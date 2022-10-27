印尼的發展潛力值得重視｜安邦智庫

在通脹壓力、能源危機、地緣政治動盪肆虐全球經濟的背景下，歐洲、美國、中國、日本等經濟體都面臨不同的問題和壓力。然而，有一個新興市場國家——印度尼西亞（印尼）卻表現得有所不同，憑藉其近幾年的經濟成就而引人注目。



2022年，印尼迅速擺脱疫情陰影，重回增長軌道。今年第二季度，印尼經濟按年增長5.44%，在主要發達經濟體和新興市場經濟體中位居榜首，也高於G20國家平均增長率（5%）。亞洲開發銀行預測，2022年和2023年印尼全年經濟增速可能分別達到5.2%和5.3%。在其他經濟指標方面，印尼同樣表現突出。截至目前，印尼最新通脹數據約為4.7%；製造業採購經理人指數（PMI）為51.7。今年第三季度，印尼政府預算收入增長49%，達1.2億美元；稅收收入增長58%，至7800萬美元；銀行信貸增長10.7%；連續28個月實現貿易順差，7月至9月累計順差額達147.9億美元。匯率方面，在強美元背景下，印尼盧比兑美元今年以來僅貶值約5.4%，總體表現穩定。

需要指出的是，印尼的經濟發展歷程並非一帆風順。自上世紀40年代印度尼西亞獨立建國以來，殖民者、宗教勢力、民族主義者和地方軍閥曾導致印尼在動盪的政局中苦苦掙扎數十年，其脆弱的經濟也長期維持着2%左右的緩慢增速。不止如此，僅僅就在十年前，印尼還曾被摩根士丹利的經濟學家列入「脆弱五國」（Fragile 5）之列，稱其面臨巨大的本幣貶值壓力和嚴重的外國投資依賴性。在金融危機重創下，印尼曾接連面臨銀行癱瘓和匯率暴跌局面，並在三年內更替了三任總統。然而，這並未成功阻止印尼經濟增速直線下滑。

［下圖：印尼過去十年的經濟增長率］

在短短十年內，究竟是什麼推動了印尼經濟的「涅槃重生」，使其能在全球的物價高企、匯率動盪和加息狂潮中逆勢增長？

綜合多方因素來看，政治穩定是印尼重新崛起的最重要因素。缺乏管制能力的政府是印尼長期以來的痼疾，直到2014年現任總統佐科維多多（Joko Widodo）上任。不同於前任幾位領導人，維多多當選後的第一件事情就是邀請自己曾經的政治對手和其他政治派別領袖加入內閣，一同進行治理，形成所謂的「大帳篷」聯盟。例如，曾在2018年與維多多針鋒相對的另一位總統候選人普拉博沃·蘇比安託，如今則是維多多政府的國防部長。這種「熔爐式」的政府即使在西方也並不常見，新加坡前外長楊榮文更是稱此為「有爪哇特色的民主」，並公開讚揚其是印尼政壇穩定的原因。

同時，維多多還善於傾聽民眾意見，並經常前往基層進行訪問與調研。今年6月的民調顯示，維多多目前是全球最受歡迎的國家領袖之一，68.4%的印尼人認可他的表現。在執政8年後還有如此高的民意支持率，這在民主國家中是極為罕見的。在維多多取消燃油稅補貼之前，他的支持率甚至高達78%以上。他的一些支持者甚至呼籲推動修憲，讓維多多可以繼續第三個任期。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）。（Getty Images）

隨着政治、社會局勢穩定，以及政府行政效率提升，印尼不僅大幅增加了國內投資，還持續吸引着大量外資。數據顯示，在過去八年的執政期內，維多多政府主持修建了16座機場、18個港口、38座水壩和近2000公里的高速公路。相比之下，在他上任前的40年裏，印尼總共只有約780公里的公路。在國外直接投資方面，2022年第二季度，印尼的外國直接投資（FDI）按年增長39.7%，至163.2萬億印尼盾，是過去10年的最大增幅。

值得注意的是，印尼對外資的吸引力大幅增加，與該國豐富的自然資源稟賦有關。作為東南亞最大的國家，印尼具備豐富的石油、煤炭、天然氣、棕櫚油、森林資源和部分金屬礦藏等自然資源。以煤炭為例，數據顯示，2021年全年，印度煤炭產量首次突破8億噸大關，達到8.04億噸，按年增加5287萬噸，增幅7%；其中，僅1.65億噸被用於國內消費，其餘均用於出口。

