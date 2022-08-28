伊核協議談判與拜登下令空襲敘利亞：衰弱霸權對上「失控」中東

8月23日，在美國總統拜登（Joe Biden）授意下，美軍對敘利亞「伊朗伊斯蘭革命衛隊支持團體」所在的多個目標進行空襲，地點集中在東北部城市代爾祖爾（Deir ez-Zor）。

此前美軍曾在8月15日表示，有多架無人機襲擊美軍在敘利亞坦夫（Al-Tanf）的基地，但未致人員傷亡。23日空襲後，美軍則稱行動目的是「中斷或威懾」伊方支持團體，以「保護美軍」免再遭受類似15日的相關襲擊。換言之，這是一場「報復行動」，然美軍中央司令部發言人布奇諾（Joe Buccino）同時強調，拜登要求此次襲擊必須是一次「相稱、審慎」的行動，為的是管控事態升級的風險。

與此同時，眼下正是伊朗核協議談判的關鍵時刻。8月8日，歐盟向伊核協議相關方提交關於恢復履約的「最終文本」。伊朗已於15日提交答覆，歐盟與美國則在16日表示，正在研究伊朗的答覆。而從結果來看，此次空襲並未太過影響雙方談判，8月24日伊朗外交部表示，已經收到美方針對伊朗提議取消制裁的回應，並將在充分研究後予以回覆。

據《半島電視台》（Al-Jazeera）由知情人士處獲得的消息，如若雙方此次能順利簽署協議，新版本的協議將在60天內分4個階段實施，且將在協議正式簽署的第二天，解除針對伊朗17家銀行和150家經濟機構的制裁，德黑蘭方面則將立即開始撤銷為推進核技術而採取的相關措施；在協定簽署後的120天內，伊朗將被允許出口5,000萬桶石油。

而由美國上述兩方向的動作來看，不論是撤軍敘利亞後的有限度打擊，或是與伊朗進行的核協議談判，都側寫了美國的戰略趨勢：如今的華盛頓已無意在中東多做高強度軍事糾纏，更對短期內推翻伊朗神權政府不抱期待。簡言之，經歷多年的高強度投入，美國正在逐漸「放棄」中東。

2022年8月5日，太陽在奧地利科堡宮（Palais Coburg）後方落下，美伊間接的核會談在科堡宮舉行。關於恢復《聯合全面行動計劃》 （JCPOA，簡稱伊朗核協議）的新一輪會談當天在維也納開始。（AP）

圍繞「美國國家利益」的辯論

當然，所謂「放棄」並不意味全然抽身，而是美國在遭遇一系列軍事透支後，只能被迫校正戰略，逐步減少對中東的不必要干涉。

回顧過往，1979年蘇聯入侵阿富汗、伊朗爆發了伊斯蘭革命，兩處政權的變天引發美國對中東失守的恐懼，後者遂於1980年提出「卡特主義」（Carter Doctrine），強調若有必要，美國將對海灣國家用兵以保衛自身利益。此一政策雖是對蘇聯擴張的回應，卻也是美國軍事介入中東的前聲；而後2001年的「九一一」恐襲加劇了這一傾向，小布殊（George W. Bush，又譯作小布什、小布希）政府於同年發動阿富汗戰爭，推翻塔利班政權，並在2003年接續入侵伊拉克，拉開「全球反恐戰爭」序幕。

然在推翻阿富汗與伊拉克兩地政權後，美國揮霍了自己長年標舉的「自由民主」話語，也陷入「走與留」的漫長掙扎。一來，兩場中東戰爭導致數十萬人殞命，造成2至3萬億美元的經濟損失，更讓教派衝突激化、難民危機不止；二來，過度追求在中東的武力宰制，導致美國連帶提高了軍事投入，長此以往反噬了國內政治秩序，不僅排擠民生支出、加劇財政赤字，也讓奧巴馬（Barack Obama，又譯作歐巴馬）以降的歷任美國總統在「增兵或撤軍」議題上，陷入兩難的決策深淵。

而圍繞上述局勢變化，美國政界、學術界以「國家利益」為核心，裂解出了兩大辯論陣營。

2022年8月15日，阿富汗塔利班成員在美國駐喀布爾大使館前，慶祝塔利班佔領喀布爾一周年。（AP）

對「支持高強度宰制」一派來說，雖說華盛頓在中東的紀錄好壞參半，美國卻依舊不能棄守此地。在其看來，中東是美國地緣棋盤上的重要一角，不僅是油氣等重要能源的產地，還是恐怖主義威脅的潛在來源。故華盛頓應盡一切努力，在中東打造以美國為核心的霸權秩序，保障該區政治運行穩定，同時防止「任何可能的對手」統治中東。

