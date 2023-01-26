俄烏戰爭｜國防部長捲入「雞蛋門」貪腐風暴　烏克蘭致命弱點未除

在北約國家決定向烏克蘭輸出「主戰坦克」（MBT）的前後，烏克蘭國內政治卻被一場貪腐風暴所籠罩，從1月21日到24日短短數日就有總統辦公室副主任、副檢察總長、國防部副部長、基建部副部長等十多位中央和地方高官請辭或被辭退，被烏克蘭媒體形容為俄烏戰爭以來最大的人事調動。一眾高官下馬之後，爭議未止，公眾更將矛頭指向國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。



烏克蘭向來是歐洲最貪腐的國家之一，在「透明國際」（Transparency International）的貪腐觀感排行榜上的180個國家或地區中排名122（2021年數字），只比俄羅斯高14位。戰爭雖然團結了大部分烏克蘭人，但官場腐敗之風依然揮之不去。

「雞蛋門」軍糧合約風波

這次貪腐風暴最先由有超過10年調查政府採購經驗的記者Yurii Nikolov引爆。在其1月21日發布的文章中，他指控國防部以兩三倍的高價採購2023年的軍用糧食，當中牽涉金額高達130億烏克蘭赫里夫尼亞（Ukrainian hryvnia，折合約28億港元）。例如當中的雞蛋價格每隻計17赫里夫尼亞，但在首都基輔的超市中每隻雞蛋零售價也只是大約7赫里夫尼亞。

採購價和實際價格的差額大概就會被國防部涉事者與糧食供應商分攤。幸而該文章趕在此國防部合約付款之前出街，有可能成功阻止此潛在貪腐案發生。

文章出街後，國防部長列茲尼科夫猛烈否認指控，認為國防部合約被公開的時間點是有意破壞北約20日援烏會議之所為。他指糧食價格包括運費，並不只計算糧食本身的價值，聲稱被公開的合約只是「人為出錯」，雞蛋價格應該按每公斤計算，而非按每隻計算。

在1月20日的北約（NATO）烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defense Contact Group）會議上，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov，右）坐在美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）旁邊。（Reuters）

不過，Nikolov反駁指過去的國防部合約一直都以每隻計算雞蛋價錢。另有報道指出，合約牽涉的軍隊駐地並非戰爭前線，不牽涉危險的運輸，其價格不應倍數高於糧食本身的價格。Nikolov就認為，列茲尼科夫的反駁顯示出他根本沒有意願去反貪。

Nikolov的文章很快就引來官方行動。23日，烏克蘭國家反腐敗局（NABU）宣布啟動對國防部此軍用糧食合約的調查。翌日，國防部副部長沙波瓦洛夫（Vyacheslav Shapovalov）請辭。不過，民間反貪組織「StateWatch」的領袖Oleksandr Lemenov就認為沙波瓦洛夫只是「代罪羔羊」。25日，烏克蘭媒體就再爆國防部另一宗防彈背心合約有涉貪嫌疑，指當局已交付買款，卻從來沒有收到供貨。

在國防部貪腐風波未解之際，烏克蘭各級部門也正在面對不同的貪腐醜聞。

大批高官涉貪下馬

首先是烏克蘭總統辦公室副主任基里洛・季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）的請辭。他早前被媒體揭露將一架通用汽車（GM）捐贈作人道救援的SUV作私人上下班通勤之用，更經常駕駛由一位烏克蘭富商擁有、價值大約10萬美元的保時捷Taycan出入。由於季莫申科主理政府的一個重大建築項目，而該項目多次陷入貪腐醜聞之中，其與富商過從甚密的表象就引來重大質疑。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）握手合照。（Reuters）

其次是副檢察長Oleksiy Symonenko的請辭。他在12月和1月期間，利用烏克蘭對於18至60歲男子出境禁令的官員豁免，跑到西班牙渡假，期間更開着另一烏克蘭富商提供的平治名車招搖過市。Symonenko辭職之前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）已馬上修補漏洞，立例禁止任何官員獲得出境豁免，除了公務之外。

值得留意的是，Symonenko以往在任期間曾被指阻礙針對總統副幕僚長塔塔羅夫（Oleg Tatarov）的貪腐調查。而如今，塔塔羅夫依然在職。

另外，烏克蘭國防反貪腐局也發現基建部一項發電設備購買合約也被高估2.8億赫里夫尼亞，被指從中收受賄賂的基建部副部長Vasyl Lozynsky在21日被捕，翌日被正式免職。

原副檢察長Oleksiy Symonenko被揭發到西班牙渡假。（Ukrainska Pravda網站截圖）

除了上述高官之外，社會政策部一位副部長、地區和社區部兩位副部長、海上和河道運輸部兩位副部長，以及第聶伯彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、扎波羅熱州（Zaporizhzhia）、蘇梅州（Sumy）、赫爾松州（Kherson）和基輔州（Kyiv）五州州長也同樣被辭退。另外，澤連斯基所屬的「人民公僕黨」其中一位黨內高層也被撤換。

雖然對於這些人被辭退的原因，烏克蘭官方並沒有詳細解說，但烏克蘭媒體已揭出當中有人牽涉將官方基建合約批予親友、秘密購入基輔豪宅等可疑醜聞。而澤連斯基在最近的一次例行晚間講話之中也表明烏克蘭「不會回到過去」，似乎是要表明其反貪意志。

反貪還是權鬥？

烏克蘭著名民間反貪組織「反貪行動中心」（Anti-corruption Action Center）的領袖Vitaliy Shabunin表示，在俄烏戰爭爆發之後，民間反貪人士、記者和政府有了一種默契，那就是人們不會像戰前一般公開批評政府，但政府對於任何一單甚至是輕微的貪腐案也要堅決、迅速處理。

Shabunin認為由官方反貪機構查出的基建部發電設備貪腐案就是其中一個好例子，讚揚澤連斯基當局迅速逮捕兼解僱副部長Vasyl Lozynsky的行動。不過，他此刻依然將矛頭指向國防部長列茲尼科夫，認為他已經盡失公眾信心，指澤連斯基如將他留任實屬不智。

在過往人人皆貪的烏克蘭官場，政治素人出身的澤連斯基就算有心反貪，或許也不得不務實地「包括」某些權貴。（Reuters）

相對於Shabunin毀譽參半的評價，上文提名的另一民間反貪人士Oleksandr Lemenov就認為澤連斯基有可能只是在藉反貪之名清除異己。Lemenov特別點名總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak），以及他的副手塔塔羅夫，認為澤連斯基不解僱塔塔羅夫，又炒掉被認為是獨立於葉爾馬克之外的另一副主任基里洛・季莫申科，正顯示出這些人事變動的權爭性質。（葉爾馬克和塔塔羅夫二人在美國政壇也有反對者，國會唯一一位烏克蘭裔眾議員去年夏天就曾為此去信警告拜登。）

觀乎烏克蘭以外的英語輿論，外界對於澤連斯基這次反貪人事調動評價頗為正面，普遍認為他的確有意圖反貪，也着意向歐美國家表明烏克蘭再不是蘇聯解體以來的腐敗之國。

但長年的貪腐文化絕不會消失於朝夕。如今牽涉到國防部長本人的未解爭議，就說明了貪腐醜聞依然是烏克蘭繼續爭取歐美援助的「阿喀琉斯之踵」（Achilles' Heel，意即「致命的弱點」）。