安倍晉三中槍身亡：日本參院選舉前夕的關鍵時刻

現年67歲的日本前首相安倍晉三（Shinzo Abe）於今早（8日）約11時25分，於奈良為參議院選舉站台發表演說期間中槍倒下，惟經搶救得不治，終年67歲。日本原訂於周日（10日）舉行參議院選舉，安倍近日亦馬不停蹄為自民黨候選人站台，本預期民間不特別踴躍這場選舉，卻迎來前首相安倍突如其來離世的噩耗。



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報道指出，安倍今日由東京羽田機場飛往奈良演講，並預定前往京都發表街頭演說。據當地傳媒報道，事發地點位於奈良市的大和西大寺站附近，安倍是從後被人用散彈槍攻擊，現場傳出至少兩下槍聲，事後安倍失去意識，心肺功能停頓。警方於現場將一名佩帶眼鏡、口罩的年輕成年男子制服，並搜獲了一支槍械，暫時未知他的行兇動機。

事發時，安倍晉三正為黨內參選人佐滕啟站台，並發表演說。安倍同日原定於下午在京都及琦玉縣出席另外兩場街頭演說會，縱使安倍於2020年又因潰瘍性結腸炎復發，基於健康憂慮再度請辭，但過去兩年來仍活躍於日本政壇及自民黨內。

安倍晉三是日本在任時間最長的首相，曾於2006年至2007年間和2012年至2020年間兩度擔任首相。受到消息拖累，日本股市升幅大為收窄，今日收報26,517點。

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選舉在即 岸田望擺脫安倍影子

對於即將舉行的參議院選舉，有分析指出安倍所屬的執政自由民主黨（LDP）在是次選舉中表現強勢，預計將使得首相岸田文雄（Fumio Kishida）能更穩定地掌控這個政黨，並讓他走出前任強勢領導人的影子，確立其首相地位。假如自民黨的表現一如民調般理想，將有助鞏固岸田在黨內未來三年的領導地位，日本下一次全國性選舉最快要到2025年底前才舉行。

如果選舉結果順利的話，外界預期岸田有機會增加國防開支，並可能推動修改和平憲法，這是即使日本在位最長、經已在2020年卸任的鷹派首相安倍晉三也無法做到的事。華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）的後藤志保子（Shihoko Goto）表示：「這確實是岸田從舞台中央升起，並確立他自己首相地位的機會，可以讓他由安倍晉三的陰影下走出來。」

2021年9月29日，岸田在自民黨總裁選舉中擊敗河野太郎、高市早苗等對手，當選新一屆自民黨總裁，並於2021年10月4日就任日本第100任首相。這位曾在安倍手下擔任外務大臣的岸田，一直希望與他的前上司保持距離。岸田反對過去10年新自由主義式的「安倍經濟學」（Abenomics），轉而提倡強調更大財富分配的「新資本主義」（new capitalism）以促進經濟增長。

安倍晉三是日本任職時間最長的首相。(Getty)

執政聯盟力爭過半 選後施政受矚目

據近期的民調顯示，自民黨在即將舉行的選舉中，將至少會拿下125席中的60席，相較目前的55席為多。這令該黨能夠與盟友公明黨（Komeito）維持在參議院的多數議席。不過，岸田近期的支持率已由5月份66%高位回落，日本放送協會6月底的最新民調顯示，只有50%選民支持政府。因此，如果自民黨在是次選舉中表現未如理想，岸田可能會讓面臨黨內的挑戰。

目前，自民黨在選舉最大的不利因素是通脹。雖然以全球情況來看，日本的通脹仍屬溫和，惟也處於多年來的最高水平，為不少家庭帶來壓力，有許多家庭在過去20年中都沒有獲得加薪。這經已使得許多選民對自民黨心感不滿。

外界預料自民黨在本屆選舉應表現強勢。(Getty)

岸田早前承諾會大幅增加國防開支，以應對區域的脆弱安全情勢，惟他未有說明要增加多少以及將如何籌措經費。最近的民調顯示，近三分二的選民支持強化軍事發展，反映出對中國力量的擔憂，也可能顯示大眾對修改日本憲法的抗拒出現軟化。此外，過去在自民黨中屬於較鴿派的岸田，立場已經向右傾，並表示憲法的部分內容可能有「過時和不足的地方」。

最後，屬溫和派的岸田的最大優勢，是較偶然表現好鬥的安倍「更討人喜歡」，讓他有較大的施政空間。後藤志保子說：「岸田推動的部分特定政策，包括增加國防支出，實際上並沒有遭遇選民真正的反對。」