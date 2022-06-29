瑞典芬蘭申請加入北約　土耳其撤銷否決意義幾何？

當地時間6月28日，在土耳其、瑞典和芬蘭三國政府首腦與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）進行談判後，土耳其撤回了否決瑞典和芬蘭兩國進入北約的決議，同意上述兩國加入北約。這是土耳其在瑞典芬蘭加入北約問題上態度的重大轉變。



俄烏衝突爆發後，瑞典芬蘭5月18日放棄長期奉行的中立和不結盟政策正式申請加入北約，但遭到北約成員國土耳其的公開反對。土耳其給出的理由包括芬蘭和瑞典公開支持庫爾德工人黨。

土耳其此次撤銷否決的公開原因是土耳其、芬蘭和瑞典簽署了三方備忘錄。根據備忘錄，芬蘭和瑞典將明確譴責所有恐怖組織針對土耳其進行的襲擊，承諾阻止庫爾德工人黨和其他相關組織及個人的活動。也就是說土耳其的要求得到了滿足。

而值得注意的是，近年來北約不斷東擴，俄羅斯出兵烏克蘭的原因正是北約侵犯了俄羅斯的地緣政治利益。

此番芬蘭和瑞典如果能夠順利加入北約，俄羅斯與北約成員國的陸地邊界長度將幾乎增加一倍，波羅的海將成為「北約內海」，俄羅斯在波羅的海和北極圈沿岸的地區將被北約成員國包圍。

也就是說，此番土耳其撤銷否決對俄羅斯十分不利。

土耳其5月當即提出反對後，瑞典芬蘭等國家積極同土耳其溝通。如果說備忘錄是土耳其從瑞典芬蘭一方得到了想要的回報。那麼從利益最大化的角度考慮，土耳其打算如何利用自己的關鍵表決權從俄羅斯那裏得到回報呢？

俄羅斯會坐視土耳其撤銷否決嗎？土耳其現在撤銷否決，未來會否待俄土達成共識後以瑞典、芬蘭打擊庫爾德不力重拾否決呢？

俄土近年來合作密切。圖為土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普京於索契（Sochi）商討敍利亞局勢。（美聯社）

過去幾年俄羅斯土耳其在敍利亞反恐戰爭中建立起了密切的聯繫，土耳其還積極調停烏克蘭同俄羅斯的停火談判。土耳其會不考慮瑞典芬蘭加入北約對俄羅斯的影響嗎？瑞典、芬蘭加入北約背後是俄羅斯和以美國為首的北約之間的鬥爭。土耳其會符合針對俄羅斯的行動嗎？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾說瑞典、芬蘭加入北約不對俄羅斯構成直接威脅，不過，北約軍事基礎設施在兩國領土上的擴張必然會引起俄方回應。「具體如何回應，取決於對俄方造成何種威脅」——俄羅斯對瑞典、芬蘭加入北約的態度到底如何？這將決定瑞典、芬蘭加入北約的進程會否一帆風順。

因此，土耳其撤銷否決並不是代表事情的終結。