而在具體政策實踐上，該派往往主張，美國要保持對中東石油和水道的管控能力，並以協調油價等方式，維護中東總體地緣政治穩定，同時讓美國獲得經濟回報，也就是所謂「石油美元」（Petro-dollar）的金融綁定關係。此外，該派也主張美國應通過長年駐軍、支持以色列和其他「親美國家」共同維護中東秩序，避免此地成為針對美國的恐襲大本營。在其看來，撤軍無異於鼓勵暴力與混亂，且可能促成敵對霸權在此擴張。

然相較於「支持高強度宰制」派所說的，放棄干涉中東的正面收益，小於介入此地的戰略收穫；「支持離岸干涉」派則認為，美國長年在中東的過度干涉，誘發了許多不必要的危害與成本。。

在其看來，「支持高強度宰制」一派念茲在茲的經濟和地緣政治利益，包括穩定石油市場、打擊恐怖主義、應對敵對霸權的威脅等，其實未必要通過駐軍來維持，藉由離岸的大國博弈與對沖，同樣能保護美國在中東的國家利益。

此外，「支持離岸干涉」派也認為，駐軍其實無法顯著提升美國在中東的地緣、經濟利益，美國卻要為此付出大量預算與鮮血，而中東的連年戰亂又將華盛頓困於「維護秩序」的地緣泥淖中，導致美國國力不斷透支虛耗，甚至犧牲本國民眾的民生預算與福祉。兩相權衡下，「支持離岸干涉」派主張美國應在中東「有限駐軍」，或乾脆全面撤軍，但這並不意味其鼓吹美國重回孤立主義，而是純粹認為中東久留無益。

因阿富汗撤軍一事，美國總統拜登正成為眾矢之的。（AP）

中東正在「失控」

平心而論，與其說「宰制派」與「離岸派」是水火不容的對峙雙方，不如說是歷屆美國政府面對中東的真實反映：既對中東的複雜難控感到沮喪，又對放手中東感到無比懼怕，只好在兩派間持續搖擺。

而就現實發展來看，「宰制派」與「離岸派」之所以先後成為美國的中東政策主軸，關鍵還是國際政治格局的變化：後冷戰時代的前二十年，美國沉浸於「歷史終結」的大勝氛圍中，深信自己有能力任意形塑國際秩序，畢竟連蘇聯都敗下陣來，其餘地區又如何能與美國為敵？在此氛圍下，中東成為美國一展霸權野心的逐鹿場，除了阿富汗、伊拉克兩場反恐戰爭，美國亦持續拉昇與伊朗的地緣對抗，意欲瓦解反美的神權政府；即便後期美國戰略有所收縮，卻仍要介入2010年以降的「阿拉伯之春」，目的同樣是為催生「親美政權」。

但「離岸派」的批評亦是奠基於現實之上：在中國崛起後的今日，沉溺於中東的地緣遊戲，似乎正讓美國白白錯失圍堵中俄的戰略機遇。在「離岸派」看來，中東恐怖主義再如何甚囂塵上，都不比東亞與歐洲，具有將西方捲入系統性大國戰爭的潛能。而美國在中東的多年經營，乃是以最大成本換取最小利益，用漫長的戰爭應對較小的威脅。

4月13日，烏克蘭切爾尼戈夫，新謝利夫卡村的房屋遭俄軍轟炸摧毀。（AP）

眼下「離岸派」正在成為美國的中東政策主流，但「宰制派」的部分擔憂也逐漸成真：簡言之，中東正在「失控」。

以海灣地區為例，眼見美國有意進行戰略收縮，沙特短期內雖不至於動搖石油美元的綁定關係，卻已不願再全然配合美國的戰略要求，而是開始耕耘後美國時代的多極化中東布局：在俄烏衝突下，其多次冷待美國的石油增產要求，極力在美俄之間保持略平衡；在區域對外政策上，其先是與土耳其進行和解，又通過伊拉克、科威特等國居中引線，緩和與伊朗的多年敵對；在國際博弈上，沙特與中俄交流日漸頻繁，並在2022年傳出考慮以人民幣結算中沙石油貿易的計劃。

與此同時，美國的撤軍確實導致部分國家急於填補秩序真空：不僅俄羅斯、土耳其、伊朗持續拉昇在敘利亞的軍事存在，土俄兩國更是先後介入利比亞內戰。美國儘管還能從敘利亞持續偷油，卻已難回過往大手一揮、伏屍千里的宰制狀態。

當然，所謂「失控」仍是以美國為主體視角而發出的喟嘆。對中東國家來說，其正在經歷的並非區域秩序的「失控」，而是新大國秩序催生而出的地緣板塊調整，正如美國短期內無法重回以「宰制派」為主軸的中東政策，在可見的未來內，多極的大國互動秩序，也必然是中東的區域發展趨勢。

【美國中東政策Q&A】