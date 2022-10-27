美欲為烏克蘭提供「霍克」防空導彈　俄羅斯軍事科技水平堪憂

因為俄羅斯大量採購來自伊朗的「天竺葵-2」自殺式無人機對烏克蘭全境主要軍政與經濟目標進行狂轟亂炸，美國最近又打算給烏克蘭提供防空武器，協助烏克蘭抵擋這些自殺式無人機進攻。不過，美國擬為烏克蘭提供的不是最新型號的愛國者防空導彈，甚至不是八十年代研發的第一代愛國者導彈，而是生產於五十年代的早已被美軍封存不用的老舊「霍克」。

有英媒10月25日援引兩名美國官員的話稱，美國正考慮從倉庫中拉出老舊的「霍克」防空導彈系統並將其運往烏克蘭，幫助烏方抵禦俄羅斯無人機和巡航導彈的攻擊。美官員坦承，這些武器已經在倉庫中存放了數十年之久，尚不清楚還有多少狀況良好的發射裝置。

報道稱，拜登政府將根據「總統提款授權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）向烏克蘭移交「霍克」（HAWK）導彈。該授權允許美國總統在無需國會批准的情況下，直接從美國國防部庫存中快速向外國和國際組織提供國防物品和服務。

「霍克」導彈是「愛國者」防空導彈的前身，主要用於中程、中低空防禦，可對付噴氣式飛機、旋翼飛機、無人機和巡航導彈等各種目標。該防空導彈系統由美國「雷神」公司於上世紀50年代研製，1959年首度投入使用，一度是美國海軍陸戰隊的主要防空武器，到80年代後，逐步被「愛國者」所取代。

美國沙漠風暴行動中的愛國者導彈。（維基百科共有領域）

40年來，雷神公司總共製造了37,000枚霍克導彈，每枚導彈的單位研製費為25萬美元，每個火力單元（發射排）的單位換裝費為1500萬美元。

該系統雖然已經非常老舊，但是因為相對比較便宜，在不斷推出一些改新功能後，仍然在西方有相當市場。資料顯示，霍克導彈系統現在很多國家或地區都仍然有部署，其中包括比利時、丹麥、法國、德國、希臘、意大利、荷蘭、挪威、日本、埃及、約旦、以色列、科威特、葡萄牙、西班牙、瑞典、沙特阿拉伯、新加坡、韓國、阿拉伯聯合酋長國以及中國台灣地區等。

俄烏衝突爆發以來，美國不斷向烏克蘭輸送武器。自2月24日至今，已經向烏克蘭提供了約176億美元的軍事物資，但是霍克防空導彈還是第一次出現在援助名單上。

把這些生產於幾十年前的防空導彈援助烏克蘭，一則反映出美國想借俄烏戰爭趁機清空庫存武器的「老賊」心態，別看美國已經通過了新版烏克蘭戰爭租賃法案，聲稱為援助烏克蘭撥備了多少億美元，實際上這些美元都是賬面資產，操作中往往大打折扣。

二則也折射出俄羅斯軍事科技現在在美軍眼中的層級水平，美國可能認為，以俄羅斯自開戰以來展現的技戰術水平，用這些生產於50年代的老舊「霍克」就足以堪當大任。