自然資源優勢讓印尼在供應鏈上游長期佔據主導地位。但印尼並不滿足於此。自維多多上任後，印尼曾多次利用出口禁令的方式限制礦物原料出口，吸引下游外資企業到印尼設廠冶煉加工，並帶動本土工業發展和就業增長。近年來，隨着鎳金屬因為新能源汽車產業發展而受到追捧，作為全球主產國的印尼自然獲益匪淺。據美國地質調查局數據，截至2020年，世界鎳資源儲量約為9400萬噸，其中，印尼資源儲量排名第一，約為2100萬噸，佔22%。2020年，印尼實施全面禁止鎳礦出口的政策，從而促使包括Tesla、LG新能源、松下和寧德時代在內的一眾企業紛紛佈局印尼，並在當地創造了一個年產近200億美元的冶煉產業鏈。

印尼總統佐科維多多2022年10月13日視察中國企業投入技術、資本協助印尼建設的雅加達-萬隆高速鐵路的施工現場。（AP）

最後，旅遊業和數字經濟也是印尼未來經濟的增長抓手。在旅遊業方面，疫情前的2018年，印尼接待入境外國遊客1580萬人，旅遊業在國內生產總值中的貢獻率為6%，創造了約1300萬個直接和間接就業機會，相當於勞動力總數的10.3%。儘管近兩年受到疫情影響，但在印尼政府大力支持和政策刺激下，印尼旅遊部門預計，2022年旅遊業運行情況將明顯改善。在數字經濟方面，2021年，印尼數字經濟產值大約為700億美元左右。根據2021年東南亞電子經濟數據報告，預計到2025年，印尼數字經濟總價值將達到1460億美元，年增長率有望達到20%。

綜合來看，印尼作為一個擁有2.62億人口（世界第四人口大國）、自然資源豐富的新興市場國家，在穩定的政治、社會局勢的支持下，其發展前景值得期待，甚至有望成為東盟國家中未來增量最大的市場，在區域甚至全球都有一定影響力。印尼將在今年11月舉辦G20峰會，這將為印尼帶來了新的契機，印尼希望藉助G20會議，在全世界上展示其新的發展形象，提升其經濟地位，謀取更多國際地位，成為國際社會積極而重要的新興參與者。有分析人士近期在印尼工作旅行，看到印尼市場一片興旺繁忙，高速公路上奔跑着許多的大貨車，宛如上個世紀80、90年代珠三角地區大開放、大搞建設時的繁榮景象。

安邦智庫（ANBOUND）的研究人員認為，在當今世界，一個顯露穩定增長勢頭的印尼，是值得中國重視的國家。近年來，中國與印尼維持着比較密切的合作關係。中國商務部的數據稱，截至2021年，中國已連續9年成為印尼第一大貿易伙伴；在直接投資方面，自2019年起，中國躍居印尼第二大外資來源國。目前，中資企業在印尼投資涵蓋了電力、礦產、汽車製造、新興的網路產業以及金融領域等。尤其要指出的是，中國企業投入技術、資本協助印尼建設的雅加達-萬隆高速鐵路，全長142公里，預計將在今年11月投入試運行，成為東南亞第一條高速鐵路，這也是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地的項目。這一標誌性的重大基建項目，有望成為印尼近年發展成就的重要象徵之一。兩國未來的投資協作有望因此加深。

安邦研究人員要指出的是，在國際地緣政治局勢日益動盪、國際地緣經濟關係複雜化的背景下，中國未來與歐美國家的經濟關係將持續遇冷，美國對中國的科技與經濟「遏制」將成為常態。在此背景下，中國需要尋找新的外部增長空間和密切的經濟合作伙伴。近幾年來，東盟已經成為中國最大的貿易伙伴，印尼逐漸成為其中的重要一員。從趨勢看，印尼很可能成為今後中國在東盟的重要合作伙伴。基於地緣政治和地緣經濟的風險評估，安邦的研究人員認為，如果印尼能夠繼續保持政治穩定和經濟增長，對很多中國企業來說，印尼甚至可能成為一個對印度都有替代意義的選擇對象。

最終分析結論：

在政局穩定這一關鍵背景之下，印尼憑藉其豐富的自然資源，發達的旅遊業，吸引外資持續增長，展示出值得期待的發展前景。在國際地緣政治和地緣經濟大幅動盪的背景下，印尼有可能與中國進一步發展雙邊經貿與投資合作。一個政治穩定、經濟增長穩定的印度尼西亞，其增長潛力值得中國和中國企業關注。

本文原載於安邦智庫2022年10月25日的《每日經濟》欄目。

