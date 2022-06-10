開戰的戰略風險降低後　中印應着力重建邊界穩定機制

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）日前訪問捷克和斯洛伐克時稱印中關係與俄烏衝突無關，印度完全有能力管理與中國的關係。這是印度對歐洲拋出來的聯合應對中國橄欖枝的拒絕。近年來印度也曾多次拒絕美國拋出的聯手應對中國的提議。

歐洲和美國希望借題發揮的是中印邊界爭端。印度不引外力介入，不在邊界問題上走極端，是重大戰略利好。說明印度極為看重目前在中美俄歐之間的中立，基本上可以從戰略上解除邊界頻繁對峙可能導致的開戰風險。



「唯一比有意的衝突更糟糕的是無意的衝突」，既然中印對雙邊關係的重要性有着一致的判斷，也認為邊界爭端是雙邊關係的隱患，就應該採取更加務實的做法為邊界的穩定掃清障礙。

2020年6月的加勒萬衝突是1975年以來中印邊境衝突中首次有人員死亡的情況出現。事態的嚴重性不言而喻。2020年6月後印度取消了對中印邊境一線印度士兵使用槍支的限制。雙方能否通過談判重回不開槍的共識非常關鍵。讓中印士兵今後在相遇時自覺使用冷兵器對抗並不現實，也是冒險之舉。

印度外長蘇傑生曾擔任印度駐華大使，莫迪任命他主理印度外交，說明非常看重對華關係。（VCG）

加勒萬事件後，中印邊界並未恢復平靜，一直處於談判狀態。印度的訴求是將局勢恢復到2020年4月之前的狀態。印度認為經過多輪軍長級會談和邊境事務機制會議，兩國軍隊實現了邊境西段大部分地區脱離接觸，應儘快完成剩餘地區的脱離接觸。而中方則認為脱離接觸後邊界形勢已經日趨穩定實現常態化管控，下一步採取有效措施防止誤解誤判。

一言以蔽之，印度認為事情沒完，中國認為事情告一段落。

從具體事務的角度看，中印需要更新邊界維穩措施。過去中印邊界基礎設施狀況都有欠缺，雙方巡邏部隊的相遇幾率較小。以往雙方協議重在規定雙方人員相遇時脱離接觸不形成對峙。現如今中印均擴建了邊界設施，許多以前不易抵達的地區現在變得容易進入，雙方的相遇也因此變得更加頻繁。以往雙方的協議和信任建設措施需要更新才能適應新的情況。

不應該是印度簡單要求回到2020年4月之前的狀態，也不應該是中方憑藉強大的基建能力迅速推進建設讓印度接受現實。如何在新階段重構信任是關鍵。邊界問題短期內無法徹底解決是現實。因時而動，積極管控問題頻發對雙邊關係的損害是當務之急。