江澤民逝世　拜登向習近平發唁電了嗎？

中國前國家主席江澤民11月30日逝世，12月5日其遺體告別儀式在北京舉行，12月6日中共為其舉行了五千多人參加的追悼大會。截至目前，據新華社報道，全球上百個國家和地區組織都對江澤民逝世表示哀悼，並向中國政府和江澤民家屬致唁電。

從新華社11月30日至12月6日的報道看，有的國家除了發唁電外，還有政要親赴中國使館哀悼。

比如新加坡總統哈莉瑪和新加坡總理李顯龍均發出唁電，新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑代表新加坡政府到中國駐新加坡使館弔唁。

泰王國國王哇集拉隆功和泰國總理巴育都發出唁電，泰國副總理兼外長敦赴使館弔唁。韓國總統尹錫悦發出唁電並赴中國駐韓國大使館弔唁，韓國駐華大使赴中國外交部弔唁。

越共中央總書記阮富仲、越南國家主席阮春福、總理沉明政、國會主席王庭惠發出唁電，越南黨和國家領導人親赴駐越南使館弔唁江澤民逝世。

2002年10月25日，美國時任總統小布殊在其私人牧場會晤中國時任國家主席江澤民。小布殊和夫人勞拉（Laura Bush）在門口歡迎江澤民和夫人王冶坪。（新華社）

有的國家除發唁電外，並未見有現任重要官員弔唁行動。比如，日本首相岸田文雄向中國官方和總理李克強致唁電表達哀悼，而前往中國駐日本大使館的官員有日本前首相福田康夫日本自民黨前幹事長二階俊博。德國總統施泰因邁爾在唁電中表示不會忘記江澤民為推動德中關係發展作出的巨大努力，但僅有德國駐華使節赴中國外交部弔唁。

也有的國家僅限於其駐華使節前往中國使館或者中國外交部弔唁，並未見唁電。比如美國駐華大使伯恩斯前往中國外交部弔唁江澤民。英國外交發展部國務大臣特里維廉來到中國駐英國使館，代表英國政府對江澤民逝世表示哀悼。

但是縱覽新華社報道，截止發稿，未見有美國總統拜登（Joe Biden）向中國政府表達哀悼的唁電信函報道消息。英國新首相辛偉誠是否已經向中國發過唁電亦未可知。和美英情況類似的還有，加拿大、法國、澳洲等國家。

按照慣例，各國在弔唁外交上一向以對等為處事原則。

據悉，美國前總統老布殊逝世後，2018年12月1日，習近平向美國時任總統特朗普致唁電。

德國前總理施密特逝世後，習近平2015年11月11日向德國時任總統高克和時任總理默克爾分別致唁電。李克強2015年11月11日向德國時任總理默克爾致唁電。

江澤民對拜登非常熟悉。（微博@楚襄）

日本前首相安倍晉三身故後，習近平、李克強分別向岸田文雄致唁電，習近平和彭麗媛亦向安倍遺孀致唁電。2022年7月11日，中國外交部副部長馬朝旭赴日本駐華使館弔唁。2022年9月27日中國政府代表、全國政協副主席萬鋼在東京出席日本前首相安倍晉三國葬儀式，並參加日本政府及安倍遺屬致謝儀式。

英女王伊利沙伯二世逝世後，2022年9月9日，習近平向英國新任國王查理斯三世致唁電。中國總理李克強向英國時任首相卓慧思致唁電。中國國家副主席王岐山將作為習近平特別代表出席9月19日在倫敦舉行的英國女王伊利沙伯二世葬禮。

從目前各國對待江澤民逝世的態度看，中國周邊國家和同中國友好的國家規格普遍較高。但是其他一些國家比如美國、英國、日本、德國的應對規格遠不如中國以往的付出。

從中國和其他國家的弔唁外交歷史看，中國一直能夠做到重視、尊重和友善，是大國禮儀之邦應有的典範。來而不往非禮也。其他國家和中國交往，如果將弔唁外交視為不值一提的小事那就大錯特錯了。