在訊息戰中穿插突圍：俄羅斯的「術」與「勢」

自2月24日俄烏衝突爆發起，訊息戰便始終是熱門話題。

2022 年 8 月 9 日，《紐約時報》（New York Times）報道，儘管自2月以來，多數社交媒體已對俄羅斯媒體的官方帳戶採取措施限制，例如《今日俄羅斯》（RT）便被Facebook、Instagram、TikTok、Youtube等平台限流或強制下架，《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）的處境亦不遑多讓。但半年過後回顧戰果，此般圍剿似乎未竟全功。

該篇報道指出，儘管各大平台接連封禁RT，但有鑑於禁令發起方大多隻關注自身慣用語言，例如英語、法語、德語，執法資源更有超過80%是英語，加上禁令並非以「一攬子」形式發出，而是多次逐步積累而成，故種種禁令執行下來，雖說確實打擊了俄羅斯的宣傳管道，卻也同時擠壓出地區和語言的「楚河漢界」：在西班牙語、阿拉伯語甚至日語平台上，俄羅斯媒體的流量不減反增。

以西班牙語輿論場為例，RT en Español、Sputnik Mundo與RT Play en Español皆是拉丁美洲的Facebook頁面瀏覽量排行前十，RT en Español尤其是拉美區域「可信度頗高」的媒體，其網站整體有42%的流量來自阿根廷、委內瑞拉和墨西哥；Facebook頁面則有1,800萬粉絲，超過RT的英語網站與CNN的西班牙語頻道。

除此之外，戰爭爆發後至3月中旬，RT在Facebook上的阿拉伯語頁面RT Online，也被統計出高達187%互動增長率；日本的Sputnik主頁流量同樣有所上升，足見西班牙輿論場的現象並非孤例。

從當下的國際傳媒與話語結構來看，RT與Sputnik的逆勢突圍，既因俄羅斯擅於操作「術」，也與其所憑藉的「勢」有關。

今日俄羅斯（RT）為2005年底開播的俄羅斯國營電視台，主要針對歐美觀眾，因其迥異於歐美正統的親俄論述，而在歐美民間享有頗大影響力，與此同時亦備受爭議和詬病。（Getty）

「術」：如何在制裁下遍地開花

首先，訊息戰的重點在於敘事的版圖爭搶，也就是在曝光自身宣傳話語後，使論述內容為人所信服，甚至足以同相反敘事形成抗衡。在此脈絡下，宣傳平台與渠道的暢通是第一要務，否則縱使論述戰線排布周全，也終究是有口難言。

而俄羅斯在戰火爆發後，便迅速陷入被「強制聾啞」的劣勢：2月27日起，歐盟宣佈禁止RT和Sputnik在27個成員國的業務，此一禁令連帶影響了英國與新加坡等非歐盟地區的RT電視網絡，因其同樣仰賴來自歐盟的信號源；Facebook、Instagram和TikTok則於2月28日起，限制歐盟用戶使用RT和Sputnik的社交媒體內容；微軟也在同日移除了MSN、微軟商店和微軟廣告網絡中，RT和Sputnik的相關內容；YouTube自3月1日起，禁止用戶訪問歐盟國家與英國地區的RT和Sputnik頻道，並於3月11日，正式在全球範圍內屏蔽RT與Sputnik；Apple也於3月1日宣佈，在除俄羅斯以外的所有國家、地區的App Store中，刪除RT和Sputnik；Reddit亦於3月3日起禁用RT與Sputnik的鏈接；3月4日，RT America宣佈關閉。

如此圍剿，確實一度讓俄羅斯的宣傳陷入絕境；但在短暫的混亂後，俄方迅速站穩陣腳，以「術」殺出重圍。

俄羅斯入侵烏克蘭後，Twitter、IG和臉書等社群媒體紛紛祭出制裁，停止在俄羅斯提供服務，使大陸的社群媒體成為俄人能對外發聲的的少數管道之一。美俄駐北京大使館近日就在微博槓上，針對打壓媒體問題陷入唇槍舌戰。（微博截圖）

根據總部位於倫敦的「戰略對話研究所」（ISD）於7月發出的調查報告，俄羅斯分別透過四種類型的網站，在歐盟制裁的槍林彈雨中穿梭：第一，指向RT服務器、且是並在戰爭爆發後新創建的RT域名變體網站；第二，與RT頁面完全鏡像的網站，但不能直接歸屬於RT的官方出口；第三，從RT全文複製文章的網站；第四，將流量引導至RT的引流網站。

其中，第一與第二種類型網站，在3月至7月間已累積數百萬的瀏覽量，關鍵便是RT官方帳戶在社交媒體上的分享，即便用戶無法從歐洲位置訪問RT 的Facebook帳戶，Twitter用戶仍可通過手動更改帳戶位置，輕鬆規避此一禁令。此外，四種網站的內容皆未被Google搜索結果所過濾，故讀者仍有可能通過搜尋引擎，而將流量貢獻給RT內容。

以德語輿論場為例，在原有的RT Deutsch（域名「deutsch.rt.com」）遭封禁後，RT迅速推出了新的變體網站（域名「rtde.site」），繼續運營德語版新聞網。

而在戰果豐碩的西班牙語輿論場，RT更是多管齊下。在2月至4月期間，RT官方Twitter帳戶分享了域名「es.rt.com」和「actualidad.rt.com」的網站鏈接，兩者皆屬「rt.com」官方網站的子領域；4月開始，RT官方Twitter開始大量分享域名「actualidad-rt.com」、「esrt.press」、「estr.online」的網站鏈接，這些網站無一例外，皆是RT西班牙語新聞網站的複製，RT官方Twitter甚至會發文貼出連結，提醒讀者：「如果頁面無法正常工作，您可以試試這個地址」。

