無論6月6日峰會開幕之時「誰來誰不來」的猜測會得到哪一種最終解答，這一場賓客名單也不能確定的峰會只會將美國近鄰外交的缺失展現人前。