而除歐盟外，RT亦在美國與加拿大殺出重圍，分別於美國視頻共享平台 Gab TV、加拿大的視頻分享網站Rumble上創建頻道，持續播送RT的24小時直播節目。

哈薩克斯坦總統託卡耶夫（右）受邀出席第25屆聖彼德堡國際經濟論壇，並與普京（中）展開現場對談，該環節主持人為《今日俄羅斯》（Rossiya Segodnya）主編西蒙尼揚（左）。（克里姆林宮供圖）

「勢」：人們對西方敘事的厭惡

事態發展至此，西方的圍堵可謂功敗垂成，俄羅斯原有的宣傳管道確實在多數平台上遭遇截殺，但百密總有一疏，莫斯科正是藉此「一疏」延續戰線，繼續訊息戰的宣傳基調。然而上述操作不過是「術」的展演，俄羅斯的訊息戰之所以能引發迴響，關鍵還是「勢」的變化，也就是全球閲聽人對西方敘事的厭惡。

回顧2003年冷戰結束之初的伊拉克戰爭，彼時全球幾乎少有聲音質疑美國興戰，即便電視轉播的炮火如此無情，當地民眾的哭喊何其慘烈，全球多數閲聽人依舊深信這是「必要的犧牲」，是為解放伊拉克、推翻獨裁侯賽因（Saddam Hussein）政權、讓當地成為中東民主基石的「正義之戰」。

然在當地軍民付出慘痛代價後，伊拉克或許成了符合美國標準的「民主國家」，擁有定期且公開的議會選舉，但戰火摧毀的經濟榮景難再復甦，羸弱的中央政府無法回覆故有領土，「伊斯蘭國」（IS）等極端組織更是遍地叢生。由結果觀之，美國確實重塑了伊拉克，但這樣的伊拉克與其當初誇下海口的光明畫面相差甚遠，甚至予人每況愈下的荒涼感。

伊拉克政局持續不穩，一批示威者7月30日衝入首都巴格達綠區，並在一個噴泉休息消暑。（AP）

此後伴隨美國的干涉與許諾日漸破產，包括在多年後被人嘲諷為「阿拉伯之冬」的2010年中東劇變，以及日漸引發負面輿論的「顏色革命」，有部分全球閲聽人開始對西方敘事產生逆反情緒，認為所謂大行其道的「自由民主」，不過是門羅主義全球化的糖衣毒藥；而西方譴責的獨裁者與暴君，反是遭「自由民主」大棒迫害的蒙冤者；被「民主化」、「顏色革命」席捲的地區，則往往是廢墟多於建設。由此視角觀之，伊拉克戰爭看起來更像一塊多米諾骨牌，而非僅是一次美式例外主義的展現。

平心而論，以美國為首的西方陣營，其對外干預邏輯、行動內涵長期以來並未發生顯著變化，皆是在地緣政治盤算，夾雜長遠的政治意識形態陣營塑造考量下，以「自由民主」為宣傳話語，煽動並協助組織暴力為行動，干預一地的內生政治運作，以強化自身對該地的宰制，在中東與非洲如此，於烏克蘭等中東歐地區亦然。但全球民眾的感官不可能永遠閉塞，尤其進入網路時代後，上述地區的紛亂可謂「鐵證如山」；此外伴隨美國的政經實力日漸萎縮，中俄等新興國家市場崛起，不少排斥西方陳舊敘事的閲聽人，開始集結在西方宣傳的對立面，並讓原本位處輿論場下風的非西方國家，有了遂行宣傳的底氣與空間。

早在俄烏戰爭前，2021年的阿富汗變天便是一次震撼。20年前塔利班仍是迫害少數族裔、壓迫女權、反現代化、保守倒退的「邪惡集團」，集滿所有負面標籤、聲名狼藉；此次重奪政權，卻意外在全球網路收穫不少好評，甚至有人將其比喻為「解放者」，帶領阿富汗民眾擺脱美帝國主義宰制。如此浪漫化敘事之所以盛行，關鍵並非剛接管政權的塔利班是否改頭換面，甚至也與其是否利用網路宣傳突圍無關，而是西方敘事譴責在前之故。

8月14日，阿富汗喀布爾，阿富汗女孩在秘密學校閲讀課本。目前塔利班准許女性大學生上課學習，但中學一日不放寬，未來也不會有女性學生升讀大學。（Getty Images）

同理，此次俄羅斯之所以能在西班牙語、阿拉伯語甚至是中文用戶間，推廣自己的俄烏衝突敘事，包括北約持續東擴、頓巴斯地區發生種族滅絕、烏克蘭新納粹暴行氾濫、美國在烏克蘭廣設生物實驗室等，除了因其善用傳媒、網路工具遂行突圍外，關鍵便是上述語言的輿論場，早已聚集許多對西方版本敘事不滿的人群。而不滿情緒的根源，除因西方一貫的「自由民主」話語幾近破產外，也與中東、拉美、中國近年的與美摩擦息息相關。

簡言之，俄羅斯此次宣傳訊息戰，在遭逢了西方聯合圍剿後，仍能殺出一條血路，既是因其掌握了突圍的技巧與工具，也是因為早在莫斯科行動前，便有數量可觀的人群，在情感上選擇了與西方相反的敘事戰線。